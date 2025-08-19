Nhà Triển lãm Việt Nam tại Tuần lễ sách Trung Quốc

Nằm tại khu vực chính của Tuần lễ sách, Nhà Triển lãm VN rộng hơn 400 m2. Công trình được thiết kế hướng đến sự cân bằng giữa truyền thống và hiện đại, làm nổi bật những nét độc đáo của văn hóa VN. Trong không gian này, áo dài, sách, đồ thủ công mỹ nghệ, nhạc cụ truyền thống... được trưng bày nhằm gửi gắm thông điệp "kế thừa cội nguồn văn hóa và cộng hưởng giữa các dòng văn hóa".

Một gian trưng bày tại Nhà triển lãm VN ẢNH: CHIBOOKS

Trong thời gian diễn ra sự kiện, 9 hoạt động giao lưu văn hóa đã được tổ chức tại đây, trong đó đáng chú ý là buổi nói chuyện Đồng chí Hồ Chí Minh tại Quảng Châu của các học giả nổi tiếng chuyên nghiên cứu về Bác Hồ. Bên cạnh đó, đại diện VN là dịch giả Nguyễn Lệ Chi, 2 tác giả Đỗ Quang Tuấn Hoàng và Vũ Thế Long cũng trao đổi về các đề tài: Nhìn lại 10 năm văn học Trung Quốc tại VN; Sách Vắt qua những ngàn mây và văn hóa bản địa VN...

Ngoài ra, Nhà Triển lãm VN còn phối hợp Bảo tàng Lịch sử Cách mạng Quảng Đông thực hiện triển lãm ảnh Đồng chí Hồ Chí Minh tại Quảng Châu và phối hợp với Tổng Lãnh sự quán VN tại Quảng Châu thực hiện triển lãm phim ngắn kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VN - Trung Quốc.