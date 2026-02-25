'Nhà sư robot' được tích hợp AI trả lời hàng loạt câu hỏi

Một nhóm nghiên cứu tại Đại học Kyoto đã ra mắt nhà sư robot nói trên, được gọi là Buddharoid, tại chùa Shoren-in ở tỉnh Kyoto thuộc miền tây Nhật Bản, cho các phóng viên xem. Robot hình người này hiện vẫn chưa có khuôn mặt, mặc một bộ trang phục màu xám đơn giản.

Giáo sư Kumagai Seiji thuộc Đại học Kyoto đứng cạnh một nhà sư robot ở tỉnh Kyoto thuộc miền tây Nhật Bản vào ngày 24.2

Ảnh: Chụp màn hình Kyodo News

Buddharoid chắp 2 tay đeo găng lại trong tư thế cầu nguyện và đi lại trước mặt các phóng viên cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác.

Khi giáo sư Kumagai Seiji thuộc nhóm nghiên cứu yêu cầu cho lời khuyên về các mối quan hệ cá nhân, Buddharoid trả lời: "Mối quan hệ sẽ được cải thiện nếu bạn suy ngẫm về sự gần gũi của mình với họ và duy trì sự cân bằng nội tâm".

Khi ngồi trên ghế, robot hình người này đã đưa ra lời khuyên cho một nhà báo trẻ, người thú nhận rằng mình suy nghĩ và lo lắng quá nhiều."Phật giáo dạy rằng điều quan trọng là không nên chạy theo suy nghĩ của mình một cách mù quáng hoặc vội vã lao vào mọi việc. Một cách tiếp cận là làm dịu tâm trí và buông bỏ suy nghĩ", Buddharoid nói bằng giọng trầm ấm với nhà báo của Đài NHK.

Buddharoid được đào tạo về cả những kinh điển Phật giáo thâm sâu nhất, có thể trả lời những câu hỏi nhạy cảm mà mọi người có thể ngần ngại chia sẻ với người khác, theo AFP dẫn thông báo từ Đại học Kyoto.

Ngoài ra, Buddharoid có thể mang lại cảm giác hiện diện tại các giáo đường bên cạnh khả năng giao tiếp bằng giọng nói. "Trong tương lai, có thể chúng sẽ hỗ trợ hoặc thay thế một số nghi lễ tôn giáo truyền thống do các tu sĩ người thật thực hiện", Đại học Kyoto cho hay trong thông báo hôm nay 25.2.

Buddharoid là sản phẩm mới của giáo sư Kumagai. Để tạo ra Buddharoid, ông Kumagai đã cài đặt phiên bản nâng cấp của "BuddhaBotPlus", một chatbot AI được phát triển từ ChatGPT của công ty OpenAI, lên robot hình người "Unitree G1" do Trung Quốc sản xuất để tạo ra nhà sư robot được tích hợp AI.

Đại học Kyoto đã có một robot hình người không dùng AI tên là Mindar có khả năng thuyết giảng, và tại Đức vào năm 2017, một robot có màn hình cảm ứng với đôi tay phát sáng có thể ban phước lành bằng 5 ngôn ngữ đã được ra mắt, theo AFP.

