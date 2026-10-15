Theo bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch HĐQT Betrimex, nhà sáng lập Cocoxim, "cửa thắng" của doanh nghiệp nằm ở khả năng tạo ra giá trị dài hạn cho toàn bộ chuỗi cung ứng, từ người nông dân, vùng nguyên liệu đến người tiêu dùng và môi trường.

Đó cũng là triết lý "Right to Win" mà bà Đặng Huỳnh Ức My theo đuổi trong hành trình xây dựng Cocoxim từ năm 2016. Thay vì lựa chọn con đường phát triển dựa trên lợi thế nguyên liệu hay tăng trưởng ngắn hạn, Cocoxim được định hướng trở thành thương hiệu góp phần nâng cao giá trị ngành dừa Việt Nam thông qua chế biến sâu, đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Nhà sáng lập Cocoxim Đặng Huỳnh Ức My: "Cửa thắng" từ phát triển bền vững

Đối với bà Đặng Huỳnh Ức My, phát triển bền vững không phải là một mục tiêu riêng biệt mà là nền tảng để doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn. Khi người nông dân có sinh kế ổn định, tài nguyên thiên nhiên được sử dụng có trách nhiệm và doanh nghiệp vận hành minh bạch, thương hiệu sẽ có đủ năng lực để phát triển bền vững trên thị trường toàn cầu.

ESG không phải xu hướng mà là phương thức phát triển

Theo bà Đặng Huỳnh Ức My - nhà sáng lập Cocoxim, ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) không đơn thuần là một bộ tiêu chuẩn dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu, mà là cách doanh nghiệp vận hành để tạo dựng niềm tin với thị trường.

Trong ba trụ cột của ESG, yếu tố Quản trị (Governance) được xem là nền tảng giúp doanh nghiệp thực hiện nhất quán các cam kết về chất lượng, môi trường và trách nhiệm xã hội. Đây cũng là tiền đề để Cocoxim từng bước đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của các thị trường quốc tế.

Triết lý này được hiện thực hóa bằng nhiều chương trình cụ thể. Doanh nghiệp tiếp tục mở rộng vùng nguyên liệu dừa hữu cơ, ứng dụng khoa học nông học và các giải pháp canh tác chính xác nhằm cải tạo đất, giảm sử dụng đầu vào hóa học và nâng cao hiệu quả sản xuất.

Theo Báo cáo thường niên 2025, vùng nguyên liệu hữu cơ của Betrimex đã đạt hơn 16.082 ha, tạo nền tảng ổn định cho chuỗi cung ứng và hướng đến mục tiêu Net Zero vào năm 2035.

Gia tăng giá trị từ toàn bộ trái dừa

Song song với phát triển vùng nguyên liệu, Cocoxim triển khai mô hình Zero Waste nhằm khai thác tối đa giá trị của trái dừa theo định hướng kinh tế tuần hoàn.

Không chỉ nước dừa được chế biến thành các sản phẩm đồ uống, cơm dừa, xơ dừa, mụn dừa và gáo dừa cũng tiếp tục được ứng dụng trong lĩnh vực thực phẩm, nông nghiệp và công nghiệp. Cách tiếp cận này góp phần giảm thiểu lãng phí tài nguyên, hạn chế phát thải và gia tăng giá trị kinh tế cho toàn bộ chuỗi ngành hàng.

Theo bà Đặng Huỳnh Ức My, chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu của thị trường mà còn là cơ hội để ngành dừa Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh trong dài hạn.

Người nông dân là trung tâm của chuỗi giá trị

Một trong những điểm nhấn trong chiến lược phát triển của Cocoxim là đặt người nông dân vào vị trí trung tâm của chuỗi giá trị.

Theo bà Đặng Huỳnh Ức My, phát triển bền vững chỉ thực sự có ý nghĩa khi người nông dân không chỉ là người cung cấp nguyên liệu mà trở thành đối tác cùng tạo ra giá trị.

Bên cạnh việc duy trì các tiêu chuẩn Fair Trade (Thương mại công bằng), Cocoxim triển khai hệ thống Farmer Relationship Management (FRM) nhằm đồng hành cùng người trồng dừa trong đào tạo kỹ thuật, quản lý vùng nguyên liệu, áp dụng tiêu chuẩn canh tác hữu cơ và nâng cao năng lực sản xuất.

Thông qua mô hình này, người nông dân từng bước tiếp cận các yêu cầu của thị trường quốc tế, nâng cao thu nhập và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Xây dựng năng lực cạnh tranh từ phát triển bền vững

Từ một thương hiệu nước dừa ra đời năm 2016, Cocoxim từng bước mở rộng hiện diện trên thị trường quốc tế nhờ chiến lược đầu tư vào vùng nguyên liệu, công nghệ chế biến và quản trị chuỗi giá trị.

Với sự hiện diện ở hơn 45 quốc gia trên thế giới, Cocoxim tiếp tục được phát triển theo định hướng tạo ra giá trị gia tăng cho ngành dừa Việt Nam thông qua đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững.

Với bà Đặng Huỳnh Ức My, "Right to Win" không chỉ là một triết lý quản trị mà còn là cách doanh nghiệp xây dựng lợi thế cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu ngày càng đề cao trách nhiệm với môi trường, xã hội và cộng đồng. Khi giá trị được tạo ra cho toàn bộ hệ sinh thái - từ vùng nguyên liệu, người nông dân đến người tiêu dùng - đó mới là nền tảng để thương hiệu Việt phát triển bền vững và vươn xa trên thị trường quốc tế.