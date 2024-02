Nhà thầu “bỏ chạy”, đường biến thành ruộng

C ON ĐƯỜNG ĐAU KHỔ

Đường liên xã nối từ QL1A qua xã Quỳnh Thạch đến xã Quỳnh Hoa (H.Quỳnh Lưu, Nghệ An) được người dân địa phương gọi là "con đường đau khổ". Theo ghi nhận của PV, tuyến đường này dài khoảng 2 km, chiều rộng mặt đường 5 - 6 m, đã được trải nhựa từ khoảng 10 năm trước. Tuy nhiên, đến nay hầu hết mặt đường đã bị biến dạng, hư hỏng nặng. Nhiều đoạn ổ gà, ổ voi xuất hiện, khiến xe máy, ô tô rất khổ sở khi qua lại.

Đường đầy ổ voi, ổ gà KHÁNH HOAN

Bà Phan Thị Tiu (ngụ thôn 12, xã Quỳnh Thạch) cho biết sau thi công một thời gian, đường xuống cấp, bị xe cày nát. Hằng ngày, vào giờ cao điểm, người dân qua đoạn đường này rất đông và rất áp lực vì lo sợ tai nạn giao thông có thể xảy ra bất kỳ lúc nào. "Nắng thì bụi bay mù mịt, bụi tấp vào nhà khiến hàng chục hộ dân sống hai bên đường phải đóng kín cửa. Mưa xuống, đường biến thành ruộng, ổ voi, ổ gà xuất hiện dày đặc. Mỗi năm, chúng tôi phải chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn giao thông vì đường quá xấu, nhất là ban đêm", bà Tiu bức xúc nói.

Gần 3 tháng trước, bà Nguyễn Thị Đường (ngụ thôn 4, xã Quỳnh Hoa) khi chở cháu ngoại đi trên đoạn đường này bằng xe máy thì bị tai nạn giao thông do vướng ổ gà và đất đá lởm chởm khiến xe bị trượt, mất lái. Đứa cháu chỉ bị xây xát nhẹ, còn bà Đường gãy chân, phải nằm điều trị dài ngày. "Đoạn đường này xuống cấp từ khoảng 3 năm qua, đi lại rất khổ. Chúng tôi đã kêu lên xã, huyện nhiều lần rồi nhưng có thấy sửa chữa gì đâu", bà Đường nói.

Ông Nguyễn Sỹ Lực, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thạch, cho biết tuyến đường này xe tải qua lại nhiều nên nhanh xuống cấp và hư hỏng rất nặng. Người dân đã kiến nghị rất nhiều trong các cuộc tiếp xúc cử tri, xã cũng nhiều lần báo cáo lên huyện để có phương án sửa chữa, nâng cấp đường nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện được. Trong lúc chờ huyện có phương án nâng cấp, xã muốn sửa lại đường để đi tạm nhưng kinh phí không có nên không thực hiện được.

Người dân bức xúc khi con đường ngày càng xuống cấp KHÁNH HOAN

Đ IỆP KHÚC ĐỢI CHỜ

Theo tìm hiểu của PV, dự án này được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt đầu tư vào năm 2010, tổng mức đầu tư 18,3 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp là 13,6 tỉ đồng, do UBND H.Quỳnh Lưu làm chủ đầu tư. Dự án do một nhà thầu là doanh nghiệp có trụ sở tại H.Quỳnh Lưu thi công. Tuy nhiên, năm 2014, do năng lực có hạn nên doanh nghiệp này thi công dang dở thì dừng lại. UBND huyện sau đó phải bàn giao cho doanh nghiệp khác thi công tiếp. Đến nay, dự án vẫn chưa hoàn thành do còn một đoạn ở xã Quỳnh Hoa chưa thi công nên chưa thể quyết toán.

Ông Hoàng Văn Cương, Trưởng ban Quản lý các dự án xây dựng H.Quỳnh Lưu, cho biết do doanh nghiệp trúng thầu đã phá sản, huyện nhiều lần liên lạc nhưng không được nên dự án vẫn đang bế tắc. Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Dinh, Phó chủ tịch UBND H.Quỳnh Lưu, cho hay hiện tổng mức đầu tư dự án đã tăng lên, phần đường thi công xong đã hết thời gian bảo hành. Tuy nhiên, do "mất liên lạc" với nhà thầu nên huyện rất khó xử lý, quyết toán để hoàn tất công trình. Vì dự án cũ chưa kết thúc nên không thể lập dự án mới để nâng cấp, sửa chữa đường.

Ông Dinh cũng cho biết thêm H.Quỳnh Lưu đã trình UBND tỉnh Nghệ An đề nghị cho quyết toán dự án cũ để có phương án sửa chữa, nâng cấp con đường này. Hiện, số phận con đường đang chờ vào quyết định của UBND tỉnh Nghệ An vì UBND H.Quỳnh Lưu không đủ thẩm quyền.