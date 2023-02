Nhà sản xuất phim Harvey Weinstein bị kết án thêm 16 năm vì tội hiếp dâm

Bản án được áp dụng như một hình phạt tiếp theo án 23 năm tù của Harvey Weinstein (70 tuổi) đang thụ án vì tội quấy rối tình dục ở New York, khiến nhiều khả năng nhà sản xuất phim từng đoạt giải Oscar sẽ dành phần còn lại của cuộc đời trong tù.

Harvey Weinstein, ngồi trên xe lăn trong bộ quần áo tù màu nâu, tuyên bố mình vô tội và cầu xin thẩm phán: "Tôi cầu xin sự thương xót của bà", ngay trước khi nữ thẩm phán tuyên án. Quá trình tố tụng kéo dài hai giờ diễn ra trong cùng một phòng xử án ở Los Angeles, nơi bồi thẩm đoàn vào tháng 12 đã kết luận Weinstein phạm tội hiếp dâm, cưỡng bức giao cấu bằng miệng và xâm hại tình dục bằng vật thể lạ.

Harvey Weinstein bị kết án thêm 16 năm vì tội hiếp dâm Reuters

Các cáo buộc bắt nguồn từ vụ hành hung, lạm dụng tình dục một cựu người mẫu kiêm diễn viên, được xác định trước tòa với biệt danh Jane Doe 1, tại một khách sạn ở Los Angeles vào tháng 2.2013.

Phát biểu trước tòa qua nước mắt và giọng run run gần cuối phiên điều trần hôm 23.2, người phụ nữ nói rằng cô từng là một "người rất hạnh phúc và tự tin" cho đến khi bị Harvey Weinstein cưỡng hiếp. Sau đó, "Tôi đánh mất bản thân mình. Tôi nghĩ chắc chắn rằng không ai có thể yêu thương mình. Tôi rất đau lòng, trống rỗng và cô đơn", cô nói thêm, nghẹn ngào.

Bản án 16 năm tù do Thẩm phán Tòa án Tối cao Lisa Lench đưa ra nhẹ nhàng hơn so với mức tối đa 24 năm mà các công tố viên đề nghị nhưng lại cứng rắn hơn nhiều so với bản án mà các luật sư của Weinstein mong chờ.

Luật sư bào chữa Mark Werksman yêu cầu tuyên Weinstein không quá 3 năm cho mỗi tội danh, lập luận rằng các cáo buộc bắt nguồn từ "một vụ tấn công tình dục liên tục" xảy ra trong "một vụ quan hệ điên cuồng kéo dài từ 10 đến 15 phút", chứ không phải là ba hành vi phạm tội riêng biệt.

Harvey Weinstein bị kết tội có hành vi sai trái tình dục ở New York vào tháng 2.2020 Page Six

Đó là lần hiếm hoi các luật sư bào chữa thừa nhận tội lỗi tại phòng xử án, ngay cả khi bản thân Harvey Weinstein tiếp tục phủ nhận mọi hành vi sai trái.

Trong tuyên bố trước tòa, Weinstein khẳng định ông không biết Jane Doe 1 và lập luận rằng cô đã ngụy tạo thân phận để lấy tiền.

"Đây là một câu chuyện bịa đặt. Jane Doe 1 là một nữ diễn viên. Cô ấy có thể bật khóc", Weinstein nói với nữ thẩm phán Lisa Lench. "Làm ơn đừng kết án tôi tù chung thân".

Harvey Weinstein đồng sáng lập hãng Miramax Films, là nhà sản xuất và phân phối phim cực kỳ thành công của Mỹ, từng sản xuất những bộ phim như Shakespeare in Love, Pulp Fiction... Weinstein đã giành giải Oscar năm 1999 với tư cách là nhà sản xuất của Shakespeare in Love, đoạt giải Phim hay nhất.

Việc đưa ra các cáo buộc về hành vi sai trái tình dục chống lại Weinstein đã giúp thúc đẩy phong trào #MeToo - phong trào khuyến khích phụ nữ lên tiếng về hành vi quấy rối và lạm dụng tình dục của những người đàn ông quyền lực trong giới truyền thông, chính trị và các ngành khác. Phong trào lan truyền trên mạng xã hội vào năm 2017, tìm cách phá vỡ văn hóa im lặng từ lâu đã cho phép những hành vi như vậy diễn ra mà không bị thách thức.

Harvey Weinstein nói rằng tất cả các cuộc quan hệ tình dục của ông là đồng thuận.

Dave Ring, luật sư của Jane Doe 1, cho biết bản án hôm 23.2 đã giúp cho thân chủ của anh "khép lại nỗi đau và nhẹ nhõm khi chắc rằng Weinstein sẽ dành phần đời còn lại trong tù".

Bồi thẩm đoàn Los Angeles tha bổng Weinstein về các cáo buộc liên quan đến nạn nhân thứ hai và không đạt được phán quyết thống nhất về các cáo buộc phát sinh từ hai người tố cáo khác.

Một trong số họ, nhà làm phim tài liệu Jennifer Siebel Newsom, hiện là vợ của Thống đốc bang California Gavin Newsom, đã tiết lộ rằng cô là nạn nhân bị hiếp dâm được nhắc đến trong hồ sơ tòa án với biệt danh là Jane Doe 4.

Các luật sư bào chữa lập luận rằng những phụ nữ sẵn sàng quan hệ tình dục với Weinstein vì họ tin rằng ông ta sẽ giúp họ thăng tiến trong sự nghiệp. Đây là một phần của những gì họ gọi là "văn hóa đi văng" phổ biến trong ngành công nghiệp điện ảnh. Trong hai trường hợp, các luật sư cho rằng cáo buộc quan hệ tình dục là bịa đặt.

Harvey Weinstein bị kết tội có hành vi sai trái tình dục ở New York vào tháng 2.2020 và đang kháng án. Ông bị dẫn độ từ New York đến California vào tháng 7.2021 để hầu tòa tại Los Angeles.