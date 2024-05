Nhà toán học Việt Nam được hội toán học tại Mỹ ghi nhận 'khởi đầu xuất sắc'

Sự khởi đầu xuất sắc

Mới đây, cộng đồng toán học Việt Nam chia sẻ tin vui về TS Phạm Tuấn Huy, một nhà toán học Việt Nam được Hiệp hội Toán học công nghiệp và ứng dụng quốc tế SIAM trao giải thưởng Dénes König 2024. Cùng được giải thưởng này là TS Jinyoung Park, một nhà toán học nữ 42 tuổi người Hàn Quốc.



Viện Toán học, ĐH Stanford, Mỹ đưa tin về TS Phạm Tuấn Huy và TS Jinyoung Park được trao giải thưởng Dénes König 2024 CHỤP MÀN HÌNH

Hai người có công trình chung là "Chứng minh giả thuyết Kahn-Kalai". Nhờ công trình này, TS Phạm Tuấn Huy và TS Jinyoung Park được trao giải thưởng Dénes König 2024. Giải thưởng sẽ được trao tại Hội nghị SIAM về toán học rời rạc (DM24) diễn ra từ ngày 8 - 11.7 tại Spokane, Washington, Mỹ.

Theo lời giới thiệu trên trang chủ của SIAM, giải thưởng Dénes König (lấy tên một nhà toán học người Hungary gốc Do Thái, nổi tiếng bởi là người xuất bản giáo trình đầu tiên về lý thuyết đồ thị) được nhóm hoạt động về toán rời rạc của SIAM trao 2 năm một lần, từ năm 2008, cho một hoặc nhiều cá nhân mới bắt đầu sự nghiệp vì những đóng góp nghiên cứu xuất sắc trong lĩnh vực này. Công trình được giải phải công bố trước đó 3 năm, trên một tạp chí được bình duyệt.

SIAM có trụ sở tại Mỹ, nhưng được xem là một hiệp hội quốc tế do có 2/3 thành viên cư trú tại Mỹ, còn lại là các nhà khoa học ở các nước khác. Cái tên SIAM được nhiều người yêu toán học Việt Nam biết đến, do tổ chức này có nhiều giải thưởng mà một số nhà toán học người Việt Nam từng được vinh danh. Trong số đó, có thể kể đến GS Vũ Hà Văn, người được giải thưởng Polya, một giải thưởng nổi tiếng của SIAM, năm 2008. Gần đây, nhà toán học Nguyễn Trọng Toán, GS ĐH bang Pennsylvania, Mỹ, được SIAM trao giải thưởng T.Brooke Benjamin (giải của nhóm hoạt động về sóng phi tuyến).

Quả ngọt đầu tiên sau hành trình 10 năm

TS Phạm Tuấn Huy năm nay 28 tuổi, năm ngoái anh vừa lấy bằng tiến sĩ toán học tại ĐH Stanford, Mỹ. Cách đây 10 năm, TS Phạm Tuấn Huy là học sinh Trường Phổ thông năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM 2 lần liên tiếp đoạt huy chương vàng toán quốc tế IMO và được báo chí trong nước vinh danh là "chàng trai vàng toán học".

Theo TS Trần Nam Dũng, Phó hiệu trưởng Trường Phổ thông năng khiếu, ĐH Quốc gia TP.HCM, anh Huy cũng là học sinh duy nhất ở các tỉnh phía nam giành 2 huy chương vàng toán quốc tế (năm 2013 và 2014).

Tốt nghiệp THPT, Phạm Tuấn Huy theo học toán từ bậc ĐH lên tiến sĩ tại ĐH Stanford. Hiện nay anh là cộng tác viên khoa học tại ĐH Stanford theo chương trình học bổng nghiên cứu viên của Viện toán học Clay (Clay Research Fellow), một quỹ tư nhân nổi tiếng ở Mỹ. Nhiệm kỳ học bổng Clay Research Fellow của TS Phạm Tuấn Huy tại ĐH Stanford là 5 năm.

Viện Toán học Clay không giới thiệu giá trị cụ thể của học bổng, mà chỉ cho biết đây là một khoản cung cấp tiền lương và chi phí nghiên cứu "hào phóng" cho người được hưởng.

Việc được nhận học bổng Clay Research Fellow của TS Phạm Tuấn Huy được cộng đồng toán học trong nước xem là "quả ngọt" đầu tiên trên hành trình trở thành nhà toán học đẳng cấp quốc tế của anh. Việc TS Phạm Tuấn Huy được SIAM ghi nhận sự khởi đầu xuất sắc càng khiến cộng đồng toán học Việt Nam lạc quan về đội ngũ nhà toán học người Việt Nam trong tương lai.

"Hè năm nay Phạm Tuấn Huy sẽ về Việt Nam tham dự một số hội nghị khoa học trong vai trò báo cáo viên và giảng viên, trong đó có hội nghị 'Resonances in the world of Mathematics' được tổ chức bởi các cựu học sinh phổ thông năng khiếu và cựu sinh viên Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM", TS Trần Nam Dũng cho biết.