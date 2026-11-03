Nhà thiết kế Calvin Klein gây chú ý trong lần xuất hiện hiếm hoi ở tuổi 83

Calvin Klein (83 tuổi), được bắt gặp dạo phố trong trang phục giản dị. Nhà thiết kế nổi tiếng diện quần jeans đen dáng rộng, áo dài tay màu xanh navy và một đôi giày thể thao Nike màu đen. Ở lần xuất hiện này, Calvin Klein trông gầy hơn và lưng đã gù. Lần gần nhất Calvin Klein được nhìn thấy bên bạn trai là vào tháng 10, khi cả hai cùng rời khách sạn Chateau Marmont ở Los Angeles (Mỹ). Trước đó, cặp đôi cũng từng được bắt gặp rời phòng tập Gold's Gym tại Venice (Ý) sau một buổi tập luyện.

Cuộc sống kín tiếng của nhà thiết kế huyền thoại

Calvin Klein vốn khá kín tiếng về đời tư. Ông hiếm khi nhận lời phỏng vấn và trong những lần xuất hiện trước truyền thông, nhà thiết kế thường chỉ tập trung chia sẻ về sự nghiệp cũng như thương hiệu mang tên mình.

Sau khi rời vai trò điều hành chính tại thương hiệu mang tên mình, Calvin Klein ngày càng hạn chế xuất hiện trước truyền thông và các sự kiện thời trang Ảnh: AFP

Năm 2003, Calvin Klein cùng người đồng sáng lập Barry Schwartz bán Calvin Klein Inc. cho tập đoàn PVH Corp. trong thương vụ trị giá khoảng 700 triệu USD. Theo Daily Mail, riêng Calvin Klein nhận khoảng 215 triệu USD từ thương vụ này. Sau đó, ông vẫn tiếp tục gắn bó với công ty thêm vài năm với vai trò giám đốc sáng tạo tư vấn.

Trong suốt cuộc đời, Calvin Klein từng có các mối quan hệ tình cảm với cả nam và nữ giới. Ông từng kết hôn với Jayne Centre Klein từ năm 1964 đến 1974 và Kelly Rector từ năm 1986 đến 2006. Sau khi chia tay Kelly Rector, Calvin Klein hẹn hò với Nick Gruber, một diễn viên phim người lớn đồng tính nam kém ông 48 tuổi. Mối quan hệ của họ kéo dài khoảng 2 năm trước khi kết thúc vào năm 2012. Sau đó, nhà thiết kế tìm thấy tình yêu bên Kevin Baker. Trước khi quen Calvin Klein, Kevin Baker được biết đến nhiều hơn với công việc người mẫu. Anh từng xuất hiện cùng người anh em song sinh Joel trong nhiều bộ ảnh và cả hai từng thực hiện một bộ ảnh khỏa thân cùng nhau.

Sự kín tiếng hiện tại khá đối lập với tầm ảnh hưởng mà Calvin Klein từng tạo dựng trong làng thời trang quốc tế. Không chỉ định hình phong cách tối giản đặc trưng, Calvin Klein còn góp phần thay đổi cách các thương hiệu quảng bá những món đồ cơ bản như quần jeans và đồ lót. Chiến dịch jeans năm 1980 với Brooke Shields trở thành một trong những quảng cáo gây chú ý nhất thời kỳ đó, trong khi những chiến dịch sau này với Kate Moss và Mark Wahlberg tiếp tục củng cố hình ảnh gợi cảm, táo bạo của thương hiệu. Trong sự nghiệp, Calvin Klein đã nhận 7 giải thưởng thiết kế từ Hội đồng Nhà thiết kế thời trang Mỹ, CFDA, bao gồm giải Thành tựu trọn đời năm 2001.