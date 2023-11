Nhà thiết kế gen Z có cơ hội tỏa sáng

Với chủ đề "Shaping The Future" (tạm dịch: Kiến tạo tương lai), Tuần lễ Thời trang Quốc tế VN (Vietnam International Fashion Week) đã có 16 màn trình diễn đầy màu sắc của 16 nhà thiết kế (NTK) lẫn thương hiệu thời trang trong nước và quốc tế, diễn ra liên tục suốt 4 ngày (kết thúc tối 11.11) trên sân khấu Cung thể thao Quần Ngựa - Hà Nội. Ban tổ chức chương trình mong muốn đây không chỉ là sàn diễn thời trang cho các NTK nổi tiếng thỏa sức sáng tạo, mà còn là bệ phóng dành cho những tài năng thiết kế trẻ đầy tiềm năng của ngành thời trang VN, tạo cơ hội cho những NTK gen Z được trình diễn. Những cá tính thời trang đến từ các gương mặt NTK trẻ, lần đầu tham gia, nhận được sự quan tâm của giới mộ điệu. Thời trang của họ khác biệt, mới mẻ, thậm chí nổi loạn với dấu ấn, cá tính riêng.



Để sàng lọc, tìm kiếm được những NTK trẻ, mới, đủ tài năng giới thiệu đến công chúng, bà Trang Lê - Chủ tịch Hiệp hội Các NTK thời trang Đông Nam Á (CAFD) kiêm Chủ tịch Tuần lễ Thời trang Quốc tế VN, cho biết: "Chúng tôi quan sát, tìm hiểu, theo dõi rất kỹ từ nhiều nguồn tiếp cận, và luôn dành suất cho các NTK trẻ tài năng được trình diễn bộ sưu tập (BST) trên một sân khấu chuyên nghiệp, hoành tráng như những NTK lớn, để họ được nhiều người biết đến hơn. Lần này có thêm sự tham gia lần đầu tiên của các NTK trẻ như: Phan Đăng Hoàng, Nguyễn Thành Danh, Phạm Trần Thu Hằng...".

Hiện bên cạnh NTK Vũ Việt Hà, Ivan Trần, Cao Minh Tiến, Hoàng Quyên, Thảo Nguyễn..., Phan Đăng Hoàng (23 tuổi, quê Nghệ An) đang được đánh giá là một trong những nhân tố tiềm năng của thời trang Việt. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành thời trang tại Ý, xuất hiện trên tạp chí Vogue của Ý, vào top 5 NTK trẻ trong dự án We are made in Italy năm 2022, vào tháng 9 vừa qua, Phan Đăng Hoàng đã ra mắt BST Sculpture dưới hình thức Digital Show tại Tuần lễ Thời trang Milan, khắc họa hình tượng người phụ nữ tự do lấy cảm hứng từ những chuyển biến hình khối trong các tác phẩm của nữ điêu khắc gia Điềm Phùng Thị. Đây cũng chính là BST được Phan Đăng Hoàng trình diễn trực tiếp tại Tuần lễ Thời trang Quốc tế VN thu đông 2023, như anh nói "đó là một cuộc đối thoại Đông - Tây theo cách nhìn của người trẻ".

Đến với tuần lễ thời trang lần này với BST Vệ tinh, NTK Nguyễn Thành Danh (thủ khoa tốt nghiệp ngành thời trang của Trường Hutech - TP.HCM năm 2022) lựa chọn phong cách unisex, phá vỡ mọi quy chuẩn, với "mong muốn những thiết kế này có thể trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho các tín đồ cá tính với cái tôi độc nhất thông qua thời trang".

Trong khi đó, NTK Phạm Trần Thu Hằng, 26 tuổi, đã tốt nghiệp Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật T.Ư mang đến BST Mad 1 - Variation lấy ý tưởng từ sự biến dị, đột biến của sinh vật, lồng ghép sự sáng tạo và những ý tưởng phá cách. Cô nói: "Hy vọng những thiết kế của tôi sẽ hướng tới một tương lai thời trang đi cùng những thay đổi, phát triển theo cách mà chúng ta không thể đoán được".

Với mục tiêu đưa thời trang nước nhà vươn tầm thế giới và là cầu nối đưa xu hướng thời trang thế giới về VN, Vietnam International Fashion Week đã được giới chuyên gia đánh giá là tuần lễ thời trang quốc tế đứng đầu khu vực Đông Nam Á, và đứng thứ 4 khu vực châu Á. Bà Trang Lê - người sáng lập tuần thời trang này, nói thêm: "Ở lần thứ 16 tổ chức, và cũng là lần thứ 6 đến với thủ đô Hà Nội, mong muốn lớn nhất của chúng tôi là VN sớm có một ngành công nghiệp thời trang phát triển. Đó chính là sứ mệnh, là khát vọng lớn nhất mà chúng tôi đeo đuổi. Một hành trình dài không hề dễ dàng, Tuần lễ Thời trang quốc tế VN đã thực sự có những đóng góp tích cực, làm tác động đến sự thay đổi diện mạo ngành thời trang Việt; và luôn là nơi làm nghề đáng được chờ đợi mỗi khi diễn ra 2 show xuân hè - thu đông trong 1 năm theo đúng chuẩn quốc tế".