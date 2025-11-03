Nhà quanh 'túi rừng' xanh mát cách TP. HCM 30 phút chính thức ra mắt

Sau mỗi khung cửa tại Retreat Forest là bức tranh thiên nhiên ngập tràn

Khi rừng là nhà

Từ lâu, con người đã biết công dụng tích cực của thiên nhiên đối với sức khỏe và đời sống. Nhưng sức mạnh đô thị hóa tại các thành phố năng động đã khiến người dân ngày càng mất kết nối với thiên nhiên. Các khu đô thị cao cấp tại trung tâm thành phố luôn nỗ lực đưa thêm mảng xanh vào không gian sống bằng những tiện ích như công viên, vườn hoa, mặt nước. Nhưng với sức ép về tính hiệu quả tài chính và khả năng duy tu bảo dưỡng, tỷ lệ màu xanh của thiên nhiên trong đời sống đô thị vẫn luôn là bài toán nan giải, khó đánh đổi.

Mặt nước hồ Thiên Nga bao quanh Retreat Forest

Bằng tâm huyết và năng lực đã được chứng minh qua 22 năm phát triển các đô thị sinh thái, Nhà sáng lập Ecopark đã đưa ra cách tiếp cận hoàn toàn mới mẻ cho phân khu đặc sắc nhất tại Eco Retreat (rộng 220ha, nằm tại phía Tây TP. HCM), bằng cách đưa 24 khu rừng song hành cùng nhịp sống của cư dân.

Theo đó, trên quy mô 56ha của phân khu Retreat Forest, chủ đầu tư dành 13.5ha để tạo ra mặt nước Hồ Thiên Nga bao bọc lấy vùng lõi rừng, và 13.5ha kế tiếp kiến tạo 24 khu rừng, sau đó sắp đặt 604 căn biệt thự xung quanh mỗi khu rừng để tạo thành 24 cộng đồng cùng nhiều hoạt động tương tác và tiện ích tích hợp dưới tán rừng.

Cư dân trị liệu, phục hồi, tái tạo dưới tán rừng xanh của Retreat Forest

“Khác với hình ảnh những khu rừng đơn canh (rừng chỉ trồng 1 loài cây), rừng tại Retreat Forest được phát triển theo phương pháp “túi rừng Miyawaki”, nghĩa là ứng dụng sự đa dạng sinh học của thực vật bản địa. Mỗi khu vườn là 1 túi rừng gồm từ 30 loài thực vật khác nhau, được chọn lọc trong danh mục 220 loài cây bản địa và 80 loài cây du nhập đã thuần hóa đưa về rừng Retreat.

Điều này đảm bảo tính thích nghi, sinh trưởng và tự cân bằng, nhằm tạo ra không khí trong lành, giàu oxy, và phân bổ tầng tán phù hợp để làm mát không gian, đồng thời tích hợp nhiều tiện ích cho cư dân như sân chơi, sân thể thao, bể bơi thủy sinh, không gian gia đình, thiền trà, khu BBQ trong từng khu vườn”, ông Nguyễn Thành Quang - Phó giám đốc Kinh doanh Ecopark chia sẻ.

Hành trình trải nghiệm dưới tán rừng

Vượt ra khỏi sự kỳ vọng về căn nhà và các đặc tính vật lý, giờ đây, cư dân chú trọng đến những trải nghiệm khi cùng chung sống trong một cộng đồng hòa hợp. Do đó, Retreat Forest đã chú trọng yếu tố tạo cộng đồng ngay trong bản quy hoạch của mình nhằm nâng tầm trải nghiệm khi sử dụng tiện ích của cư dân.

Cư dân luyện tập thể thao giữa không gian của Retreat Forest

Với tiêu chí mỗi căn nhà khi bước ra vườn luôn là tiện ích đa trải nghiệm, 24 “túi rừng” là 24 chủ đề khác nhau, tạo ra 4 hành trình retreat toàn diện, đi từ mục đích khơi gợi sự tò mò khám phá, đến kích hoạt 5 giác quan bằng liệu pháp tắm rừng, mở rộng sự tương tác kết nối và cuối cùng là cảm nhận cảm xúc, năng lượng tích cực, bình an, sáng tạo từ chính trong môi trường sống mỗi ngày.

Đầu tiên là “Hành trình Khám Phá”, bắt đầu từ việc khám phá qua các khu vườn: vườn Sương Mai, vườn Đung Đưa, vườn Hoa Nhỏ, vườn Bình Minh. Tại đây, bố cục hệ thực vật đa dạng, hài hòa với ánh sáng, có phân tầng, tạo sự tò mò, ấn tượng, đồng thời tạo ra những niềm vui nho nhỏ, khám phá màu sắc, hình khối từ sự dẫn lối của thiên nhiên.

Vườn Sắc Màu tại Retreat Forest

Sau “Hành trình Khám Phá” là “Hành trình Giác Quan”. Thông qua những hoạt động nghe, nhìn, nếm, ngửi, chạm tới thiên nhiên tại các khu vườn: vườn Róc Rách, vườn Cỏ Mềm, vườn Biếc Xanh, vườn Quả Mọng, vườn Ngát Hương, vườn Sắc Màu, cư dân được kích hoạt trọn vẹn các giác quan, thư giãn bản thân để cảm nhận trọn vẹn thanh sắc cuộc sống xung quanh mình. “Bể bơi thủy sinh nằm trong khu vườn Róc Rách, sân tập golf mini trên vườn Cỏ Mềm và Biếc Xanh hay những quả chín trong vườn Quả Mọng bên cạnh những loài hoa đầy hương sắc chắc chắn sẽ kích hoạt các giác quan để cư dân thực hành liệu pháp tắm rừng một cách hiệu quả”, ông Nguyễn Thành Quang chia sẻ thêm.

Vườn Gia Đình tại Retreat Forest

Sau “Hành trình Giác Quan” là “Hành trình Kết Nối”. Thông qua vườn Gieo Hạt, vườn Chồi Non, vườn Cổ Thụ, vườn Tuổi Thơ, vườn Tâm Giao, vườn Gia Đình, vườn Bội Thu, các thế hệ, thành viên trong gia đình, các gia đình trong cộng đồng dễ dàng kết nối với nhau bằng hàng loạt hoạt động tại các sân thể thao, bể bơi, vườn trà, hay tham gia vào hoạt động trồng cây, thu hoạch tại khu vực vườn rau hữu cơ được bố trí và khắc tên riêng cho từng biệt thự.

Như vậy, cư dân không chỉ thỏa thích chăm sóc vườn trên đất của mình, mà còn mở rộng vòng tròn kết nối với cộng đồng thông qua khu vực vườn rau hữu cơ được đặt trong mỗi túi rừng, nơi các gia đình dễ dàng có sự giao lưu và tương tác với nhau. Đây cũng là hoạt động ý nghĩa dành cho trẻ nhỏ và tạo cộng đồng đầy niềm vui cho tuổi già.

Vườn Nghệ Thuật kích thích phát triển đam mê, tài năng từ bên trong

Tiếp theo “Hành trình Kết Nối” là 7 khu vườn chủ đề của Hành trình Cảm Xúc. Thông qua các khu vườn: vườn Nghệ Thuật, vườn Thông, vườn Tùng, vườn Trà, vườn Bách, vườn Ánh Trăng, vườn Ngọc Lan được trồng nhiều cây tinh dầu như tùng, bách, thông, hương nhu, vừa đẹp mắt, vừa tạo tính nghệ thuật cho không gian của rừng, đặc biệt có tính phát tán phytoncide cao, giúp tâm trạng dễ chịu, có tác dụng trị liệu cao, thích hợp cho các hoạt động thiền, yoga, suy ngẫm, đưa người dùng trở về với những cảm xúc bên trong của chính mình, bao gồm năng lượng tích cực, bình an, tĩnh lặng hay khám phá nội tâm, tỉnh thức.

Ảnh chụp thực tế Forest Clubhouse với bể bơi ngoài trời, view trực diện hồ Thiên Nga

Đi hết “Hành trình Cảm Xúc”, cư dân sẽ tới Forest Clubhouse có quy mô 4000 m², gồm nhiều công năng: bể bơi, nhà hàng, café, gym, yoga. Đây là nơi cư dân và người thân sử dụng tiện ích đặc biệt, tiếp đón khách quý, đối tác hay chăm sóc nâng cao sức khỏe mỗi ngày.

Một cộng đồng chung phong cách sống đang dần hình thành

Ảnh thực tế biệt thự mẫu Retreat Forest

Không đơn thuần là tiện ích phục vụ sự tiện lợi của cư dân, Retreat Forest tạo ra một cộng đồng trong khu compound khép kín, được gìn giữ sự riêng tư bằng mặt hồ rộng lớn. Bên trong lõi rừng, cư dân xung quanh 24 khu vườn tìm thấy sự đồng điệu trong phong cách sống: cùng niềm yêu thích với thiên nhiên, chăm sóc thiên nhiên và thừa hưởng những giá trị mà thiên nhiên ban tặng.

Ảnh thực tế biệt thự mẫu Retreat Forest

Retreat Forest không chỉ mang đến môi trường sống bền vững cho nhiều thế hệ, mà còn là tuyên ngôn về một phong cách sống ý nghĩa, tôn trọng tự nhiên và nuôi dưỡng đời sống con người gắn với sự trường tồn của tự nhiên. Tại đó, đô thị không hủy hoại thiên nhiên, mà cùng trồng lại những rừng cây, bảo tồn những loài thực vật bản địa, chan hòa dưới tầng tán của cây là đời sống văn minh của cư dân, nơi trẻ nhỏ được học cách gieo trồng, nơi người già ân cần chăm sóc không chỉ một đời người, một rừng cây, mà còn gieo xuống những hạt mầm cho thế hệ tương lai.

