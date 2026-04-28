Nhà ở xã hội của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau: Làm đúng nhu cầu, người dân tìm đến

Tính đến ngày 7.4.2026, dự án nhà ở xã hội của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau ở P.An Xuyên đã tiếp nhận 100 hồ sơ đăng ký. Trong đó, 67 hồ sơ được xác nhận đủ điều kiện, 17 hồ sơ đang chờ cơ quan chức năng xem xét. Đáng chú ý, đã có hơn 40 trường hợp ký hợp đồng mua nhà.

Dự án nhà ở xã hội của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau tạo ra sự rõ ràng để người dân cân nhắc và đưa ra lựa chọn

Nếu nhìn đơn thuần, đây không phải là con số gây "choáng" về mặt thị trường. Nhưng đặt trong bối cảnh nhà ở xã hội, nơi người dân có thu nhập thấp thường dè dặt vì thủ tục, vì lo ngại rủi ro, vì chưa rõ giá, thì tỷ lệ gần một nửa số hồ sơ đủ điều kiện đi đến bước ký hợp đồng là một tín hiệu đáng lưu ý. Điều quan trọng hơn nằm ở bản chất, người dân không còn đứng ngoài quan sát, mà đã bắt đầu tham gia và đưa ra quyết định. Đó là bước chuyển từ "quan tâm" sang "chốt", từ nhu cầu tiềm năng sang nhu cầu thực.

Giá rõ ràng giúp người dân dễ quyết định

Dự án được triển khai trên quỹ đất hơn 3,44 ha, với quy mô 218 căn nhà. Các căn nhà có diện tích đất từ 59 m² đến 122,3 m², diện tích xây dựng từ 50,4 m² đến 75,5 m². Thiết kế gồm sân trước, sân sau, đảm bảo không gian sinh hoạt cơ bản cho một gia đình. Không có những chi tiết cầu kỳ, không theo đuổi hình thức, nhưng lại sát với cách người dân thực sự sử dụng một căn nhà.

Thiết kế mỗi căn nhà gồm sân trước, sân sau, đảm bảo không gian sinh hoạt cơ bản cho một gia đình ẢNH: GIA BÁCH

Bà Tô Hồng Ngọc, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau, thẳng thắn nhìn nhận nhà ở xã hội nếu làm không đúng nhu cầu thì rất khó bán. Người dân hiện nay không mua theo cảm tính, mà tính toán rất kỹ. Họ nhìn vào diện tích, công năng, vị trí, và quan trọng nhất là khả năng chi trả. Chính vì vậy, dự án không chọn cách "làm cho đẹp" để thu hút, mà tập trung vào việc "ở được". Đây là một lựa chọn có vẻ đơn giản, nhưng lại là yếu tố quyết định.

Trong câu chuyện nhà ở xã hội, giá luôn là điểm then chốt. Nếu giá không rõ ràng, người dân sẽ chần chừ. Nếu giá vượt khả năng, họ sẽ đứng ngoài. Tại dự án nhà ở xã hội của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau, mức giá bình quân 13,27 triệu đồng/m² (bao gồm VAT). Đây là mức giá được công khai ngay từ đầu, không có khoảng mập mờ để người mua phải đoán. Khi giá đã rõ, bài toán trở nên đơn giản hơn. Người dân có thể tự tính toán tổng chi phí, cân đối thu nhập và quyết định có phù hợp hay không. Nếu phù hợp, họ nộp hồ sơ. Hồ sơ đạt yêu cầu thì tiến hành ký hợp đồng.

Quá trình này diễn ra theo một nhịp khá ổn định. Không có những đợt tăng giảm bất thường, không có áp lực "mua nhanh kẻo hết", mà là một chuỗi quyết định có tính toán.

Từ 84 hồ sơ đăng ký đến 38 hợp đồng đã ký có thể thấy rõ một điều thị trường không thiếu nhu cầu. Điều còn lại là sản phẩm có phù hợp với khả năng chi trả của người dân hay không.

Giảm rào cản thủ tục, rút ngắn khoảng cách

Một điểm đáng chú ý khác là cách xử lý hồ sơ. Thay vì để người dân tự "mò mẫm" qua nhiều bước, chủ đầu tư bố trí bộ phận hướng dẫn trực tiếp tại văn phòng trạm thường trực trên đường Phan Văn Xoàn.

Người dân có thể đến nộp hồ sơ, được hướng dẫn cụ thể từng loại giấy tờ, hoặc liên hệ qua điện thoại để được hỗ trợ. Cách làm này giúp giảm đáng kể tình trạng đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ - một trong những nguyên nhân khiến nhiều người e ngại khi tiếp cận nhà ở xã hội trước đây. Hồ sơ được hướng dẫn rõ ngay từ đầu, thiếu gì bổ sung đó, đúng thì duyệt nhanh. Quy trình vì thế trở nên rõ ràng, ít gây áp lực và tạo cảm giác chủ động cho người dân. Ở góc độ rộng hơn, việc giảm rào cản thủ tục cũng chính là cách rút ngắn khoảng cách giữa nhu cầu và quyết định mua. Bởi phía sau mỗi bộ hồ sơ là một người dân đã cân nhắc kỹ lưỡng và phía sau mỗi hợp đồng là một cam kết tài chính không nhỏ.

Dự án nhà ở xã hội của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau được triển khai trên quỹ đất hơn 3,44 ha, quy mô 218 căn nhà

Tại Cà Mau, câu chuyện nhà ở xã hội đang dần thay đổi. Nếu trước đây là câu hỏi "có dự án hay không", thì hiện tại là "dự án có phù hợp hay không". Người dân không còn chỉ quan tâm đến thông tin chung, mà bắt đầu nhìn vào chi tiết: giá bao nhiêu, diện tích thế nào, bao nhiêu người đã mua. Những con số tại dự án cho thấy một tín hiệu tích cực. 38 hợp đồng chưa phải là con số lớn so với tổng quy mô 218 căn, nhưng lại có ý nghĩa ở chỗ phản ánh niềm tin đang được hình thành. Và trong phân khúc nhà ở xã hội, niềm tin là yếu tố khó xây dựng nhất. Không phải bằng quảng cáo, mà bằng cách làm. Khi người dân đã tin vào sản phẩm, tin vào mức giá và tin vào quy trình, phần còn lại chỉ là thời gian. Thị trường không cần những cú hích mạnh, mà cần những bước đi chắc chắn.

Dự án nhà ở xã hội của Công ty cổ phần Đầu tư - Phát triển nhà Cà Mau đang đi theo hướng không ồn ào, không phô trương, nhưng từng bước tạo ra sự rõ ràng để người dân cân nhắc và đưa ra lựa chọn.

