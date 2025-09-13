Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Nhà sách phi lợi nhuận Saigon Oxford Bookstore

Đình Thắng
Đình Thắng
13/09/2025 11:54 GMT+7

Công ty Menas vừa khai trương nhà sách phi lợi nhuận Saigon Oxford Bookstore, với sứ mệnh lan tỏa tri thức, khuyến khích văn hóa đọc và tạo không gian kết nối cộng đồng yêu sách.

Với diện tích hơn 500m², Saigon Oxford Bookstore bao gồm khu nhà sách, khu cà phê và không gian workshop. Không chỉ là một hiệu sách, nơi đây còn là "thư viện mở", với những đầu sách học thuật, văn chương kinh điển, ấn phẩm từ Nhà xuất bản Oxford.

Không gian được bố trí để khuyến khích việc ngồi lại đọc sách, trò chuyện, tham dự các buổi giới thiệu sách, tọa đàm, workshop về văn hóa và nghệ thuật. Ngoài sách, nhà sách còn giới thiệu các sản phẩm gắn liền với tinh thần tri thức như quà tặng, đồ lưu niệm và áo hoodie Oxford.

Nhà sách phi lợi nhuận Saigon Oxford Bookstore - Ảnh 1.

Với định hướng phi lợi nhuận, toàn bộ hoạt động của nhà sách đều hướng tới mục tiêu khơi dậy niềm yêu thích đọc sách, xây dựng thói quen học tập và khai phóng tri thức cho cộng đồng

Ông Nguyễn Đức Quỳnh, Tổng giám đốc Công ty Menas, cho biết: "Chúng tôi kỳ vọng Saigon Oxford Bookstore sẽ nhận được sự đồng hành của Đại học Oxford cũng như các doanh nghiệp trong và ngoài nước, cùng chung tay xây dựng những giá trị tri thức và góp phần vào sự phát triển bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc".

