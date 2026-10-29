Nhà nước tiếp tục giữ 100% vốn tại các Tập đoàn EVN, PVN, TKV, VEC...

Phó thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký Quyết định số 2054 phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 đối với doanh nghiệp quy định tại khoản 1 điều 5 Quyết định số 40/2026 ngày 5.8.2026 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân loại doanh nghiệp để thực hiện cơ cấu lại vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước.

Trong đó, Nhà nước tiếp tục sở hữu 100% vốn tại các Tập đoàn Điện lực (EVN), Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia (PVN), Công nghiệp Than - Khoáng sản (TKV), Bưu chính Viễn thông (VNPT), Hóa chất (Vinachem), Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam (VNR), Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank).

Với các doanh nghiệp đã cổ phần hóa, Nhà nước giữ nguyên tỷ lệ sở hữu tại Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) ở mức 75,87%, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) 95,4%, Tập đoàn Bảo Việt 67,98%, Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor) ở mức 51% và Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood 2) mức 51,43%.

Danh mục doanh nghiệp nhà nước tiếp tục giữ nguyên tỷ lệ vốn nhà nước đang nắm giữ tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Theo tiêu chí tại Quyết định 40/2026, Nhà nước trực tiếp nắm tối thiểu 65% vốn điều lệ tại các doanh nghiệp hàng không, hàng hải, ngân hàng. Do đó, ở nhóm cơ cấu lại vốn, Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (VIMC) dự kiến giảm tỷ lệ sở hữu nhà nước từ hơn 99,4% hiện nay xuống 65% vào năm 2030.

Tương tự, với Vietnam Airlines, vốn Nhà nước hiện là 86,42%, trong đó Bộ Tài chính - cơ quan đại diện chủ sở hữu - giữ 39,29%, và Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) là 47,13%. Theo định hướng tới 2030, tỷ lệ vốn nắm giữ trực tiếp của cơ quan đại diện chủ sở hữu tại doanh nghiệp này là 86,42%, nhằm đảm bảo quyền kiểm soát của Nhà nước.

Trong lĩnh vực ngân hàng, Phụ lục kèm Quyết định 2054 cho thấy, tỷ lệ vốn nhà nước tại BIDV, Vietcombank hiện lần lượt là 76,73% và 74,8%. Đến năm 2030, Nhà nước sẽ giảm sở hữu tại hai ngân hàng này về mức từ 65% trở lên theo quy định tại Quyết định 40/2026. Riêng với VietinBank, hiện Nhà nước nắm khoảng 64,46% vốn, thấp hơn mức tối thiểu với lĩnh vực ngân hàng. Do đó, vốn Nhà nước tại ngân hàng này sẽ được nâng lên 65% vào 2030 sau cơ cấu.

Danh mục doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước thực hiện các hình thức sắp xếp, cơ cấu lại vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2026 - 2030 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Phó thủ tướng cũng giao cho Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước chủ động chọn thời điểm, hình thức triển khai tái cơ cấu các doanh nghiệp, ngân hàng trực thuộc và bảo đảm hoàn thành trong năm 2030. Trường hợp không đạt tỷ lệ sở hữu theo kế hoạch hoặc chậm tiến độ, cơ quan đại diện chủ sở hữu phải làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan.

Hằng năm, trước ngày 31.01 gửi báo cáo về tình hình thực hiện sắp xếp lại doanh nghiệp quy định tại Quyết định này đến Bộ Tài chính để theo dõi, tổng hợp.