Nhà thiết kế thời trang nổi tiếng Paco Rabanne qua đời ở tuổi 88

Tin Paco Rabanne qua đời được tập đoàn Tây Ban Nha Puig - công ty sở hữu các doanh nghiệp thời trang và nước hoa Rabanne - xác nhận.

"Paco Rabanne khiến mọi thứ trở nên thu hút. Tinh thần nổi loạn, cấp tiến đó đã khiến ông trở nên khác biệt: chỉ có một Rabanne", Jose Manuel Albesa, Chủ tịch bộ phận làm đẹp và thời trang Puig, cho biết trong một tuyên bố.

Nhà thiết kế huyền thoại Paco Rabanne qua đời ở tuổi 88 Page Six

Được mệnh danh là "kẻ khủng khiếp đáng sợ" của thời trang Pháp, nhà thiết kế vĩ đại Rabanne bắt đầu sự nghiệp bằng cách tạo ra đồ trang sức cho Dior, Balenciaga và Givenchy trước khi tung ra hãng thời trang mang tên mình vào năm 1966; bao gồm một loạt quần áo bằng chất liệu nhựa tiên phong, bộ sưu tập đầu tay của ông được đặt tên là "12 bộ váy không mặc được bằng chất liệu đương đại".

Paco Rabanne nổi tiếng với các mẫu trang phục bằng kim loại Page Six

Nhưng vẻ ngoài trang phục Rabanne sớm được chứng minh không chỉ có thể mặc được mà còn luôn được khao khát, thèm muốn. Audrey Hepburn là một trong những nàng thơ đầu tiên của ông, khi mặc một trong những chiếc váy đĩa kim loại ông thiết kế trong bộ phim Two for the Road năm 1967. Nhà thiết kế cũng đã tạo ra vẻ ngoài đáng nhớ cho Jame Fonda qua bộ phim mang tính biểu tượng năm 1968 là Barbarella.

Brigitte Bardot mặc trang phục của Paco Rabanne trên phim trường À Cœur Joie vào những năm 1960

Ngôi sao Jane Birkin là một trong những người hâm mộ nổi tiếng của nhà thiết kế. Nữ diễn viên phim Blow-Up và chồng Serge Gainsbourg đều mặc trang phục kim loại của Rabanne.

Khi nhà thiết kế nghỉ hưu vào năm 1999, thương hiệu Paco Rabanne vẫn tồn tại và được khởi động lại năm 2011 với hai nhà thiết kế Manish Arora, Julien Dossena nắm quyền lãnh đạo vào năm 2014.

Jane Fonda trong trang phục Paco Rabanne màu xanh lá cây mang tính biểu tượng khi đóng phim Barbarella Page Six

Thương hiệu Paco Rabanne vẫn được biết đến nhiều nhất với những mảnh lưới kim loại lấy cảm hứng từ các thiết kế ban đầu của Rabanne được các ngôi sao như Beyoncé, Katy Perry, Taylor Swift và Dua Lipa chọn chúng khi dự thảm đỏ và các buổi biểu diễn.