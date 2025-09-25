Nhã Phương - Trường Giang khoe tin vui sắp đón con thứ ba

Tổ ấm của Trường Giang - Nhã Phương sắp đón thêm thành viên mới Ảnh: FBNV

Thông qua trang cá nhân, Trường Giang báo tin vui đến người hâm mộ khi Nhã Phương mang thai lần ba. Nam diễn viên gây chú ý khi đăng ảnh gia đình, anh bế con gái, cầm hình ảnh siêu âm thai trên tay, còn vợ bế con trai đầy hạnh phúc. Kèm theo hình ảnh, Trường Giang viết: "Ta say không phải là vì men mà vì con. 25.9.2018 - 25.9.2025". Trong đó, 25.9.2018 là ngày Trường Giang và Nhã Phương tổ chức lễ cưới.

Cùng thời điểm này, Nhã Phương cũng đăng bức ảnh tương tự chồng, kèm chia sẻ: "Niềm hạnh phúc của 7 năm nay được gói gọn trong một bức hình. Chào mừng thiên thần nhỏ, anh chị con là đu ba rồi đó, mẹ chờ con nha".

Nhan sắc rạng rỡ của Nhã Phương khi mang thai lần ba Ảnh: FBNV

Bài đăng của cặp đôi sao phim 49 ngày nhanh chóng nhận được sự quan tâm với hơn 90.000 lượt thích. Không ít bạn bè, đồng nghiệp như Tiến Luật, Thu Trang, Cris Phan, Khả Như, Hòa Minzy... cùng người hâm mộ đã gửi hàng ngàn lời chúc mừng đến vợ chồng Trường Giang.

Trường Giang và Nhã Phương chính thức tổ chức đám cưới vào tháng 9.2018. Sau đó, Nhã Phương sinh con gái đầu lòng Destiny vào năm 2019. Đến tháng 10.2023, cặp sao đón con trai Hope chào đời. Sau 7 năm kết hôn, đôi vợ chồng nổi tiếng của làng giải trí có cuộc sống viên mãn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Đến hiện tại, Nhã Phương dành hết sự yêu thương, quan tâm của mình cho gia đình. Trải qua quãng thời gian dài chung sống, nữ diễn viên hạnh phúc khi chồng dù bận rộn vẫn dành sự quan tâm cho gia đình. Diễn viên sinh năm 1990 cho biết niềm vui hiện tại của cô là được nhìn thấy chồng, con khỏe mạnh. "Mấy năm qua, tôi cũng có đi làm phim nhưng không nhiều. Tôi chỉ nghĩ đến chuyện chăm sóc con thôi", diễn viên phim Những thiên thần áo trắng bày tỏ.