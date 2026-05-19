Nhà ở xã hội LA Home nơi hiện thực hóa giấc mơ an cư

Dự án nhà ở xã hội được đầu tư theo tư duy phát triển đô thị

Chung cư nhà ở xã hội LA Home gồm hơn 400 căn hộ, hiện đã cất nóc và đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến bàn giao vào tháng 12.2026. Các căn hộ có diện tích từ 30 m² đến 62 m², được trang bị nội thất cơ bản trước khi bàn giao, giá bán từ khoảng 385 triệu đồng/căn. Người mua có thể vay đến 70% giá trị căn hộ thông qua Ngân hàng Chính sách xã hội với lãi suất ưu đãi theo quy định của Nhà nước.

NOXH LA Home đang thi công hoàn thiện để bàn giao vào cuối năm 2026

Dự án được quy hoạch nằm trong tổng thể khu đô thị sinh thái LA Home quy mô 100 ha, đối diện khu công nghiệp sinh thái Prodezi 400 ha và nhiều khu công nghiệp lớn lân cận. Điều này đồng nghĩa cư dân vừa có một căn hộ chất lượng để ở, vừa được thụ hưởng hệ thống hạ tầng, cảnh quan và tiện ích đồng bộ trong toàn khu đô thị. Hệ thống đường nội khu đã cơ bản hoàn thiện; trung tâm thể dục thể thao đã đi vào vận hành; công viên trung tâm quy mô 2,2 ha đang được thi công và dự kiến hoàn thành trong tháng 6.2026. Trong tương lai, cư dân còn được tiếp cận chuỗi tiện ích giáo dục, thương mại và dịch vụ theo định hướng phát triển đô thị công nghiệp tích hợp.

Theo đại diện Prodezi Long An, chủ đầu tư không xem đây đơn thuần là một dự án nhà ở xã hội, mà là một công trình được đặt nhiều tâm huyết, phát triển theo tiêu chuẩn cao về chất lượng, kiến trúc và an toàn, hướng đến một không gian sống xanh, hiện đại và bền vững. Tâm huyết đó được thể hiện rõ qua chất lượng bàn giao thực tế của căn hộ NOXH LA Home với không gian căn hộ được hoàn thiện chỉn chu, chất lượng và hiện đại.

Dự án mang nhiều ý nghĩa về mặt an sinh xã hội, nâng cấp đời sống cho người lao động

Bên cạnh đó, vị trí dự án cũng tạo lợi thế đáng kể cho người lao động. Từ LA Home, cư dân có thể kết nối thuận tiện về Bình Chánh, Hóc Môn và các quận trung tâm TP.HCM thông qua các tuyến giao thông lớn như: Đại lộ Lương Hòa – Bình Chánh, cao tốc Bến Lức – Long Thành, Vành đai 3 hay trục Võ Văn Kiệt nối dài. Dự án đồng thời nằm gần các khu công nghiệp lớn như Phú An Thạnh, Thịnh Phát, IDICO Hựu Thạnh… Sự kết nối giữa nơi ở và nơi làm việc giúp người lao động tiết kiệm đáng kể thời gian di chuyển, giảm chi phí sinh hoạt và có điều kiện ổn định cuộc sống lâu dài.

An cư không còn là giấc mơ quá xa

Với nhiều người mua nhà, căn hộ tại NOXH LA Home là một tài sản đầy ý nghĩa - cột mốc đánh dấu sự ổn định sau nhiều năm làm việc và tích lũy. Điều khiến NOXH LA Home nhận được sự quan tâm lớn từ người lao động không chỉ nằm ở mức giá từ 385 triệu đồng/căn, mà còn ở cơ hội được an cư lạc nghiệp trong một môi trường sống bài bản với khả năng tài chính vừa tầm. Trong bối cảnh nhiều gia đình trẻ vẫn phải xoay xở với chi phí thuê trọ, mức giá này mở ra cánh cửa an cư vốn từng rất xa vời.

Chị Mai, công nhân đang làm việc tại một xưởng may gần dự án, cho biết chị luôn mong muốn con có một nơi sống tốt hơn. "Ở trọ nhiều năm, điều bất tiện nhất là không gian chật và thiếu chỗ cho trẻ nhỏ vui chơi. Còn ở đây có đầy đủ công viên, khu thể thao và môi trường sống an toàn, trọn vẹn. Tôi cảm thấy thật may mắn khi mua được một căn NOXH với mức giá trong khả năng tài chính của mình", chị nói.

Hình thực tế căn hộ NOXH LA Home bàn giao hoàn thiện cơ bản

Với anh Dũng, tài xế container chuyên chạy tuyến Long An - TP.HCM, căn hộ tại LA Home là cơ hội để gia đình chấm dứt cảnh chuyển trọ liên tục. "Trước đây mỗi lần chủ trọ tăng giá hay lấy lại phòng là cả nhà lại phải dọn đi. Có nhà riêng thì mình mới thật sự yên tâm làm việc và ổn định cuộc sống", anh chia sẻ.

Không ít người mua cũng nhìn thấy sự khác biệt của NOXH LA Home ở chất lượng môi trường sống. Thay vì nằm tách biệt trong những khu dân cư thiếu tiện ích, dự án được phát triển trong tổng thể khu đô thị sinh thái với công viên, khu thể thao, đường nội khu rộng rãi và hệ tiện ích đồng bộ - bên cạnh hệ tiện ích ngoại khu liền kề như Ủy ban xã, trường học liên cấp và trung tâm y tế. Với nhiều gia đình lao động, đây là điều trước đây họ ít nghĩ mình có thể tiếp cận.

Chị Lan, nhân viên kế toán tại một doanh nghiệp gần Đức Hòa, cho biết gia đình chị từng nghĩ nhà ở xã hội chỉ đáp ứng nhu cầu sống cơ bản. Nhưng lúc đến xem tiến độ thi công thực tế và hệ tiện ích, cảnh quan hiện hữu của LA Home, chị bất ngờ vì không gian thoáng đãng, hiện đại, nhiều cây xanh và tiện ích bài bản.

NOXH LA Home góp phần tạo ra nguồn cung nhà ở giá phù hợp, nâng cao chất lượng sống cho các gia đình trẻ và người lao động. Một căn hộ đảm bảo chất lượng, một môi trường sống tốt hơn, thời gian di chuyển ít hơn và điều kiện sinh hoạt đầy đủ hơn có thể tạo ra thay đổi lớn cho cả một gia đình trong nhiều năm sau đó.

Khi nhà ở xã hội LA Home đi vào vận hành, cộng đồng cư dân ổn định sẽ là nền tảng thúc đẩy hệ thống tiện ích và dịch vụ trong khu đô thị ngày càng hoàn thiện, đầy đủ và đa dạng hơn. Qua đó, dự án NOXH LA Home không chỉ góp phần hiện thực hóa giấc mơ an cư cho các gia đình trẻ và người lao động, mà còn tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của toàn khu đô thị LA Home trong thời gian tới.