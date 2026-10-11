Nhà thờ Tin Lành đầu tiên ở Đà Lạt và 5.000 Tân Ước K’Ho

Từ cách đây nửa thế kỷ, năm 1967, người K'Ho đã có thể đọc Tân Ước bằng chính tiếng của mình. Có 5.000 cuốn được in, 107 bài Thánh ca cũng đã được dịch và đặt lời. Tân Ước là phần Kinh Thánh kể về Chúa Jesus và những cộng đồng Tín hữu đầu tiên.

Bên trong giáo đường không có tượng thánh, không ảnh tượng như nhà thờ Công giáo Ký họa của KTS Lê Duy Lực

Nhà thờ Tin Lành đầu tiên ở Đà Lạt tại 72 Nguyễn Văn Trỗi Ký họa của KTS Linh Hoàng

Để có những trang sách đó, câu chuyện đã bắt đầu gần một thế kỷ trước. Từ năm 1929, những tín hữu Tin Lành đầu tiên ở Đà Lạt đã sinh hoạt trong một căn nhà nhỏ trên đường Minh Mạng, nay là Trương Công Định. Một năm sau, K'Sol - người K'Ho biết ba thứ tiếng K'Ho, Pháp và Việt - cùng giáo sĩ Herbert Jackson và mục sư Nguyễn Văn Tầm tham gia xây dựng chữ viết, dịch Kinh Thánh và Thánh ca sang tiếng K'Ho. Đến năm 1938, tập san Ơn Gọi (The Call) đã nhắc đến "Moi Bible School" - Trường Kinh Thánh dành cho người Thượng. Bốn năm sau, nhà thờ Tin Lành đầu tiên được khánh thành trên ngọn đồi cạnh đường Hàm Nghi, nay là 72 Nguyễn Văn Trỗi.

Đà Lạt mùa hoa phượng tím Ký họa của KTS Lê Duy Lực

Đêm nguyện cầu Ký họa của KTS Linh Hoàng

Đi lễ sớm Tranh của KTS Phùng Thế Huy

Lối lên rêu phong Ký họa của KTS Đặng Phước Tuệ

Leo lên những bậc cấp rêu phong, trước mắt là một khối nhà mái chữ A dựng cao, mặt tiền màu kem, chính giữa có chữ "TIN LÀNH", trên đỉnh là cây thập giá. Vòm nhọn giật cấp tạo lực hút thị giác, dẫn ánh mắt người nhìn tập trung vào cửa chính. Bên trong, những sườn chữ A sơn trắng để lộ dưới mái, hai hàng ghế gỗ hướng về một cây thập tự phát sáng. Kiến trúc nhà thờ Tin Lành thường đơn giản, không tượng thánh, không ảnh tượng như nhà thờ Công giáo.

Một góc nhà thờ Tin Lành Ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Nhà thờ có khối mái lớn, dốc cao cùng cửa sổ mái lớn mang âm hưởng nhà rông Tây Nguyên cùng kiến trúc nhà thờ Châu Âu Ký họa của KTS Bùi Hoàng Bảo

Nhà thờ hiện tại được xây lại năm 2011 Ký họa của KTS Duy Huỳnh

Nhà thờ nhìn từ xa Ký họa của KTS Lê Duy Lực

Nhưng công trình đang thấy hôm nay không phải tòa nhà năm 1942. Tấm ảnh tư liệu đen trắng cho thấy nhà thờ cũ là một nhà nguyện nhỏ, mái dốc, phía trước nhô ra một cổng vòm nhọn. Tường bên có các cửa sổ vòm nhọn xếp thành cặp. Hình dáng khác rõ rệt với khối mái chữ A hiện nay.

Nhà thờ Tin Lành nằm trên ngọn đồi Ký họa của KTS Hoàng Dũng

Nhà thờ Tin Lành thường có kiến trúc đơn giản Ký họa của KTS Lê Duy Lực

Ở nhà thờ Tin Lành, sự biểu đạt chủ đạo chỉ giản dị qua cây Thánh giá Ký họa của KTS Trần Xuân Hồng

Toàn cảnh nhà thờ Tin Lành Ký họa của họa sĩ Trần Bình Minh

Công trình mới được khởi công năm 2011 và cung hiến năm 2012. Hội Thánh Tin Lành VN gọi rõ đây là "nhà thờ mới", không phải trùng tu giữ nguyên nhà thờ năm 1942. Bởi vậy, gọi công trình hiện nay là "nhà thờ Gothic năm 1942 còn nguyên" là một nhầm lẫn khá phổ biến.