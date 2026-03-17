Nhà phố 1 trệt 3 lầu giá từ 4,8 tỉ đồng thu hút người mua tại TP.HCM

Ngưỡng giá đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới

Dữ liệu mới nhất của CBRE cho thấy, từ đầu năm 2026, giá nhà tại các khu vực thuộc TP.HCM cũ tăng 8% - 10%, các khu vực thuộc TP.HCM mới tăng 5% - 7% ở cả thị trường sơ cấp và thứ cấp. Đà tăng được dự báo sẽ tiếp tục duy trì trong các năm tiếp theo, đặc biệt khi hàng loạt hạ tầng trọng điểm dần hoàn thiện.

Dữ liệu CBRE cho thấy giá nhà thấp tầng duy trì đà tăng

Theo CBRE, dòng tiền hiện nay ưu tiên tập trung vào những dự án bám sát các đầu mối giao thông chiến lược như sân bay Long Thành, hệ thống cao tốc, vành đai. Đây là nhóm tài sản có khả năng duy trì biên độ tăng giá bền vững nhờ hội tụ đồng thời lợi thế kết nối và đón làn sóng dịch chuyển dân cư. Trong bức tranh đó, Salacia Villas - dự án do VinaLiving phát triển đang nổi lên như một tọa độ giàu tiềm năng.

Tọa lạc trên trục Trần Phú (phường Tân Thành, TP.HCM), dự án cách cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cao tốc Bến Lức - Long Thành, cao tốc Long Thành - Hồ Tràm… chỉ 5 - 15 phút; 15 phút đến sân bay Quốc tế Long Thành và khoảng 30 phút đến cụm cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải.

Mạng lưới hạ tầng khép kín cũng tác động mạnh đến tiềm năng dài hạn của bất động sản, đặc biệt với phân khúc thấp tầng - dòng sản phẩm gắn liền với nhu cầu tích sản. Trong xu hướng đó, Salacia Villas thu hút sự quan tâm mạnh bởi mức giá dự kiến chỉ từ 4,8 tỉ đồng cho một căn nhà phố 1 trệt 3 lầu. Khi phần lớn nguồn cung nhà ở thấp tầng hiện đã vượt ngưỡng hơn 10 tỉ đồng/căn, mức giá của Salacia Villas mở ra cơ hội hiếm có để sở hữu nhà phố trong một tổ hợp quy hoạch bài bản tại cửa ngõ phía đông TP.HCM.

Salacia Villas được quy hoạch bài bản, đề cao trải nghiệm sống

Theo phân tích của giới chuyên gia, ngay từ thời điểm sở hữu, nhà đầu tư đã nắm chắc trong tay tài sản có tiềm năng sinh lời kép đến từ hai động lực tăng trưởng rõ rệt.

Thứ nhất, giá trị bất động sản khu vực được dự báo sẽ tăng trưởng đồng nhịp với tiến độ hoàn thiện của loạt công trình trọng điểm. Trong đó, cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu dự kiến thông xe kỹ thuật vào tháng 4.2026; sân bay quốc tế Long Thành khai thác thương mại từ tháng 6.2026; cao tốc Hồ Tràm - Long Thành sắp khởi công; cao tốc Bến Lức - Long Thành sẽ thông xe toàn tuyến vào cuối 2026.

Động lực thứ hai đến từ sự gia tăng nhu cầu an cư chất lượng cao. Khi hệ sinh thái công nghiệp - cảng biển - logistics của khu vực tiếp tục mở rộng, kéo theo lượng chuyên gia quốc tế và lực lượng lao động trình độ cao đến sinh sống, làm việc. Điều này không chỉ củng cố nhu cầu thực mà còn tạo lực cầu bền vững cho khai thác cho thuê và kinh doanh thương mại.

Chính sách thanh toán linh hoạt, tối ưu dòng tiền đầu tư

Bên cạnh mức giá cạnh tranh, chủ đầu tư cũng triển khai chính sách thanh toán linh hoạt, giúp khách hàng chủ động phân bổ dòng tiền và giảm áp lực tài chính.

Với phương thức thanh toán chuẩn, tiến độ được chia thành nhiều đợt trong vòng 36 tháng. Cụ thể, trong 24 tháng đầu, khách hàng thanh toán 20% giá trị đất ở đợt 1, sau đó, mỗi 3 tháng thanh toán 10% giá trị đất. Trong 12 tháng tiếp theo, khách hàng thanh toán 10% giá trị xây dựng (nhà) mỗi 3 tháng và thanh toán 55% giá trị xây dựng (nhà) khi nhận nhà.

Đối với khách hàng có nguồn tài chính sẵn sàng có thể lựa chọn phương thức thanh toán nhanh để hưởng ưu đãi 10% giá trị đất. Theo đó, trong 12 tháng đầu, khách hàng thanh toán 20% giá trị đất ở đợt 1, sau đó mỗi 2 tháng thanh toán 15% giá trị đất. Trong 12 tháng tiếp theo, khách hàng thanh toán 10% giá trị xây dựng (nhà) mỗi 3 tháng và thanh toán 55% giá trị xây dựng (nhà) khi nhận nhà.

Ngoài ra, khách hàng đặt chỗ sớm sẽ nhận ưu đãi lên đến 200 triệu đồng. Đặc biệt, 99 khách hàng giao dịch đầu tiên được hỗ trợ lãi suất 8% trong vòng 24 tháng nếu lựa chọn gói vay ngân hàng.

Một điểm cộng quan trọng của dự án là pháp lý minh bạch, hoàn tất sổ hồng riêng từng lô, đảm bảo quyền sở hữu rõ ràng cho người mua và gia tăng tính thanh khoản.

Salacia Villas thiết lập chuẩn sống resort, đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao

Khi hạ tầng và dòng vốn đầu tư đang khởi tạo chu kỳ phát triển mới, việc nắm bắt đúng thời điểm mang lại lợi thế lớn để đón đầu các cột mốc tăng giá. Với nhà đầu tư, lựa chọn Salacia Villas thời điểm này đồng nghĩa với việc đi trước một nhịp trong chu kỳ tăng trưởng của khu vực. Còn với người mua để ở, dự án vừa đáp ứng nhu cầu an cư chất lượng cao, vừa nắm giữ tài sản giàu dư địa tăng trưởng gắn liền với tiến trình phát triển đô thị đang diễn ra mạnh mẽ.