Nha sĩ cảnh báo: Đừng làm 4 điều này khi đánh răng

Ông Mark Burhenne, nha sĩ tại California (Mỹ), cho biết việc thay đổi một số thói quen khi đánh răng giúp răng khỏe hơn, giảm ê buốt và bảo vệ nướu tốt hơn.

Dưới đây là những sai lầm cần tránh khi đánh răng để giữ hàm răng khỏe mạnh lâu dài, theo tờ Hindustan Times.

Việc thay đổi một số thói quen khi đánh răng giúp răng khỏe hơn, giảm ê buốt và bảo vệ nướu tốt hơn Ảnh: N.Vy tạo từ AI

Chà răng quá mạnh theo chiều ngang

Thói quen chải bàn chải mạnh theo chiều ngang dễ làm mòn men răng và tổn thương nướu.

Ông Burhenne khuyên mọi người nên đánh răng bằng chuyển động tròn nhẹ nhàng thay vì kéo qua kéo lại.

Với bàn chải điện, người dùng chỉ cần đặt bàn chải nhẹ lên từng chiếc răng và để bàn chải tự hoạt động.

Việc chà quá mạnh không giúp răng sạch hơn mà còn làm răng và nướu bị tổn thương nhanh hơn.

Chọn bàn chải quá cứng và thay quá muộn

Ông Burhenne khuyên nên dùng bàn chải có lông siêu mềm thay vì loại lông cứng hoặc trung bình.

Lông bàn chải cứng có thể làm trầy men răng và gây tụt nướu nếu sử dụng lâu ngày. Bàn chải mềm giúp làm sạch răng mà vẫn bảo vệ nướu tốt hơn.

Ông cũng nhấn mạnh rằng bàn chải cần được thay sau mỗi 4 đến 6 tuần. Dùng bàn chải quá lâu khiến lông bàn chải mòn, làm sạch kém và dễ gây sâu răng, ê buốt, tụt nướu.

Không đi vệ sinh răng định kỳ

Việc lấy cao răng và vệ sinh răng định kỳ rất quan trọng đối với sức khỏe răng miệng.

Việc chăm sóc răng miệng không chỉ giúp răng sạch hơn mà còn hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tổng thể. Việc bỏ qua vệ sinh răng trong thời gian dài có thể khiến các vấn đề về răng nướu trở nên nghiêm trọng hơn và tốn kém hơn khi điều trị.

Việc ưu tiên chăm sóc răng miệng định kỳ sẽ giúp răng chắc khỏe và tránh những chi phí điều trị lớn về sau.