Nhà thờ, trường học Mỹ không còn là nơi ẩn náu an toàn cho di dân trái phép

Bộ An ninh Nội địa Mỹ đã ban hành hai chỉ thị mới để mạnh tay trấn áp người nhập cư trái phép tại Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Theo tờ The Guardian ngày 22.1, chỉ thị thứ nhất hủy bỏ các hướng dẫn của chính quyền cựu Tổng thống Joe Biden về việc cấm lực lượng an ninh di trú bắt người tại những khu vực nhạy cảm như bệnh viện, nhà thờ, trường học.

Chính quyền ông Biden hồi năm 2021 ban hành hướng dẫn hạn chế lực lượng di trú thực thi công vụ gần “những khu vực được bảo vệ”.

Chỉ thị thứ hai khôi phục ngay lập tức thủ tục trục xuất người nhập cư trái phép trên toàn quốc. Theo đó, Cơ quan Di trú và Hải quan Mỹ (ICE) có thể bắt và nhanh chóng trục xuất bất kỳ người không có giấy tờ hợp pháp nào đang ở Mỹ nhưng không chứng minh được đã ở đó liên tục hơn 2 năm.

Một phát ngôn viên Bộ An ninh Nội địa tuyên bố: “Tội phạm sẽ không còn có thể ẩn náu trong các trường học và nhà thờ của Mỹ để tránh bị bắt. Chính quyền Trump sẽ không ràng buộc tay chân của các cơ quan thực thi pháp luật dũng cảm của chúng ta, mà thay vào đó tin tưởng họ sử dụng sự sáng suốt”.

Trong ngày đầu nhậm chức, ông Trump đã rút lại hướng dẫn đang áp dụng về việc ưu tiên trục xuất các đối tượng phạm tội nghiêm trọng cũng như mở rộng thẩm quyền của lực lượng ICE, gồm nhắm vào người nhập cư đã có lệnh trục xuất cuối cùng. Thay vào đó, chính quyền mới yêu cầu ICE tập trung truy bắt tội phạm nghiêm trọng nhưng cũng hành động ngay đối với bất kỳ người nào không có tư cách pháp nhân phù hợp.