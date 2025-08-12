Nhà phố Phước Đông New City: Ưu đãi độc quyền cho người Tây Ninh

"Tiếp nối thành công vượt ngoài mong đợi từ đợt đầu tiên với 79 căn có chủ ngay trong lễ chào bán, chúng tôi tiếp tục chào bán nhà phố xây sẵn tại Phước Đông New City. Ngoài nhiều khuyến mãi dành cho khách đã mua lẫn những anh chị lỡ dịp đợt đầu, chúng tôi còn có ưu đãi Lộc may mắn đặc biệt dành riêng cho khách có hộ khẩu Tây Ninh", ông Lê Minh Long Quân, Giám đốc phát triển dự án tại Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Minh Phú (Minh Phú Land), đơn vị phát triển và phân phối chính thức dự án, cho biết.

"Lộc may mắn" là chương trình ưu đãi đặc biệt dành riêng cho khách hàng có hộ khẩu Tây Ninh khi giao dịch sản phẩm tại Phước Đông New City. Theo đó, mỗi khách hàng đủ điều kiện sẽ được chiết khấu ngay 1% trên giá trị sản phẩm, trừ trực tiếp vào Hợp đồng mua bán.

Đây không chỉ là ưu đãi tài chính hấp dẫn, mà còn là lời tri ân sâu sắc từ chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư Sài Gòn VRG và đơn vị phát triển Minh Phú Land dành cho cộng đồng địa phương đã luôn đồng hành và ủng hộ dự án.

"Chúng tôi xem người Tây Ninh là cộng đồng gắn bó lâu dài với dự án. Lộc may mắn là ưu đãi tài chính, cũng như lời cảm ơn chân thành dành cho khách hàng địa phương đã đồng hành cùng Phước Đông New City từ những ngày đầu tiên", bà Nguyễn Thị Diễm Ngân, Giám đốc điều hành Công ty cổ phần đầu tư địa ốc Minh Phú (Minh Phú Land), chia sẻ.

Với nguồn cung giới hạn chỉ 45 căn nhà phố hoàn thiện trong giai đoạn 2, đây là thời điểm "vàng" để người dân Tây Ninh nhanh chóng đăng ký booking, nhận ưu đãi 1% và sở hữu bất động sản tiềm năng ngay tại trung tâm công nghiệp năng động bậc nhất tỉnh.

Lộc may mắn chính sách ưu đãi dành riêng cho người Tây Ninh

Phước Đông New City giai đoạn 2 - Tràn ngập ưu đãi lớn

Trong bối cảnh khan hiếm sản phẩm pháp lý hoàn thiện, Phước Đông New City giai đoạn 2 tiếp tục dẫn dắt thị trường Tây Ninh với các dòng nhà phố 1 trệt 1 lửng, 1 trệt 1 lầu, 1 trệt 2 lầu đã hoàn thiện nội thất cơ bản, sở hữu sổ hồng riêng từng căn, với mức giá chỉ từ 1,8 tỉ đồng/căn.

Ngoài "Lộc may mắn", Phước Đông New City giai đoạn 2 còn triển khai "Lộc tri ân" đặc biệt cho khách hàng đã sở hữu nhà ở giai đoạn 1. Chương trình mang đến ưu đãi chiết khấu tặng thêm 1% trên tổng giá trị hợp đồng, áp dụng song song với chính sách bán hàng hiện hành. Đây là lời cảm ơn trân trọng, đồng thời là cơ hội để khách hàng tiếp tục đầu tư sinh lời tại dự án.

Đối với khách lỡ dịp mua nhà giai đoạn 1 và khách mới biết Phước Đông New City, chủ đầu tư tặng ngay "Lộc gia tăng". Theo đó, khách mua nhà phố hoàn thiện 1 trệt 1 lầu sẽ được nhận chiết khấu trực tiếp 1-3% tùy số lượng giao dịch, kèm quà tặng giá trị.

Đặc biệt, khách hàng còn được hưởng chính sách "Booking 0 đồng", giữ chỗ trước mà không mất phí, tạo điều kiện tối đa để nhanh chóng sở hữu sản phẩm tiềm năng tại khu đô thị công nghiệp sầm uất bậc nhất Tây Ninh.

Ngoài ra, khách hàng còn được lựa chọn thêm nhiều gói ưu đãi giá trị, gồm bộ điện máy cao cấp gồm tivi, tủ lạnh, máy giặt sang trọng, hoặc quy đổi ra tiền mặt tương đương để sử dụng linh hoạt theo nhu cầu. Bên cạnh đó, chủ đầu tư còn hỗ trợ vay ngân hàng với lãi suất 0% trong 12 tháng, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu nhà phố Phước Đông New City mà không áp lực tài chính.

Phước Đông New City sở hữu vị trí đắc địa

Cơ hội an cư, đầu tư vững vàng giữa trung tâm phát triển mới

Phước Đông New City tọa lạc tại trung tâm Phước Đông, một trong những khu công nghiệp lớn nhất Tây Ninh, phù hợp để an cư và đầu tư. Dự án nằm liền kề trục ĐT782 - ĐT784, dự án dễ dàng kết nối đến Gò Dầu, TP.Tây Ninh và các khu vực lân cận.

Giai đoạn 2 ra mắt 75 căn nhà phố hiện đại với 3 loại hình (1 trệt 1 lửng, 1 trệt 1 lầu, 1 trệt 2 lầu), bàn giao thô hoặc hoàn thiện nội thất, đáp ứng đa dạng nhu cầu ở, cho thuê hoặc kinh doanh. Không chỉ là khu nhà ở, Phước Đông New City đang trở thành khu dân cư thương mại kiểu mẫu với tiềm năng sinh lời bền vững.