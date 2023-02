Nhà ở xã hội trở thành lựa chọn hàng đầu giữa lúc thị trường nhiều biến động

Quay về giá trị thực, nhà ở xã hội "lên ngôi"

Sau hội nghị tháo gỡ khó khăn của thị trường bất động sản được tổ chức hôm 17.2 vừa qua, nhiều đề xuất cũng được đưa ra, trong đó hướng đến cơ cấu lại sản phẩm nhà ở, đưa giá nhà ở về đúng giá trị thật và hơn hết là ưu tiên phát triển các dự án nhà ở xã hội (NOXH) vốn khan hiếm nhiều năm qua. "Giá nhà ở liên tục tăng, lãi suất cho vay cao khiến người lao động thu nhập thấp tìm đến các dự án NOXH để nuôi hy vọng có nhà là điều đương nhiên. Thời điểm này, NOXH được xem là lựa chọn thích hợp, khả thi nhất cho người mua lẫn giúp thị trường sớm khởi sắc hơn" - một chuyên gia nhận định.

Dự án Khu phức hợp NOXH - Thương mại - Công viên - Trường học New Lavida

Chị Thu Hoài (35 tuổi, nhân viên y tế tại Tân Uyên) cách đây vài năm khăn gói từ miền Tây lên Bình Dương lập nghiệp. Cuộc sống khó khăn, đồng lương ít ỏi, giá nhà liên tục tăng khiến chị không dám nghĩ đến việc mua nhà. Thế rồi tìm hiểu và biết đến dự án NOXH New Lavida chỉ cần trả góp 5 triệu đồng mỗi tháng là đã sở hữu nhà nên vợ chồng chị Hoài quyết định đăng ký mua. Chị nói: "Thay vì mất tiền trọ mỗi tháng mình bù thêm rồi đóng tiền nhà. Trả trước 300 triệu đồng, mỗi tháng chỉ đóng 5 triệu đồng cũng dễ thở hơn, giá này là tốt lắm rồi nếu không mua thì không biết bao giờ mới mua được. Trong bối cảnh khó vay vốn, đây thực sự là giải pháp tuyệt vời cho người mua nhà như gia đình mình".

Theo Tập đoàn Lê Phong - đơn vị phát triển dự án thì khách hàng của New Lavida được hưởng ưu đãi thiết thực khi có thể sở hữu ngay một căn hộ hiện đại, tiện nghi chỉ từ 900 triệu đồng (số tiền ban đầu chỉ 300 triệu đồng) hỗ trợ vay tối đa lên đến 80% giá trị căn hộ trong 25 năm, hưởng mức lãi suất vô cùng thấp chỉ 4,8%/năm. "Bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng dự án, việc áp dụng nhiều chính sách ưu đãi cũng góp phần chia sẻ gánh nặng tài chính với khách hàng trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn như hiện nay. Phát triển các sản phẩm nhà ở vừa túi tiền như New Lavida, chúng tôi cũng chấp nhận hy sinh lợi nhuận để làm sao những người lao động thấp cũng sở hữu được một ngôi nhà mơ ước, từ đó giúp thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững hơn" - đại diện Tập đoàn Lê Phong nhấn mạnh.

New Lavida mở ra không gian sống kiểu mẫu của một dự án nhà ở xã hội chất lượng cao

Cùng vợ chồng con trai mua được nhà ở xã hội New Lavida khi vừa về hưu, bà Thúy Ngoan (60 tuổi, ngụ Dĩ An) không thể tin ước mơ về nơi an cư lạc nghiệp bấy lâu nay của bà đã thành hiện thực. "Không tin rằng có ngày mình lại có được một căn hộ NOXH nhưng cũng cao cấp không kém gì nhà ở thương mại, có hồ bơi trên cao, có khu trung tâm mua sắm, trường mầm non quy mô 2.000m² với 5 tầng lầu được đầu tư trang thiết bị hiện đại, công viên cây xanh rộng lớn, spa, phòng khám đa khoa… " - bà Ngoan xúc động chia sẻ.

New Lavida đầu tư chuỗi tiện ích đáp ứng nhu cầu cư dân: hồ bơi, công viên cây xanh, trường học…

Với anh Tùng Lâm, bên cạnh những tiện ích tiện nghi hiện đại tại New Lavida thì việc bàn giao căn hộ với nội thất tiêu chuẩn châu Âu như thương hiệu thiết bị nhà bếp Dudoff hàng đầu nước Anh, các thương hiệu thiết bị vệ sinh, sơn nước từ Nippon, Viglacera, Inax, Cotto... cũng khiến anh vô cùng bất ngờ và ấn tượng. Hệ thống đèn LED, khóa cửa và các phụ kiện thông minh, sang trọng… cũng tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho các căn hộ tại New Lavida

Chưa dừng lại ở đó, New Lavida còn được quản lý và vận hành bởi Tập đoàn Anabuki với hơn 58 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý bất động sản tại Nhật Bản sẽ giúp nâng cao chất lượng sống và đảm bảo an ninh an toàn tối đa cho cư dân.

Được xây dựng với tiêu chuẩn chất lượng cao New Lavida thiết lập "chuẩn sống" mới cho cư dân

Tọa lạc giữa lòng thành phố Dĩ An, liền kề trung tâm thương mại Vincom Dĩ An, ngay mặt tiền đường Đường tỉnh 743C, New Lavida là khu phức hợp Nhà ở xã hội - thương mại - công viên - trường học được xây dựng với tiêu chuẩn chất lượng cao. Với quy mô hơn 12.000m², cung cấp gần 1.000 căn hộ từ 1-2 phòng ngủ diện tích đa dạng. New Lavida mở ra cuộc sống tiện nghi với nhiều trải nghiệm khác biệt.

New Lavida đảm bảo tiến độ xây dựng vượt trội khi hoàn thành xong tầng 18 và dự kiến bàn giao đến tay khách hàng vào quý 1/2024.

Dự án được kinh doanh và tiếp thị bởi Công ty cổ phần Dịch vụ Bất động sản Danh Khôi DKRS. Văn phòng giao dịch dự án: Số 99 ĐT743C, KP. Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An, Bình Dương.