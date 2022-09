Nhà thơ Hồng Thanh Quang: 'Vẫn khát cái đẹp, khát tình yêu, khát sự tử tế'

Xuyên suốt 3 giờ đồng hồ, khán giả được đắm chìm trong không gian của thi ca và âm nhạc với những thăng trầm cuộc sống và những cảm xúc của tình yêu được thể hiện qua thơ của thi sĩ Hồng Thanh Quang.

Những bài thơ được thể hiện ở nhiều hình thức nghệ thuật khác nhau như đọc thơ, ngâm thơ, hát xẩm, ca Huế, ca khúc…

17 tuổi, nhà thơ Hồng Thanh Quang nhập ngũ. 24 tuổi, ông tốt nghiệp kỹ sư vô tuyến điện quân sự ở Liên bang Nga, sau đó công tác tại Binh đoàn Tây nguyên, rồi làm việc tại Báo Quân đội Nhân dân.

Hiện thực người lính cộng với tâm hồn nhạy cảm đã làm nên chất thơ Hồng Thanh Quang không lẫn với ai. Để gửi gắm nỗi lòng tâm sự của mình, nhà thơ Hồng Thanh Quang đã trực tiếp thể hiện những tác phẩm thơ mà ông sáng tác: Lời cảm ơn, Hoa cúc mùa thu, Khúc tưởng nhớ, Anh không muốn lạc em thêm lần nữa...

Nhà thơ Hồng Thanh Quang tâm sự: “Người họa sĩ khi vẽ chân dung mình thì có những màu sắc, còn tôi, một nhà thơ, khi nghĩ về cuộc đời mình chỉ có những câu chữ”.

Qua đêm thơ nhạc, qua những câu chữ đó, nhà thơ Hồng Thanh Quang muốn nhắn nhủ với khán giả: mặc dù cuộc đời đã vào… “thu”, nhưng người đàn ông là ông vẫn khát, khát cái đẹp, khát tình yêu, khát sự tử tế trong cuộc đời.

Khán giả cũng được thưởng thức những bài thơ của thi sĩ Hồng Thanh Quang qua giọng đọc, ngâm thơ của những nghệ sĩ nổi tiếng như: NSƯT Hà Vy với Nếu không yêu đừng dịu dàng đến thế và Và có thể đây tình yêu sau cuối; NSND Thúy Mùi với Nửa đêm phố Hiến và Về thôi với mảnh vườn quê; NSƯT Thu Huyền với Dầm bùn để biết mình sen và Cố nhân; MC - nghệ sĩ Nguyễn Hữu Chiến Thắng với chùm thơ tình yêu như Khúc ca, Anh không muốn nhường em cho ai cả…

NSND Thúy Mùi, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, một người bạn trân quý của nhà thơ Hồng Thanh Quang từ nhiều năm nay, bày tỏ: “Tôi cảm thấy Hồng Thanh Quang ngày càng có sự sâu lắng, khác lạ, riêng tình yêu thì anh luôn cháy bỏng như còn trẻ. Sức sống, sự lãng mạn của thơ anh, mãi mãi khờ dại, cháy bỏng yêu như người không được yêu bao giờ, lúc nào cũng vậy. Đó là điều khác biệt mà chúng tôi vô cùng trân trọng ở anh Hồng Thanh Quang”.

Thi sĩ Hồng Thanh Quang từng có những khoảnh khắc thăng hoa trong giai điệu từ chính những vần thơ của mình. Khi ấy, những ca khúc đầy cảm xúc đã xuất hiện. Đêm thơ nhạc Vẫn nguyên là nỗi khát đã giới thiệu một số ca khúc được phổ từ thơ của Hồng Thanh Quang của các nhạc sĩ quen thuộc như An Thuyên, Đức Trịnh, Lê Mây…





Trong đó, có 3 ca khúc Hồng Thanh Quang phổ thơ của chính mình: Em ở nơi nào anh cũng nhớ em do Tuấn Phương - Á quân X-Factor 2016 thể hiện; Mưa xuân qua sự trình bày của NSƯT Thanh Tâm, vũ đoàn Cannes; và Lạc tới dòng sông qua sự thể hiện của ca sĩ Tuấn Hiệp và NSƯT Quyền Văn Minh.

Từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước, khi đọc bài thơ của Hồng Thanh Quang, nhạc sĩ An Thuyên tìm thấy sự đồng cảm và đã viết tặng Hồng Thanh Quang ca khúc mà nhạc sĩ đặt tên là Nghĩ về em. Trong chương trình, gương mặt trẻ Layla, Á quân Giọng hát Việt 2019, đã thể hiện ca khúc này.

Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam, cũng chuẩn bị một món quà đặc biệt tặng nhà thơ Hồng Thanh Quang - một ca khúc mà ông vừa mới sáng tác dựa trên lời thơ của nhà thơ Hồng Thanh Quang - có tựa đề Bỗng nhiên. Ca sĩ Vũ Thắng Lợi đã trình bày ca khúc trong chương trình.

Không chỉ được các nhạc sĩ phổ thành ca khúc, những bài thơ tình của nhà thơ Hồng Thanh Quang còn được các nghệ sĩ hát âm nhạc dân gian đưa vào các làn điệu truyền thống hết sức ngọt ngào.

Chùm lục bát thơ yêu của nhà thơ Hồng Thanh Quang với hai bài thơ Chị ơi chồng chị yêu em và Cảm ơn chị đến trước em do nhạc sĩ Nguyễn Quang Long lồng điệu, do nghệ sĩ Mai Tuyết Hoa, Phạm Trang, Phạm Đình Dũng thể hiện. Nhóm Xẩm Hà thành cũng trình bày chùm sáng tác của Hồng Thanh Quang - liên khúc gồm 2 bài thơ: Cần lời trách móc vu vơ và Đôi khi tỉnh rượu tan cờ do nhạc sĩ Nguyễn Quang Long lồng điệu, được NSND Thúy Ngần, nghệ sĩ Văn Phương và nhóm Xẩm Hà Thành trình bày.

Trong khi đó, bài thơ Cần người phụ nữ gian nan và Thôi em chín bỏ làm mười qua sự thể hiện của NSƯT Diệu Hương, với các làn điệu ca Huế cũng vô cùng ấn tượng, hoàn toàn chinh phục khán giả theo dõi chương trình.

"Như phù sa tích tụ lên đồng bằng của trái tim mình..."

Ở phần cuối, nhà thơ Hồng Thanh Quang đã dành tưởng nhớ người bạn của mình - nhạc sĩ Phú Quang đã qua đời cuối năm 2021. “Đó là một mất mát lớn đối với nền âm nhạc Việt Nam, nỗi đau với tất cả những ai yêu quý các tác phẩm âm nhạc của nhạc sĩ. Bởi Phú Quang là một nhạc sĩ lớn của thời kỳ hiện tại, một nhạc sĩ của Hà Nội, một nhạc sĩ của tình yêu, nhạc sĩ của những nỗi niềm vừa buồn vừa cao thượng trong mọi cảm xúc”, nhà thơ Hồng Thanh Quang chia sẻ.

Để tưởng nhớ nhạc sĩ Phú Quang, chương trình Vẫn nguyên là nỗi khát giới thiệu 3 ca khúc mà nhạc sĩ Phú Quang đã phổ thơ của nhà thơ Hồng Thanh Quang: Romance 4 (NSƯT Ngọc Khang thể hiện); Mẹ (NSƯT Tấn Minh) và Khúc mùa thu qua (NSƯT Đức Long)…

Thi sĩ Hồng Thanh Quang tâm sự: “Để trưởng thành mỗi người đều phải vượt qua nhiều thử thách và luôn cần có sự giúp đỡ, tôi may mắn trong đời khi có rất nhiều người bạn, người thân cùng tôi tham gia, động viên, góp sức cả về tinh thần và vật chất để tôi thực hiện chương trình này”.

Khi MC - Á hậu Thuỵ Vân hỏi vì sao Hồng Thanh Quang chọn dấu mốc 60 năm cuộc đời để thực hiện đêm nghệ thuật Vẫn nguyên là nỗi khát, nhà thơ chia sẻ: “Tôi không chọn dấu mốc 60 năm cuộc đời mà dấu mốc đó đã chọn tôi và những đồng đội, đồng niên của tôi thực hiện chương trình. Chặng đường 60 năm con người chắc chắn đã tích tụ được nhiều điều, như phù sa tích tụ lên đồng bằng của trái tim mình.

Hy vọng khán giả cùng thưởng thức và cảm nhận rằng để có những câu thơ, tình yêu, bông hoa, con người đã phải trải qua nhiều thử thách, vươn lên từ thất bại như thế nào. Sau đây mọi người có thể quên tên Hồng Thanh Quang nhưng mong là mọi người sẽ bao dung, yêu thương nhau hơn, sẽ yêu cuộc đời này nhiều hơn nữa”.