Nhà phát triển Liên Minh Huyền Thoại sa thải hơn 500 nhân viên

Theo Neowin, cơn bão sa thải tiếp tục hoành hành trong ngành công nghiệp game, lần này nạn nhân là Riot Games thuộc sở hữu của ông lớn Tencent, cha đẻ của tựa game MOBA đình đám Liên Minh Huyền Thoại và gần đây là game bắn súng Valorant.

Trong một bài đăng trên blog, CEO Dylan Jadeja và Chủ tịch Marc Merrill của Riot Games thông báo về việc sa thải 530 nhân sự, tương đương 11% tổng số lao động của công ty. Jadeja cho biết những người bị ảnh hưởng sẽ nhận được ít nhất 6 tháng tiền lương thôi việc, tiền thưởng bổ sung bằng mức thưởng hiệu suất năm 2023 và nhiều khoản trợ cấp khác.

Riot Games thông báo cắt giảm 11% nhân lực RIOT GAMES

Riot Games sẽ tập trung phát triển các tựa game lớn của công ty, gồm Liên Minh Huyền Thoại, Valorant, Teamfight Tactics và Wild Rift. Đối với Legends of Runeterra, đội ngũ phát triển sẽ tinh gọn và tập trung vào chế độ chơi The Path of Champions. Giám đốc Dave Guskin sẽ rời đội ngũ đứng sau Legends of Runeterra nhưng vẫn tiếp tục làm việc tại Riot Games.

Bên cạnh đó, Riot Forge, nhánh phát hành game do Riot Games hỗ trợ các studio độc lập nhỏ trong vũ trụ Liên Minh Huyền Thoại, cũng sẽ ngừng hoạt động. Riot Games vẫn đang phát triển các tựa game mới, trong đó có "Project L", một game đối kháng 2v2 dự kiến sẽ có thêm thông tin chi tiết vào cuối năm 2024.

Đây chỉ là một trong chuỗi các đợt sa thải lớn trong ngành công nghệ nói chung và game nói riêng trong tháng 1.2024. Một số cái tên nổi tiếng khác gồm có Discord (17% nhân viên), Twitch (35% nhân viên), Lost Boys Interactive (một lượng lớn nhân viên) và Unity (25% nhân viên tính đến tháng 3.2024).

Những sự kiện này cho thấy cả ngành công nghệ và game đang đối mặt với những thách thức lớn, đòi hỏi các công ty phải thực hiện những bước đi quyết liệt để tái cơ cấu và thích ứng với tình hình kinh tế mới.