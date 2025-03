Nhà Trắng vô tình chia sẻ kế hoạch chiến tranh tuyệt mật tại Houthi cho nhà báo

Theo CNN ngày 24.3, ông Jeffrey Goldberg, tổng biên tập tạp chí The Atlantic bất ngờ được thêm vào nhóm chat của các quan chức hàng đầu thuộc chính phủ Mỹ, gồm Phó tổng thống JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth, Ngoại trưởng Marco Rubio, Cố vấn an ninh quốc gia Mike Waltz và Giám đốc Tình báo quốc gia Tulsi Gabbard.

Phó tổng thống Mỹ JD Vance, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Mike Waltz (từ trái sang) tại Nhà Trắng ngày 13.3.2025

ẢNH: REUTERS

Một số quan chức khác cũng có mặt trong cuộc trò chuyện nhóm gồm Cố vấn Stephen Miller, Chánh văn phòng tổng thống Susie Wiles và Đặc phái viên Steve Witkoff.

Ông Goldberg cho biết ông đã được đưa vào một cuộc trò chuyện trên Signal có tên là "Nhóm nhỏ PC Houthi" và nhận ra rằng 18 thành viên của nhóm là nhóm nội các của ông Trump. Signal là một ứng dụng trò chuyện thương mại không được chính phủ Mỹ cho phép sử dụng để chia sẻ thông tin nhạy cảm.

Trên The Atlantic, Tổng biên tập Goldberg cho biết ông đã xóa thông tin nhạy cảm khỏi bài viết, bao gồm danh tính của một sĩ quan CIA cấp cao và thông tin hoạt động hiện tại.

Nhà Trắng đã xác nhận vụ rò rỉ thông tin mật trên. Phát ngôn của hội đồng an ninh quốc gia Brian Hughes ngày 24.3 xác nhận thông tin trên.

"Đây có vẻ là một chuỗi tin nhắn xác thực và chúng tôi đang xem xét việc một số điện thoại vô tình được thêm vào. Chuỗi tin nhắn này là minh chứng cho sự phối hợp chính sách sâu sắc và chu đáo giữa các quan chức cấp cao. Thành công liên tục của chiến dịch nhắm vào nhóm Houthi chứng tỏ không có mối đe dọa nào với quân đội hoặc an ninh quốc gia", theo ông Hughes.

Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không biết về vụ việc trên và không phải là người hâm mộ tạp chí The Atlantic. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt sau đó nhấn mạnh: "Tổng thống vẫn hoàn toàn tin tưởng vào nhóm an ninh quốc gia của mình, bao gồm cả Cố vấn An ninh Quốc gia Mike Waltz".

Theo The Guardian, sự cố này có thể sẽ làm dấy lên thêm mối lo ngại về độ tin cậy của chính quyền Trump đối với thông tin tình báo. Các nhà bình luận về an ninh và tình báo tại Mỹ mô tả vụ vi phạm an ninh hoạt động này là chưa từng có, gồm cả việc dùng ứng dụng trò chuyện thương mại và việc vô tình đưa ông Goldberg vào nhóm chat.

Tại Thượng viện Mỹ ngày 24.3, lãnh đạo phe thiểu số Chuck Schumer gọi động thái trên là "một trong những vụ vi phạm tình báo quân sự đáng kinh ngạc nhất từng xảy ra trong một thời gian rất dài" và kêu gọi đảng Cộng hòa tìm cách "điều tra đầy đủ về cách thức xảy ra sự việc này, thiệt hại mà nó gây ra và cách chúng ta có thể tránh nó trong tương lai".