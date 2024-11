Nhã Phương khóc nghẹn, quyết làm điều đặc biệt cho cô bé Tày mồ côi

Nhã Phương liên tục bật khóc khi chứng kiến hoàn cảnh khó khăn của các em nhỏ trong Mái ấm gia đình Việt Ảnh: BTC

Tập 109 Mái ấm gia đình Việt với sự góp mặt của hai khách mời là nhà thiết kế Đỗ Mạnh Cường và diễn viên Nhã Phương. Họ cùng góp sức giúp đỡ 3 hoàn cảnh khó khăn: em Trần Thị Thanh Trúc, em La Thị Tuyết và em Nguyễn Thị Kim Ngân.

Mở đầu chương trình, diễn viên Nhã Phương cho biết vì Trường Giang đang đi công tác nên cô có dự định đưa hai con đến Đắk Lắk để ghi hình Mái ấm gia đình Việt. Song vì thời điểm chương trình diễn ra thường xuyên mưa to, chồng không an tâm nên đã bay từ Đà Lạt về lại TP.HCM để trông con cho bà xã an tâm tham gia chương trình.

Nhã Phương cho biết bản thân rất biết ơn khi có cơ hội trở về nơi mình sinh ra và lớn lên để tham gia chương trình Mái ấm gia đình Việt, làm điều ý nghĩa là giúp đỡ các em nhỏ mồ côi. Diễn viên phim Yêu đi, đừng sợ bày tỏ mong muốn sẽ quay lại chương trình một lần nữa để cùng Trường Giang hết mình sẻ chia cùng những hoàn cảnh khó khăn.

Nhã Phương gửi lời động viên đến gia đình em La Thị Tuyết Ảnh: BTC

Trong chương trình, hoàn cảnh của La Thị Tuyết, dân tộc Tày khiến nhiều người xót xa. Sau khi cha mất, mẹ không tỉnh táo nên bỏ đi biền biệt, cô bé và em trai phải sống nương nhờ vào ông bà. Ông cô bé đã ngoài 60 tuổi, bị tâm thần nên không làm được gì. Trong khi đó, bà nội em chăm chỉ làm nông, nhận cạo hạt điều để có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Đỗ Mạnh Cường xót xa vì hoàn cảnh của em Tuyết quá bất hạnh, mọi thứ đều do người bà 64 tuổi gồng gánh. Nhà thiết kế quyết định tặng gia đình mỗi tháng 5 triệu đồng để trang trải cuộc sống. Anh cũng lo lắng cho sức khỏe của bà nội em Tuyết, người trụ cột duy nhất của gia đình. Do đó, Đỗ Mạnh Cường hứa sẽ tiếp tục chăm lo việc học tập cho Tuyết sau này.

Diễn viên Nhã Phương khóc liên tục vì hoàn cảnh nào cũng quá khó khăn. Cô xúc động vì các em đã thiếu tình cảm gia đình, không có được sự yêu thương trọn vẹn từ cha mẹ lại còn thiếu thốn vật chất. Thấy Đỗ Mạnh Cường đã hỗ trợ chi phí sinh hoạt, bà xã Trường Giang quyết định sẽ hỗ trợ học phí để hai chị em bé Tuyết học đến hết năm 18 tuổi.