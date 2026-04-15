Nhà sáng tạo nội dung Việt Mỹ và hành trình biến ý tưởng thành video triệu view

Là một nhà sáng tạo nội dung với hơn 9 triệu người theo dõi và hàng trăm triệu lượt yêu thích trên TikTok, Việt Mỹ được xem là một trong những gương mặt họa sĩ 9x nổi bật, góp phần đưa hội họa đến gần hơn với đại chúng theo cách rất riêng.

Đằng sau những video tưởng chừng "may mắn viral" ấy là cả một hành trình kiên trì thử nghiệm và làm mới mình. Trong cuộc trò chuyện dưới đây, Việt Mỹ chia sẻ về cách anh bắt đầu và theo đuổi ý tưởng đến cùng, để biến mỗi tác phẩm thành một dấu ấn cá nhân.

Cơ duyên nào đã đưa bạn đến với hội họa?

Niềm đam mê với hội họa đến với mình khá tình cờ. Trong một lần đi chơi, mình nhìn thấy có người vẽ tranh ngoài đường ở Đà Nẵng, thấy thú vị nên bỏ 200.000 đồng để được vẽ thử. Sau đó, mình bắt đầu tự học và tập vẽ theo.

Ban đầu, mình chỉ vẽ ngoài đường, chủ yếu vào mùa hè hoặc mùa du lịch. Mỗi bức tranh bán khoảng 150.000 đồng, nên thu nhập cũng khá bấp bênh. Mình quyết định vào TP.HCM để học nghề xăm, rồi bắt đầu tìm tòi và thử sức với việc sáng tạo nội dung. Bước ngoặt chỉ thực sự đến khi mình biết đến TikTok. Khi đó, mình tự hỏi: "Tại sao không thử?".

Những video đầu tiên gần như không có lượt xem, nhưng thay vì dừng lại, mình tiếp tục thử những cách khác. Sau vài tháng kiên trì, một video bất ngờ viral. Khoảnh khắc đó mình thầm cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, nhờ đó đã trở thành tiền đề để mình thực hiện được ước mơ thuở nhỏ.

Với bạn, hành trình tạo nên một video triệu view diễn ra như thế nào?

Mình nghĩ, cũng như nhiều nhà sáng tạo nội dung khác, để hoàn thiện một video gửi đến khán giả, mình phải trải qua khá nhiều công đoạn. Nó không đơn thuần là một video tua nhanh những công đoạn vẽ, mà đòi hỏi chất xám, thời gian, sự kiên trì và cả quá trình chỉnh sửa. Và điểm bắt đầu của tất cả vẫn luôn là ý tưởng.

Điểm khác biệt của mình có lẽ nằm ở chỗ: Ngoài việc nghĩ hôm nay làm nội dung gì, mình còn phải nghĩ thêm là mình sẽ vẽ gì. Ý tưởng cho tác phẩm hay video thường đến rất tự nhiên và bất chợt - khi đang đi trên đường, ngồi ở quán cà phê, hoặc thậm chí trong lúc đang thực hiện một ý tưởng khác. Quan trọng là mình có kịp ghi lại hay không.

Trước đây, mình thường ghi chú trên giấy hoặc sổ tay, nhưng không phải lúc nào cũng thuận tiện. Có những ý tưởng đến rồi đi rất nhanh. Vì vậy, mình nhận ra việc có một "trợ thủ" như một bộ não thứ hai là khá cần thiết.

Khi đang vẽ mà nảy ra ý tưởng mới, mình có thể ghi lại ngay mà không bị đứt mạch suy nghĩ. Khi ra ngoài làm việc, một thiết bị nhỏ gọn cũng giúp mình ghi chú nhanh ở bất cứ đâu mà không cần chuẩn bị quá nhiều.

Sau khi có ý tưởng, bạn thường triển khai như thế nào?

Mình thường bắt đầu bằng những bản sketch (phác họa) nhanh, sau đó phát triển dần thành phiên bản hoàn chỉnh. Quá trình này khá linh hoạt, có thể diễn ra ở bất cứ đâu.

Mình thường bắt đầu bằng những bản sketch (phác họa) nhanh, sau đó phát triển dần thành phiên bản hoàn chỉnh. Quá trình này khá linh hoạt, có thể diễn ra ở bất cứ đâu.

Điều quan trọng nhất trong sáng tạo, theo bạn, là gì?

Mình tin rằng, kiệt tác chỉ xuất hiện khi mình dám bắt đầu và theo đuổi ý tưởng đến cùng. Quan trọng là hãy tin vào bản thân mình. Không phải ai cũng bắt đầu với năng khiếu, nhưng điều đó có thể rèn luyện. Nếu thật sự yêu thích điều gì đó, hãy bắt đầu ngay từ hôm nay, biến ý tưởng thành tác phẩm của riêng bạn.

