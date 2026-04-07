Nha Trang và ký ức khó quên

S ÂN CHƠI ĐẲNG CẤP

TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO đã hạ màn trên Sân vận động Trường ĐH Nha Trang (Khánh Hòa) ngày 5.4, với trận chung kết khó đoán đến phút cuối giữa Trường ĐH Quốc gia Malaysia và Trường ĐH Thủy lợi. Trận chung kết kịch tính là hồi kết trong mơ của sân chơi TNSV quốc tế. 9 ngày tranh tài, 6 đại diện ưu tú của bóng đá học đường Đông Nam Á gồm Trường ĐH Nha Trang (chủ nhà), Trường ĐH Thủy lợi, Trường ĐH Lào, Trường ĐH Quốc gia Malaysia, Trường ĐH Svay Rieng (Campuchia) và Trường ĐH Quốc gia Singapore đã mang đến đại tiệc bóng đá ở Nha Trang, thu hút hàng nghìn lượt khán giả đến sân, cùng hàng triệu lượt theo dõi trên các nền tảng.

Đội Trường ĐH Quốc gia Malaysia vỡ òa niềm vui chiến thắng ở trận chung kết ẢNH: DUY ANH

Sức hấp dẫn của giải không chỉ đến từ "chất lượng bóng đá rất cao", như đánh giá của HLV trưởng đội tuyển VN Kim Sang-sik, mà còn đến từ tinh thần sinh viên thuần túy: nỗ lực quên mình vì màu cờ sắc áo, tận hiến bằng nhiệt huyết tuổi trẻ, đúng theo tinh thần "Chơi đẹp - Thắng đẹp - Cổ vũ đẹp". 10 trận đấu, 25 bàn thắng, vô số bàn thắng mãn nhãn đến từ đôi chân của những cầu thủ không chuyên trên sân Trường ĐH Nha Trang.

Trưởng đoàn Chaylasy Gnophanxay của Trường ĐH Lào chia sẻ: "Đây là giải đấu tầm cỡ, giúp nâng tầm phong trào khu vực. Thông qua bóng đá học đường, cầu thủ Lào nói riêng và các nước khác nói chung đã tìm được thêm một môi trường phát triển sinh viên cả trên tư cách năng lực chuyên môn lẫn nhân cách con người. Chúng tôi đã có 12 ngày đáng nhớ tại Nha Trang và muốn trở lại TNSV quốc tế mùa tới".

Tiền đạo Heng Jee Kuan của Trường ĐH Quốc gia Singapore khẳng định: "Những ngày ở Nha Trang rất đáng nhớ, khi chúng tôi đã được thi đấu để hoàn thiện bản thân, va chạm và trải nghiệm với nền văn hóa mới để có ký ức không quên thời sinh viên".

S ÂN CHƠI THẮM TÌNH HỮU NGHỊ

TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO không thuần túy chỉ có bóng đá. Bên cạnh những màn thư hùng, sinh viên VN và các nước khu vực đã hòa chung nhịp đập của tình hữu nghị và đoàn kết Đông Nam Á trong buổi giao lưu do Trường ĐH Nha Trang tổ chức. Khoảnh khắc các sinh viên Lào, Campuchia hát ca khúc VN, hay cả 6 đội bóng cùng hát, cùng nhảy… đã tô điểm tinh thần "trên sân là đối thủ, ngoài sân lại là anh em" lại là những sinh viên giàu tri thức, khát vọng, có nét hồn nhiên và nhiệt tâm tuổi trẻ, cùng tinh thần cống hiến vì màu cờ sắc áo. Chức vô địch chỉ có một, nhưng đã bước đến cuộc chơi, các đội đều đã có chiến thắng cho riêng mình. Suy cho cùng, chiến thắng quan trọng nhất trong thể thao là thắng giới hạn của bản thân.

TNSV quốc tế lần II - 2026 cúp THACO cũng chứng kiến tiêu chuẩn đẳng cấp quốc tế, từ chất lượng sân bãi, y tế đến công tác tổ chức. Dàn giám sát trận đấu, giám sát trọng tài và trọng tài Liên đoàn Bóng đá VN (VFF) hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ điều hành chuyên môn và "cầm cân nảy mực", giúp các trận đấu diễn ra công tâm. "Tiêu chuẩn chuyên môn ở TNSV quốc tế rất cao, đây là điều cần thiết để thúc đẩy bóng đá học đường Đông Nam Á", ông Chaylasy Gnophanxay đánh giá. Nỗ lực của Ban tổ chức cùng Trường ĐH Nha Trang đã mang lại ngày hội bóng đá sinh viên thừa nhiệt huyết, nhưng cũng đảm bảo đầy đủ sự chỉn chu và chuẩn mực đến từng chi tiết. Từ sân chơi trong nước đến quốc tế, TNSV luôn tuân thủ điều lệ chuyên nghiệp của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Theo chia sẻ của nhiều đội bóng, đòi hỏi ấy như tấm lưới sàng lọc, buộc các đội phải đầu tư nhiều hơn, nhưng cũng là con đường độc đạo để tìm được đội bóng nào thực sự đẳng cấp và bài bản, để xây dựng sân khấu bóng đá tôn vinh những tài năng bóng đá sinh viên, xứng đáng trở thành bệ đỡ cho bóng đá chuyên nghiệp.

Hẹn gặp lại ở TNSV quốc tế mùa tới, với chất lượng hứa hẹn đột phá hơn nữa!