Nha Trang tìm ra đại diện đầu tiên tranh tài cùng huyền thoại Manchester United

Hai Trường FC2 tự hào nâng cúp tại chung kết khu vực miền Trung, hướng đến danh hiệu vô địch toàn quốc cùng huyền thoại Manchester United

Mưa tầm tã, khán đài và sân bóng vẫn rực lửa đam mê

Trận chung kết đã diễn ra trong thời tiết mưa liên tục suốt nhiều giờ đồng hồ khiến việc di chuyển trên sân có phần bất lợi. Tuy vậy, cả hai đội Lê Bảo Minh Nha Trang và Hai Trường FC2 vẫn thể hiện tinh thần tập trung cao độ cùng khao khát chiến thắng ngay khi tiếng còi khai cuộc. Đứng trước các chân sút mạnh mẽ từ Lê Bảo Minh Nha Trang với tam giác kiểm soát đầy áp đảo, Hai Trường FC2 vẫn chọn lối đá an toàn kết hợp phòng ngự chặt chẽ.

Cơn mưa tầm tã của miền Trung vẫn không ngăn được các cầu thủ Hai Trường FC2 (áo đỏ) giữ vững tinh thần để kiểm soát thế trận

Sau trận hòa đầu tiên, Hai Trường FC2 bất ngờ giành quyền kiểm soát bóng và dẫn trước với tỉ số 1-0. Thể thức mới Tiger Time càng làm trận cầu thêm nghẹt thở khi phía Lê Bảo Minh Nha Trang quyết tâm dâng cao đội hình dồn ép nhằm tìm kiếm bàn thắng nhân đôi, lật ngược thế cờ. Dù vậy, Hai Trường FC2 vẫn ngoan cường ‘giữ thành’ và bảo vệ tỉ số đến phút cuối cùng trước những đợt lên bóng như vũ bão từ đối thủ.

Cầu thủ Hai Trường FC2 nhận thẻ xanh bản lĩnh, phần thưởng cho tinh thần fair play và lối chơi đẹp

Với tỉ số 1-0 chung cuộc, Hai Trường FC2 đã chính thức lên ngôi vô địch Tiger Street Football 2025 khu vực miền Trung. Trong tiếng reo hò của hàng ngàn cổ động viên, đội đã giành tấm vé vàng để thi đấu cùng một trong bốn huyền thoại Manchester United tại đêm chung kết toàn quốc diễn ra tại TP.HCM vào ngày 12/10.

Anh Thiên Định - ‘thuyền trưởng’ của Hai Trường FC2 - chia sẻ về chiến thắng của đội: ‘Anh em chúng tôi cũng đá nhiều rồi, nhưng đây là lần đầu tiên được đứng trên một sân đấu lớn như Tiger Street Football 2025. Chúng tôi cũng có phần áp lực vì thi đấu trong thời tiết mưa lớn, khó đi bóng chính xác, nhưng cả đội lúc đó chỉ biết chiến hết mình thôi!’. Anh Định cũng bày tỏ niềm vui khi đội có cơ hội thi đấu cùng huyền thoại Manchester United, và hứa hẹn sẽ chuẩn bị thật tốt cho trận cầu quyết định này.

Ký ức khó quên của những ‘mãnh hổ’ miền Trung

Trước đó, Tiger Street Football 2025 đã diễn ra liên tục các trận thi đấu vòng loại kịch tính từ ngày 19.9. Ngay từ sáng sớm, không khí tại quảng trường 2/4 Nha Trang đã vô cùng sôi động và náo nhiệt trước màn khai mạc đầu tiên trong khuôn khổ giải đấu. Các đội chơi không chỉ đến để tranh tài, mà còn đến để khắc nên những dấu ấn bản lĩnh của đam mê.

Với thiết kế hai mặt sân trong lồng đấu Tiger 360 độ không đường biên, các trận đấu đều diễn ra với nhịp độ cao xuyên suốt trong 15 phút. Khi tiếng còi khai cuộc vang lên, các đội bóng ngay lập tức nhập cuộc với thể thức giao bóng bản lĩnh. Từng đường chuyền, từng cú chạm bóng đều thể hiện sự quyết tâm tột độ.

Điểm nhấn làm nên sự bùng nổ chính là thể thức Tiger Time. Khi vòng lửa được thắp lên, các trận đấu bước vào khoảnh khắc quyết định, mọi bàn thắng đều được nhân đôi. Đây là lúc bản lĩnh lên tiếng, thôi thúc các chân sút dốc toàn lực để lật ngược thế cờ, mang đến những pha dứt điểm đầy cảm xúc.

Trong thời khắc Tiger Time nghẹt thở, vòng lửa bùng cháy như tiếp thêm nguồn nhiệt huyết để các chân sút bứt phá hết mình

Trên khán đài, các cổ động viên tiếp lửa bằng những tiếng reo hò không ngớt bất chấp thời tiết. Dõi theo từng pha bóng, hồi hộp đến nghẹt thở trước những tình huống suýt sao, họ đã tạo nên một bầu không khí cuồng nhiệt hơn bao giờ hết. Chính sự gắn kết và tinh thần máu lửa này đã tiếp thêm sức mạnh cho các cầu thủ, giúp họ chiến đấu hết mình để khẳng định bản lĩnh của bóng đá đường phố.

Không khí cuồng nhiệt trên khán đài tiếp lửa tinh thần cho các ‘mãnh hổ’ bản lĩnh trên sân thi đấu

Ngoài khu vực sân đấu chính, lễ hội còn có khu trưng bày áo đấu của CLB Manchester United, khu vực ‘test’ kỹ năng với chuỗi thử thách khống chế bóng, dẫn bóng, chuyền bóng và sút bóng. Bên cạnh đó, banh bàn, banh lồng và PS5 cũng thu hút nhiều du khách đến trải nghiệm.

Ngoài ra, người chơi may mắn tham gia trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ sự kiện và đêm nhạc còn có cơ hội nhận được phần thưởng ‘khủng’ từ Tiger Beer với tấm vé đặc biệt đến Manchester, Vương quốc Anh.

Nguyễn Bình Nhân đến từ Phú Yên là chủ nhân của tấm vé may mắn đến Manchester, Vương quốc Anh

Đêm chung kết tại Nha Trang vào ngày 21.9 vừa qua còn mang đến đại tiệc âm nhạc với loạt nghệ sĩ đình đám như MC Hoàng Rapper, MC Hype Masta B, và DJ KS, HURRYKNG, Phương Ly và Dương Domic. Tất cả đã ‘đốt cháy’ sân khấu, tạo nên một đêm hội đầy cuồng nhiệt, nơi tinh thần thể thao và âm nhạc hòa làm một.

HURRYKNG, Phương Ly và Dương Domic khuấy động khán giả với một bữa tiệc âm nhạc sôi động và cuồng nhiệt

Những cảm xúc bùng nổ tại Nha Trang chỉ là khởi đầu. Tiger Street Football 2025 sẽ tiếp tục ‘lăn bóng’ đến Cần Thơ, Hà Nội và TP.HCM. Vòng loại Cần Thơ sẽ diễn ra từ ngày 26-28.09.2025, tại Công viên Sông Hậu, TP. Cần Thơ. Riêng với khu vực miền Bắc - Hà Nội, các chân sút sẽ có cơ hội tranh tài tại ‘thánh địa’ bóng đá - Sân vận động quốc gia Mỹ Đình - từ ngày 3-5.10.2025. Cuối cùng, vòng loại TP.HCM sẽ diễn ra từ ngày 10-12.10 tại Thương Xá Tax (cũ), phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, với đêm chung kết toàn quốc vào ngày 12.10. Cơ hội vẫn rộng mở cho tất cả mọi người, không phân biệt tuổi tác hay trình độ. Đăng ký TẠI ĐÂY.