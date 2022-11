‘Nhà tiên tri măng tây’ nổi tiếng báo tin xấu cho tuyển Anh tại World Cup 2022

Jemima Packington sử dụng măng tây để dự đoán và kết quả là tuyển Anh sẽ bị loại ở tứ kết World Cup 2022. Nhà tiên tri đến từ Bath (Somerset, Anh) trước đó đã dự đoán đúng được cả cái chết của Nữ hoàng Elizabeth II và vụ Brexit và tất cả đều bằng cách sử dụng các ngọn măng tây.

"Nhà tiên tri măng tây" thừa nhận rằng dự đoán mới nhất khó có thể khiến bà trở nên nổi tiếng khi chia sẻ với tờ The Sun: "Tôi chỉ thấy đội tuyển Anh tiến tới vòng tứ kết (World Cup 2022), tôi không thấy họ tiến xa hơn nữa. Tôi đã dự đoán rằng Croatia sẽ vô địch, và tôi cũng có thể nhìn thấy chữ B, vì vậy điều đó cho thấy rằng họ sẽ gặp Brazil hoặc Belgium (Bỉ) trong trận chung kết".

Jemima hay còn gọi là “Mystic Veg” đưa ra dự báo của mình bằng cách ném một nắm măng tây lên không trung và xem cách chúng đáp xuống đất. Tài năng thần bí đã giúp người phụ nữ này bay khắp thế giới để đưa ra những dự đoán về các sự kiện lớn trên toàn cầu.





Jemima Packington tự nhận mình là "Asparamancer" (nhà tiên tri măng tây) duy nhất trên thế giới. "Tôi nhìn thấy những chữ viết tắt, ký hiệu và số, và nếu nó liên quan đến dự báo của tôi. Nếu chồi ngọn măng tây rơi ra, điều đó có nghĩa là sẽ có một điều gì đó vui vẻ, hoặc một nỗi buồn sâu sắc", nhà tiên tri này nói.

Jemima gần đây cũng dự đoán Matt Hancock sẽ phải từ chức nghị sĩ do xuất hiện gây tranh cãi trên chương trình “I'm a Celebrity...Get Me Out of Here!” và lời tiên tri sau đó đã đúng. "Phần lớn các dự đoán của tôi đều trở thành sự thật, nhưng một số có thể sai một chút", nhà tiên tri măng tây cho biết.

Dự báo của "nhà tiên tri măng tây" chắc chắn mang đến điều không vui cho CĐV Anh khi "Tam sư" đến Qatar với kỳ vọng rất cao để đoạt chức vô địch World Cup đầu tiên kể từ năm 1966. Hy vọng này lớn dần bởi đội bóng của HLV Gareth Southgate đạt được những thành công ở các giải lớn gần đây khi vào bán kết World Cup 2018 và chung kết EURO 2020.