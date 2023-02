Nha Trang: Tiêu hủy con chó cắn du khách

Ngày 23.2, ông Nguyễn Chí Dũng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp, TP.Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết cơ quan thú y TP.Nha Trang vừa tiêu hủy con chó của hộ ông Đỗ Xuân Tùng (trú P.Ngọc Hiệp).

Việc này được thực hiện sau khi con chó của ông Tùng cắn 2 du khách người Anh đang đi bộ trên vỉa hè dưới nút giao Ngọc Hội, đường 23 Tháng 10 khiến một du khách bị thương nặng phải nhập viện điều trị.

Ông Nguyễn Sỹ Khánh, Chủ tịch UBND TP.Nha Trang thăm hỏi du khách người Anh đang điều trị trong bệnh viện THẾ QUANG

Theo ông Dũng, con chó thuộc giống Alabai, có giấy xác nhận nguồn gốc và tiêm chủng. Trước khi tấn công du khách người Anh, con chó này (nặng 50 kg) cũng đã cắn nhiều người khác. Kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm lấy từ con chó trên cho kết quả âm tính với vi rút bệnh dại.

Liên quan đến vụ việc, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hiệp, cho biết địa phương đã gửi toàn bộ hồ sơ cho Công an TP.Nha Trang xử lý theo thẩm quyền, do nạn nhân là người nước ngoài. "Việc có yếu tố hình sự hay không thì sẽ do Cơ quan điều tra Công an TP.Nha Trang xem xét, quyết định", ông Dũng nói.



Trao đổi với Thanh Niên, đại tá Trần Văn Giang, Trưởng công an TP.Nha Trang, cho biết công an thành phố đã tiếp nhận hồ sơ vụ việc và đang xem xét điều tra theo thủ tục tố tụng.