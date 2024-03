Nhà Trắng 'bối rối' vì phản ứng 'thái quá' từ Israel sau nghị quyết về Gaza

Israel đã hủy chuyến đi sau khi Mỹ bỏ phiếu trắng trong cuộc biểu quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về dự thảo nghị quyết kêu gọi "ngừng bắn ngay lập tức" ở Gaza hôm 25.3. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho rằng động thái của Washington đã gây tổn hại cho cuộc chiến của Israel nhằm tiêu diệt lực lượng Hamas.



"Chúng tôi hơi bối rối", người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby nói với các nhà báo về việc Israel hủy bỏ kế hoạch thăm viếng. Ông giải thích nghị quyết đó không mang tính ràng buộc, và vì vậy không ảnh hưởng đến hoạt động tấn công Hamas của Israel.

Ông Netanyahu đón tiếp ông Biden tại Israel hồi tháng 10.2023 REUTERS

Ông Kirby trước đó cho biết Washington "rất thất vọng" khi phái đoàn Israel không đến Mỹ như dự kiến và việc Washington bỏ phiếu trắng tại Hội đồng Bảo an "không thể hiện sự thay đổi" trong chính sách của Mỹ.

"Chúng tôi nhất quán ủng hộ lệnh ngừng bắn như một phần của thỏa thuận giải cứu con tin", ông nói, đề cập đến nỗ lực hồi hương khoảng 130 người được cho là vẫn đang bị giam giữ ở Gaza, sau vụ tấn công bất ngờ của Hamas trên một khu vực rộng lớn ở miền nam Israel hồi tháng 10 năm ngoái.

Ông Trump kêu gọi Israel kết thúc cuộc chiến ở Gaza

Cuộc tấn công đó đã khiến khoảng 1.160 người thiệt mạng, chủ yếu là dân thường, theo thống kê của AFP dựa trên số liệu của chính phủ Israel. Trong khi đó, theo cơ quan y tế Gaza do Hamas điều hành, chiến dịch quân sự đáp trả mà Israel đang theo đuổi đến này đã lấy đi sinh mạng của hơn 32.000 người tại Gaza, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Một quan chức khác của Mỹ cho hay chính quyền Tổng thống Joe Biden cảm thấy bối rối trước những gì họ coi là "phản ứng thái quá" của ông Netanyahu đối với việc Mỹ cho phép nghị quyết được thông qua tại Hội đồng Bảo an, theo báo The Times of Israel.

Quan chức này tiết lộ các trợ lý của ông Biden đã liên lạc với những người đồng cấp Israel của họ trong trước cuộc bỏ phiếu, giải thích rằng cách tiếp cận của Mỹ vẫn không thay đổi dù bỏ phiếu trắng. Quan chức này cho biết các quan chức Israel hiểu điều này nhưng ông Netanyahu đã quyết định diễn dịch sự việc theo cách khác.

Mỹ đã ủng hộ Israel về cả quân sự lẫn ngoại giao từ khi chiến sự nổ ra, nhưng ngày càng thể hiện rõ hơn sự thất vọng với ông Netanyahu trong bối cảnh số dân thường thiệt mạng ở Dải Gaza gia tăng nhanh chóng.

Trong khi chuyến đi của phái đoàn Israel đã bị hủy bỏ thì Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant vẫn đang ở Mỹ trong một chuyến thăm riêng.

Ông Gallant đã gặp Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan hôm 25.3, và Lầu Năm Góc cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Israel sẽ gặp người đồng cấp Mỹ Lloyd Austin vào ngày hôm sau.

Người phát ngôn Lầu Năm Góc, thiếu tướng Pat Ryder, nói với các nhà báo rằng ông Austin "vẫn đang có kế hoạch gặp Bộ trưởng Gallant".

Tổng thống Biden chậm chỉ trích Israel dù biết Gaza bị tấn công bừa bãi?

Theo ông Ryder, cuộc gặp giữa hai bộ trưởng sẽ đề cập đến "những nỗ lực nhằm đảm bảo việc giải cứu toàn bộ các con tin bị Hamas bắt giữ" và "sự cần thiết phải tăng cường viện trợ nhân đạo đến tay dân thường Palestine".

Họ cũng sẽ thảo luận về "các kế hoạch đảm bảo an toàn cho hơn một triệu người đang trú ẩn ở Rafah đồng thời đảm bảo Hamas không còn có thể gây ra mối đe dọa cho Israel nữa", ông Ryder cho hay.