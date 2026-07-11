Nha Trang Xưa được vinh danh điểm tham quan trải nghiệm văn hóa, ẩm thực đặc sắc

Đại diện Nha Trang Xưa nhận Giải thưởng tại VITA Awards 2026

Dấu mốc tự hào trên hành trình kiến tạo điểm đến giàu bản sắc

Danh hiệu "Điểm tham quan trải nghiệm văn hóa - ẩm thực đặc sắc hàng đầu" là sự ghi nhận ý nghĩa đối với hành trình xây dựng một điểm đến mang đậm bản sắc văn hóa Việt tại Khánh Hòa của Nha Trang Xưa.

Trong bối cảnh hiện nay, du khách không chỉ tìm kiếm một nơi để tham quan hay thưởng thức ẩm thực, mà còn mong muốn được chạm vào câu chuyện bản địa; hiểu thêm về đời sống, con người, phong tục, hương vị và những giá trị truyền thống của vùng đất mình đặt chân đến.

Làng nghề Nha Trang Xưa là điểm đến nổi bật tại Nha Trang - Khánh Hòa, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế

Cập nhật xu hướng đó, Nha Trang Xưa đã và đang phát triển mô hình điểm đến kết hợp giữa văn hóa - ẩm thực - làng nghề, tạo nên một không gian trải nghiệm đa chiều. Nơi đây, mỗi món ăn, mỗi mái nhà, mỗi góc sân, mỗi hoạt động đều mang trong mình một câu chuyện về ký ức, về nếp sống và văn hóa dân tộc.

Việc được vinh danh là "Điểm tham quan trải nghiệm văn hóa - ẩm thực đặc sắc hàng đầu" không chỉ khẳng định chất lượng sản phẩm, dịch vụ của Nha Trang Xưa, mà còn ghi nhận vị thế của một điểm đến văn hóa độc đáo, giàu bản sắc trên bản đồ du lịch Khánh Hòa nói riêng và Việt Nam nói chung.

Du khách quốc tế thưởng thức ẩm thực Việt tại Nha Trang Xưa

Bền bỉ gìn giữ tinh hoa văn hóa Việt

Trong quá trình phát triển, Nha Trang Xưa luôn kiên định với định hướng gìn giữ và lan tỏa văn hóa truyền thống. Qua đó, đưa du khách đến gần hơn với những giá trị mộc mạc nhưng bền sâu của đời sống Việt: từ bữa cơm gia đình, món quê dân dã, nghề thủ công truyền thống đến những sinh hoạt làng quê từng gắn bó với nhiều thế hệ.

Với Nha Trang Xưa, văn hóa không chỉ là chất liệu tạo nên một sản phẩm du lịch khác biệt, mà còn là nền tảng cho sự phát triển bền vững. Doanh nghiệp hướng đến xây dựng một điểm đến có bản sắc, có chiều sâu và có khả năng kết nối du khách với những giá trị tinh hoa của văn hóa Việt Nam.

Nha Trang Xưa mang đến cho du khách những trải nghiệm ẩm thực độc đáo, chứa đựng dấu ấn văn hóa Việt

Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh - Giám đốc Điều hành Làng nghề Nha Trang Xưa - chia sẻ: "Việc Nha Trang Xưa được vinh danh tại VITA Awards 2026 là niềm tự hào lớn đối với tập thể chúng tôi. Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận cho những nỗ lực trong hành trình gìn giữ và lan tỏa văn hóa truyền thống, mà còn là lời nhắc nhở để Nha Trang Xưa tiếp tục làm tốt hơn trong từng trải nghiệm gửi đến du khách.

Show thực cảnh Ánh Sáng Huyền Thoại biểu diễn tại Nha Trang Xưa là sự kết hợp giữa nghệ thuật và văn hóa để kể câu chuyện về vùng đất Nha Trang - Khánh Hòa

Chúng tôi tin rằng một điểm đến có giá trị không chỉ nằm ở cảnh quan hay dịch vụ, mà còn ở câu chuyện văn hóa mà nơi đó gìn giữ và trao truyền. Vì vậy, Nha Trang Xưa luôn kiên định với định hướng phát triển điểm đến văn hóa - ẩm thực - làng nghề, mang đến những trải nghiệm chân thật, giàu cảm xúc và có ý nghĩa bền vững".

Tại Nha Trang Xưa, du khách có cơ hội được khám phá văn hóa truyền thống của Việt Nam bằng những trải nghiệm gần gũi, chân thực

Sau dấu mốc được vinh danh tại VITA Awards 2026, Nha Trang Xưa cam kết tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, hoàn thiện các sản phẩm trải nghiệm và đồng hành cùng ngành du lịch Việt Nam trong hành trình xây dựng những điểm đến giàu bản sắc. Qua đó, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa dân tộc, kết nối những giá trị truyền thống với hiện tại và tương lai.