Nhã Phương, Phương Anh Đào khoe nhan sắc trên đường chạy

Ngày 18.10, giải chạy Garmin Run Vietnam 2026 diễn ra tại Công viên Bờ sông Sài Gòn (TP.HCM), thu hút gần 7.500 vận động viên trong nước và quốc tế tham gia. Bên cạnh những màn tranh tài ở các cự ly 5km, 10km, 21km và Couple Run, sự kiện còn gây chú ý với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ Việt như Nhã Phương, Phương Anh Đào, Á hậu Huỳnh Phạm Thủy Tiên.

Xuất hiện trên đường chạy trong trang phục thể thao năng động, các người đẹp thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài rạng rỡ. Không chỉ tham gia hoạt động rèn luyện sức khỏe, mỗi nghệ sĩ còn mang đến câu chuyện riêng về hành trình vượt qua giới hạn bản thân.

Nhã Phương tái xuất đường chạy sau gần 2 năm

Đáng chú ý, diễn viên Nhã Phương đánh dấu sự trở lại với bộ môn chạy bộ sau gần hai năm gián đoạn. Lần này, bà xã Trường Giang thử sức ở cự ly 10km và hoàn thành thử thách trong niềm vui.

Nhã Phương trên đường chạy 10km sau gần hai năm gián đoạn tập luyện Ảnh: BTC

Nữ diễn viên chia sẻ, việc quay lại vận động sau thời gian dài giúp cô nhận ra cơ thể vẫn có thể làm được những điều bản thân từng nghĩ là khó khăn. Thay vì đặt nặng thành tích, Nhã Phương lựa chọn tận hưởng hành trình và khuyến khích mọi người mạnh dạn bắt đầu. “Mình cứ bắt đầu lại thôi, không cần phải hoàn hảo ngay từ đầu”, nữ diễn viên bày tỏ.

Trong khi đó, Phương Anh Đào có trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu tham gia một giải chạy chính thức. Người đẹp chinh phục cự ly 5km và hào hứng khoe chiếc huy chương đầu tiên sau khi cán đích.

Phương Anh Đào hào hứng khoe huy chương đầu tiên khi chinh phục cự ly 5km Ảnh: BTC

Theo nữ diễn viên, trước giờ xuất phát, cô không tránh khỏi cảm giác lo lắng vì chưa có nhiều kinh nghiệm chạy bộ. Tuy nhiên, không khí sôi động cùng sự cổ vũ của cộng đồng vận động viên đã tiếp thêm động lực để cô hoàn thành thử thách.

Phương Anh Đào cho biết trải nghiệm thực tế vui hơn mong đợi. Với cô, điều đáng nhớ không nằm ở tốc độ mà là cảm giác vượt qua những hoài nghi ban đầu. Nữ diễn viên cũng bày tỏ mong muốn trở lại mùa giải năm 2027 để chinh phục cột mốc xa hơn.

Góp mặt tại sự kiện, Á hậu Huỳnh Phạm Thủy Tiên gây ấn tượng với hình ảnh khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng. Người đẹp cho biết cô yêu thích không khí tại các giải chạy bởi đây là dịp gặp gỡ những người có chung đam mê, đồng thời thử thách sức bền của bản thân.

Á hậu Thủy Tiên khoe huy chương sau khi hoàn thành thử thách tại giải chạy Ảnh: BTC

Gần 7.500 vận động viên chinh phục đường chạy

Bên cạnh sự góp mặt của các nghệ sĩ, giải chạy còn ghi nhận nhiều thành tích nổi bật. Ở cự ly 21km, Hoàng Nguyên Thanh và Hoàng Thị Ngọc Hoa lần lượt vô địch hạng mục nam, nữ. Trong khi đó, Phạm Ngọc Phan, Đoàn Thu Hằng dẫn đầu cự ly 10km; Nguyễn Văn Khang và Phạm Thị Thúy Hạnh giành chiến thắng ở cự ly 5km.

Đáng chú ý, nhóm vận động viên từ 14 - 29 tuổi chiếm 32,1% tổng số người đăng ký, cho thấy sức hút của chạy bộ đối với giới trẻ và xu hướng theo đuổi lối sống năng động, lành mạnh.