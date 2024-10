Nhà phố La Villa Tân An: Lợi thế cho khách ở và kinh doanh

Đại diện đơn vị phát triển dự án Trần Anh Group cho biết: "Phương châm phát triển dự án của chúng tôi là kiến tạo không gian sống tốt đẹp hơn, hướng đến khách hàng mua để ở, tạo nên một cộng đồng sống hiện đại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của địa phương".

Do đó, trong những chính sách bán hàng của La Villa, đơn vị phát triển dự án luôn giới hạn số lượng sản phẩm nhà đầu tư mua sỉ, dù nhu cầu sở hữu số lượng lớn của nhà đầu tư cá nhân tại đây rất lớn.

"Chúng tôi chọn đi chậm nhưng phát triển dài hạn, tuy bán sỉ chúng tôi sẽ sở hữu ngay một khoản doanh thu lớn, thế nhưng, nhìn những căn nhà đã bán mà chưa hoặc không có người ở thì đó chưa phải là khoản "doanh thu" mà chúng tôi mong muốn. Một dự án sống và có giá trị thật nằm ở tỷ lệ lấp đầy của người dân sinh sống trong dự án. Ở đâu có dòng người, ở đó có dòng tiền", đại diện Trần Anh Group chia sẻ thêm.

Cư dân vừa ở vừa kinh doanh tại Khu đô thị La Villa Green City ẢNH: TRẦN ANH GROUP

Khu đô thị La Villa Green City được Trần Anh Group phát triển mạnh mẽ tại trung tâm TP.Tân An, dự án có vị trí đắc địa với một mặt giáp sông Vàm Cỏ Tây và 2 mặt tiền đường trọng điểm vùng. Xét về tổng thể, dự án hội tụ đầy đủ lợi thế từ ở đến đầu tư sinh lợi. Xứng đáng là một dự án sáng giá để lựa chọn.

La Villa Green City sở hữu dòng sản phẩm nhà phố 1 trệt 2 lầu với diện tích 5mx15m và 5mx20m. Lấy cảm hứng từ tinh hoa nghệ thuật phương tây và lưu giữ nét truyền thống, La Villa nổi bật với những điểm kiến trúc độc đáo, tạo ấn tượng mạnh từ cái nhìn đầu tiên. Đây được xem là biểu tượng kiến trúc mới của TP.Tân An.

Hiện, La Villa không chỉ là tổ ấm an cư cho người dân của TP.Tân An mà còn cho cả những cư dân mới đến từ TP.HCM hay người từ nước ngoài trở về quê hương. Với những tiêu chí đạt nhu cầu từ chất lượng nhà hiện đại, không gian xanh, yên tĩnh, an ninh, tiện ích nội - ngoại khu đầy đủ, La Villa đã phát huy được giá trị của một dự án xứng tầm.

Một góc nội thất phòng bếp của cư dân La Villa

ẢNH: TRẦN ANH GROUP

Trong quy hoạch từ năm 2021-2030 toàn tỉnh Long An sẽ xây dựng 6 trục động lực: Trục động lực Vành đai - Vành đai 4, trục động lực song hành quốc lộ 62, trục động lực Mỹ Quý Tây - Lương Hòa - Bình Chánh, trục động lực quốc lộ N1, trục động lực Đức Hòa. Không chỉ vậy, tỉnh còn tập trung nâng cấp 53 tuyến đường tỉnh hiện hữu và xây dựng 29 tuyến đường tỉnh nhằm kết nối, giao thương hàng hóa với các vùng trên địa bàn và các địa phương trong vùng.

Đi theo hạ tầng là sự phát triển mạng lưới logistics, nhằm đưa Long An trở thành trung tâm kết nối giữa các tỉnh Tây Nam bộ với miền Đông Nam bộ.

Khu đô thị La Villa sở hữu vị trí đắc địa tại trung tâm TP.Tân An

ẢNH: TRẦN ANH GROUP

Theo đó, TP.Tân An cũng trở thành thành phố trung tâm của tỉnh Long An và là đô thị vệ tinh của TP.HCM, đồng thời cũng là trung tâm thương mại, dịch vụ, công nghiệp công nghệ cao hiện đại phía Đông Bắc của vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Hiện nay, TP.Tân An có dân trí phát triển, mức sống cao. Nhờ vị trí trung tâm tỉnh nên đều được hệ thống hạ tầng giao thông bao quanh.

Đứng trước mọi lợi thế, TP.Tân An đã và đang thu hút nhà đầu tư phát triển vào tiện ích như trung tâm thương mại AEON với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỉ đồng. Đây cũng là cơ sở hiếm hoi của tập đoàn bán lẻ Nhật Bản tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Được biết, AEON Mall xây dựng tại phường 6, ngay sát khu đô thị La Villa, điều này không chỉ giúp cư dân La Villa thuận lợi khi trải nghiệm mua sắm, giải trí mà còn gia tăng giá trị sản phẩm nhà ở tại đây.

Đơn vị phát triển dự án: Trần Anh Group

Đại lý phân phối: WestLand, Khải Điền, Long Phú Holding, Điền Vinh.