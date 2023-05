Nhà Trắng lên tiếng sau khi Trung Quốc cấm gã khổng lồ chíp Mỹ Micron

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karine Jean-Pierre nói với các phóng viên rằng lệnh cấm gần đây của chính phủ Trung Quốc đối với Micron do lo ngại về an ninh là "không dựa trên thực tế", theo Reuters.

"Những hành động này không phù hợp với lời cam đoan của Trung Quốc rằng họ đang mở cửa thị trường và cam kết tuân thủ một khuôn khổ điều hành minh bạch", bà Jean-Pierre nói.

Bà Jean-Pierre còn nói rằng chính quyền của Tổng thống Joe Biden đang gặp rắc rối trước các hành động gần đây của Bắc Kinh và những cuộc tấn công nhắm vào các công ty Mỹ.

Quyết định gần đây của Trung Quốc được cho là cấm bán gần như hoàn toàn sản phẩm Micron ở nước này Reuters

Trước đó, Reuters ngày 22.5 đưa tin Micron, đại gia ngành chíp của Mỹ, đã không qua được khâu rà soát an ninh mạng của Bắc Kinh và vì thế bị cấm bán cho các nhà vận hành cơ sở hạ tầng thông tin then chốt của Trung Quốc (CIIO). Trong đó, CIIO bao gồm nhiều lĩnh vực hoạt động, từ viễn thông đến ngân hàng và công ty cấp nước.

Vì thế, toàn bộ các công ty, doanh nghiệp thuộc diện CIIO phải ngừng mua sản phẩm Micron, theo quyết định đến từ Văn phòng Thẩm định An ninh Mạng trực thuộc Cục An ninh Mạng Trung Quốc (CAC).

Thông báo trên được đưa ra 50 ngày sau khi CAC mở cuộc điều tra các sản phẩm Micron từ cuối tháng 3 về vấn đề an ninh quốc gia. Theo thông báo mới nhất của CAC, các sản phẩm của Micron mang đến nguy cơ an ninh mạng nghiêm trọng, đe dọa đáng kể về an ninh cho chuỗi cung ứng cơ sở hạ tầng thông tin then chốt và an ninh quốc gia của Trung Quốc.

Quyết định mới trên thực tế là cấm bán gần như hoàn toàn sản phẩm Micron ở Trung Quốc, xóa sổ thị trường đóng góp khoảng 11% trong tổng doanh thu 30,8 tỉ USD trong năm 2022 của công ty Mỹ.