Nhà Trắng công bố kết quả sức khỏe Tổng thống Trump

Thư ký báo chí Karoline Leavitt cho biết trong họp báo rằng kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) của Tổng thống Trump gần đây “hoàn toàn bình thường”, giữa thời điểm đảng Dân chủ đặt ra câu hỏi về sức khỏe của chủ nhân Nhà Trắng, theo Politico ngày 1.12

“Mọi chức năng được đánh giá đều hoạt động trong giới hạn bình thường, không có vấn đề cấp tính hoặc mãn tính nào”, bà Leavitt nói. Bà nêu thêm kết quả đánh giá tình trạng sức khỏe ở mức tiêu chuẩn đối với một lãnh đạo ở độ tuổi của Tổng thống Trump, khẳng định ông Trump vẫn có sức khỏe tổng thể tuyệt vời.

TổngTổng thống Mỹ Donald Trump trả lời phóng viên khi đang trên chuyên cơ Không lực Một ngày 1.12 ẢNH: REUTERS

Tổng thống Trump, 79 tuổi, đã có buổi kiểm tra hệ thống tim mạch và bụng hồi tháng 10. Ông cũng từng nói rằng đã vượt qua bài kiểm tra nhận thức, song không đề cập liệu đó có phải một phần trong buổi đánh giá tháng 10 hay không.

Nhà Trắng công bố kết quả MRI của ông Trump, sau khi các phóng viên hỏi ông đã kiểm tra bộ phận nào trên cơ thể.

“Đó là bài MRI. Phần nào trên cơ thể ư? Nó không phải não vì tôi đã làm kiểm tra nhận thức và hoàn thành nó xuất sắc”, ông nói.

Ông Trump đối diện sức ép phải công bố kết quả kiểm tra sức khỏe, sau khi các thành viên đảng Dân chủ, như Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, đã đặt nghi vấn về sự minh mẫn cũng như thể chất của tổng thống Mỹ.

Bà Leavitt nói kết quả kiểm tra tháng 10 được thực hiện để xác định bất kỳ nào nếu có. Bà cho biết sức khỏe tổng thể ông Trump “đảm bảo thực hiện các chức năng trong dài hạn”.

Theo tóm tắt của bác sĩ, hệ thống tim mạch của ông Trump "đang trong tình trạng khỏe mạnh", cho thấy thành mạch trơn tru và không có dấu hiệu bất thường. Trong khi đó, hình ảnh chụp các cơ quan chính của ông Trump "có vẻ rất khỏe mạnh và được cung cấp máu tốt".

"Tôi nghĩ đây là một chi tiết khá quan trọng trong nỗ lực minh bạch vấn đề”, bà Leavitt nói.