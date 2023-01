Nhà nhà mua cúng sáng 30 Tết Nguyên đán, trái cây tăng giá gấp 2 - 3 lần

Từ hơn 5 giờ sáng 30 tết, các chợ ở khu vực P.Tân Quy, Tân Hưng, Tân Kiểng... tại Q.7, TP.HCM đã tấp nập người mua bán. Nhiều bà nội trợ tranh thủ đi chợ sớm ngày cuối trước khi các chợ đóng cửa nghỉ Tết Quý Mão 2023.

Đặc biệt, trái cây là món hàng hầu như các bà, các chị nào cũng phải mua về chưng mâm ngũ quả trên bàn thờ hay để cúng giao thừa cho một năm mới đủ đầy hạnh phúc. Do nhu cầu lên cao nên giá trái cây tăng mạnh, nhất là những loại trái cây để chưng mâm ngũ quả như mãng cầu, xoài, dừa hay quýt đỏ, thanh long...

Cụ thể, mãng cầu dai có giá từ 100.000 - 130.000 đồng/kg, tăng gấp 2 - 2,5 lần so với ngày thường. Thậm chí, loại trái to được người bán hét giá 130.000 đồng/kg, tăng thêm 20.000 đồng so với ngày 28 tết. Tương tự, mãng cầu xiêm 30.000 - 35.000 đồng/kg, tương đương một trái sẽ khoảng 100.000 đồng trong khi ngày thường khoảng 50.000 đồng/trái; dừa xiêm trái nhỏ có giá 25.000 - 30.000 đồng/trái, gấp 2 - 3 lần; quýt đường da xanh tăng gấp đôi, lên 70.000 - 80.000 đồng/kg...

Thanh long với vỏ ngoài màu đỏ được nhiều người chọn mua để bàn thờ dịp tết cũng lên giá 50.000 - 60.000 đồng/kg, gấp 3 - 4 lần. Quýt canh (hay còn gọi quýt tiều) được nhiều bà nội trợ ưa chuộng cũng lên giá từ 100.000 - 120.000 đồng/kg, gấp 2 - 3 lần trước tết...





Chỉ riêng dưa hấu, bưởi da xanh hầu như không tăng hoặc chỉ tăng nhẹ. Dưa hấu ruột đỏ thông thường vẫn 10.000 đồng/kg và bưởi da xanh dao động 35.000 - 40.000 đồng/kg...

Bà Kim (Q.7) cho hay đã mua dần một số trái cây từ ngày 29 tết nhưng sáng 30 vẫn mua thêm để cúng mùng 3 tết. "Sợ đến mùng 3 tết lại không có trái cây mới và hàng cũ đã hết đẹp nên mua luôn từ giờ. Chỉ riêng tiền trái cây mà qua nay tôi đã mua hết gần 2 triệu đồng, hơn cả tiền mua thịt", bà Kim than.

Trong khi đó, bà Ngọc (Q.8, TP.HCM) than trái cây năm nào cũng tăng những ngày sát tết nhưng có vẻ năm nay nhiều loại còn lên cao hơn nữa. Bà chép miệng: "Mấy ngày trước chần chừ chưa mua đợi đến sáng sớm nay thì giá nhiều loại đã hét cao hơn. Hoa kiểng có thể không mua nhưng trái cây thì nhất định phải có để cúng ông bà, cúng giao thừa...".