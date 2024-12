Nhà thuốc An Khang hỗ trợ người dân khó khăn trong dịp cuối năm

Sức khỏe từ lâu đã được coi là tài sản vô giá của đời người. Thế nhưng, với nhiều gia đình phải gồng gánh nỗi lo cơm áo gạo tiền, việc chăm sóc sức khỏe lại trở thành một điều xa xỉ.

Nhiều người buộc phải sống chung với bệnh tật vì không đủ điều kiện thăm khám, dẫn đến hệ quả là bệnh tình trở nặng, gây áp lực lớn hơn cho bản thân, gia đình và xã hội. Đây không chỉ là câu chuyện của từng cá nhân, mà còn là bài toán chung của cả cộng đồng, đòi hỏi sự quan tâm và chung tay giải quyết từ nhiều phía.

Thấu hiểu những trăn trở của bà con có hoàn cảnh khó khăn, Nhà thuốc An Khang không chỉ dừng lại ở việc cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà còn chủ động mang đến những giải pháp thiết thực. Sau thành công của hành trình Tâm An Thân Khang giúp 9.000 người dân được tiếp cận dịch vụ y tế, An Khang tiếp tục khẳng định sứ mệnh lan tỏa giá trị nhân văn qua "Tết An Khang - gửi ngàn bình an" - chương trình tư vấn sức khỏe và tặng quà miễn phí dịp cuối năm.

Từ ngày 14.12 đến giữa tháng 1.2025, chương trình được triển khai rộng khắp tại 30 nhà thuốc thuộc hệ thống An Khang ở miền Nam và Nam Trung bộ. Mỗi buổi dự kiến hỗ trợ khoảng 150 người dân được tư vấn sức khỏe, kết hợp tặng quà gồm thuốc men, thực phẩm chức năng và các nhu yếu phẩm cần thiết, mang đến sự an tâm trước thềm năm mới.

Chương trình không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ sức khỏe mà còn lan tỏa tinh thần sẻ chia, khơi dậy ý thức chăm sóc bản thân trong cộng đồng

Chương trình không chỉ cung cấp hỗ trợ y tế thiết thực mà còn mang đến cơ hội để người dân tiếp cận dịch vụ y tế hiện đại và nhận được sự chăm sóc tận tình từ đội ngũ giàu kinh nghiệm. Hơn cả việc cải thiện sức khỏe, chương trình trao đi sự đồng cảm và sẻ chia, để mỗi người tham gia cảm nhận rõ sự quan tâm chân thành từ cộng đồng.

Mang đậm ý nghĩa nhân văn, chương trình đã tạo dấu ấn sâu sắc trong lòng những người tham gia. Tại sự kiện khai mạc ngày 14/12 tại nhà thuốc An Khang ở quận Bình Tân, TP.HCM, hơn một trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn đã có mặt từ rất sớm, háo hức chờ đợi cơ hội được tư vấn sức khỏe và nhận hỗ trợ.

Vốn phải sống chung với các cơn đau đầu và cao huyết áp nhiều năm nay, chị Bình, một tiểu thương ở chợ vui mừng bày tỏ: "Nghe được suất tư vấn miễn phí là tôi để con gái trông sạp một hôm liền. Cả nhà chạy tiền ăn mỗi bữa nên bệnh hành lâu nay mà chẳng dám đi khám, sợ tốn tiền dữ lắm. Được dược sĩ tư vấn và hướng dẫn cách chăm sóc, mình cũng cảm thấy an tâm hơn rất nhiều".

Đến với sự kiện, người tham gia được tận tình hỗ trợ trong mọi khâu, tạo nên cảm giác gần gũi và sự quan tâm chu đáo

Chương trình "Tết An Khang - gửi ngàn bình an" là minh chứng rõ nét cho tinh thần "Điểm 10 chăm sóc sức khỏe" - kim chỉ nam cho văn hóa phục vụ mà An Khang luôn theo đuổi. Theo đó, chương trình cung cấp những giải pháp tốt nhất về sức khỏe cho khách hàng, không chỉ hỗ trợ trực tiếp mà còn góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về chăm sóc sức khỏe.

Qua các buổi tư vấn, người dân được hướng dẫn cách điều chỉnh những thói quen hàng ngày như chế độ ăn uống, giờ giấc sinh hoạt, và các biện pháp khác để bảo vệ cơ thể. Đây chính là giá trị lâu dài mà Nhà thuốc An Khang mong muốn mang lại, giúp cộng đồng nâng cao chất lượng cuộc sống một cách bền vững.

Những lời cảm ơn chân thành từ bà con chính là minh chứng rõ ràng nhất cho giá trị mà chương trình mang lại

Theo đại diện của An Khang, từ những ngày đầu thành lập, chuỗi luôn chú trọng vào việc lan tỏa giá trị nhân văn thông qua các hoạt động thiết thực. Thương hiệu nhà thuốc cho biết, tất cả hoạt động trong chương trình đều được chuẩn bị chu đáo, từ việc đào tạo các dược sĩ suốt nhiều tháng, đến việc phối hợp cùng các đối tác để chuẩn bị dược phẩm và các phần quà khác, đảm bảo ai cũng nhận đủ quà, đúng bệnh.

Chuỗi sự kiện diễn ra ngay tại các nhà thuốc thuộc hệ thống, nơi luôn có sẵn các loại thuốc cần thiết để phục vụ nhu cầu của bà con

Với kinh nghiệm thường xuyên triển khai các sự kiện cộng đồng, cùng với sự đồng hành của các đối tác và đội ngũ nhân sự tận tâm, Nhà thuốc An Khang vững tin rằng "Tết An Khang - gửi ngàn bình an" sẽ diễn ra thành công, tiếp tục sứ mệnh mang lại giá trị bền vững cho cộng đồng. Năm 2024 khép lại, một năm mới mở ra với những hy vọng tươi sáng hơn, và An Khang vẫn sẽ tiếp tục là người bạn đồng hành thân thiết của mọi nhà trên hành trình chăm sóc sức khỏe.

Đồng hành cùng Nhà thuốc An Khang trong chương trình "Tết An Khang - gửi ngàn bình an" là sự góp mặt của các đối tác, các nhãn hàng uy tín trong lĩnh vực dược phẩm và thực phẩm chức năng như Nutrinest, Opella, Otosan, Shinpoong Daewoo, Livespo, Wincofood, Dân Khang, Costar, Bocalex, Eugica, Nat B, Hankol Healthcare Vina, Song Yến, Pharmekal, Labehe, Menarini… và rất nhiều đơn vị khác đã chung tay cùng Nhà thuốc An Khang trong hoạt động thiện nguyện này.

Sự đồng hành của các đối tác đã giúp chương trình trở nên ý nghĩa hơn, mang lại những món quà sức khỏe chất lượng và dịch vụ chăm sóc tận tâm cho cộng đồng.