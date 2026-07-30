Nhà thiết kế có 5 bộ trang phục xuất hiện trong bán kết Miss Supranational là ai?

Những mẫu thiết kế Việt xuất hiện ở Miss Supranational

Sau đêm bán kết Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2026, nhà thiết kế Nguyễn Minh Tuấn tiết lộ 5 bộ đầm dạ hội của mình đã được những thí sinh đến từ Guatemala, Curaçao, Paraguay, Hà Lan và Úc lựa chọn để trình diễn trên sân khấu.

Người đẹp Paraguay khoác lên người thiết kế xanh dương phối bạc, sở hữu cấu trúc vai 3D cùng kỹ thuật đính kết tinh xảo Ảnh: NTK CUNG CẤP

Mỗi bộ trang phục dạ hội đều được Nguyễn Minh Tuấn lựa chọn cẩn thận, phù hợp với vóc dáng, thần thái của những cô gái này. Anh mong rằng những "bộ cánh" này góp phần giúp họ tỏa sáng trong đêm thi quan trọng.

Nguyễn Minh Tuấn vinh dự vì trang phục của mình được các người đẹp quốc tế tin tưởng lựa chọn Ảnh: FBNV

Chia sẻ về cột mốc này, nhà thiết kế cho biết anh rất vui khi các trang phục của mình tiếp tục được các đại diện quốc tế tin tưởng lựa chọn. Với anh, mỗi lần trang phục Việt Nam xuất hiện trên sân khấu quốc tế đều là cơ hội để quảng bá tay nghề, kỹ thuật và bản sắc của thời trang Việt đến với bạn bè thế giới. Đây cũng là động lực để anh và ê kíp tiếp tục theo đuổi những giá trị sáng tạo, góp phần đưa các thiết kế Việt đến những đấu trường nhan sắc uy tín.

Đại diện Úc nổi bật trong chiếc đầm đính kết tông màu xanh dương, kết hợp phần choàng xếp tạo cánh hoa Ảnh: NTK CUNG CẤP

Những thí sinh Guatemala, Curaçao và Hà Lan quyến rũ trong trang phục của nhà mốt Việt Ảnh: NTK CUNG CẤP

Ngoài các thiết kế xuất hiện tại đêm bán kết, những đại diện đến từ Guatemala, Curaçao, Singapore và Macau cũng diện những "bộ cánh" của Nguyễn Minh Tuấn ở các hoạt động bên lề của cuộc thi Miss Supranational 2026.

Trước đó, Nguyễn Minh Tuấn từng thực hiện nhiều đầm dạ hội cho những người đẹp như Miss Cosmo 2025 Yolina Lindquist, Miss Grand International All Stars Vanessa Pulgarín, Hoa hậu Lê Hoàng Phương, Hương Giang... Bên cạnh đó, nữ diễn viên người Mỹ Caylee Cowan từng diện mẫu váy cảm hứng tháp Rùa của anh lên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2023.