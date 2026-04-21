Nhà tưởng niệm 13 cán bộ hy sinh ở Rào Trăng trở thành di tích lịch sử

Ngày 21.4, tin từ Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Huế cho biết Chủ tịch UBND thành phố Huế vừa ký quyết định về việc xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố đối với 18 di tích mới. Trong đó có di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) nhà tưởng niệm liệt sĩ tuyến đường 71 tại tiểu khu 67, phường Phong Điền, thành phố Huế - nơi 13 cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng 3 hy sinh.

Nhà tưởng niệm liệt sĩ tại tiểu khu 67, nơi 13 chiến sĩ hy sinh khi cứu hộ ở thủy điện Rào Trăng 3

Công trình này được xây dựng năm 2022, tổng kinh phí hơn 6,5 tỉ đồng. Khu tưởng niệm có diện tích trên 1,8 ha, với các hạng mục chính gồm: nhà tưởng niệm, bia ghi tên liệt sĩ, tường chắn và gia cố mái taluy, đường nội bộ, bãi đỗ xe, hệ thống điện chiếu sáng năng lượng mặt trời.

Công trình sau khi hoàn thành đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục cho thế hệ trẻ về tinh thần chiến đấu, hy sinh của những người lính.

Trước đó, ngày 11.10.2020, do ảnh hưởng của bão số 6 đổ bộ vào đất liền, địa bàn thành phố Huế mưa rất lớn. Đến ngày 12.10.2020, một vụ sạt lở núi kinh hoàng xảy ra tại thủy điện Rào Trăng 3, vùi lấp 17 công nhân.

Lúc này, thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó tư lệnh Quân khu 4, và đoàn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 4 lên đường vào hiện trường để cứu hộ. Lúc 0 giờ ngày 13.10.2020, khi cả đoàn đang nghỉ lại ở Trạm kiểm lâm 67 thì bị nửa quả núi sạt lở vùi lấp, 13 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh.

Đến ngày 15.10.2020, thi thể của 13 cán bộ, chiến sĩ này được tìm thấy.

Riêng tại thủy điện Rào Trăng 3, địa phương cũng đã xây một nhà bia để ghi tên họ của 17 công nhân đã khuất và còn mất tích. Đến nay, lực lượng chức năng mới tìm thấy 6 thi thể công nhân, 11 người còn lại vẫn mất tích.

Cùng với di tích lịch sử nhà tưởng niệm liệt sĩ trên đường 71, các di tích được công nhận là di tích lịch sử cấp thành phố trong dịp này gồm: 1. Di tích lịch sử nhà thờ họ Tạ Quang thuộc phường Mỹ Thượng 2. Di tích kiến trúc, nghệ thuật đình Mỹ Lam thuộc phường Mỹ Thượng 3. Di tích kiến trúc, nghệ thuật nhà thờ họ Nguyễn (Anh) thuộc xã Vinh Lộc 4. Di tích kiến trúc, nghệ thuật nhà thờ họ Đoàn thuộc xã Vinh Lộc 5. Di tích kiến trúc, nghệ thuật nhà thờ họ Lê Phước thuộc xã Vinh Lộc 6. Di tích lịch sử đình và chùa Phú Ốc thuộc phường Hương Trà 7. Di tích lịch sử chùa Ưu Điềm thuộc phường Phong Dinh 8. Di tích lịch sử đình Ưu Điềm thuộc phường Phong Dinh 9. Di tích lịch sử miếu bà Trạch Phổ thuộc phường Phong Dinh 10. Di tích lịch sử nhà moong truyền thống của người Pa Cô thuộc xã A Lưới 1 11. Di tích lịch sử điện thờ và lăng mộ Lê Trại thuộc phường Phú Bài 12. Di tích lịch sử điện thờ và lăng mộ Nguyễn Đương thuộc phường Phú Bài 13. Di tích lịch sử (lưu niệm sự kiện) địa điểm sông Hai Nhánh thuộc phường Phú Bài 14. Di tích lịch sử điện thờ và lăng mộ Nguyễn Đà thuộc xã Hưng Lộc 15. Di tích lịch sử nhà thờ họ Nguyễn Đình và lăng mộ Nguyễn Đình Huy thuộc phường Phong Thái 16. Di tích lịch sử đình Hiền Lương thuộc phường Phong Thái 17. Di tích lịch sử đình Liễu Cốc Thượng thuộc phường Kim Trà. Sau khi các di tích được xếp hạng, Sở Văn hóa - Thể thao thành phố Huế yêu cầu các phường chịu trách nhiệm công khai khu vực khoanh vùng bảo vệ di tích và tổ chức cắm mốc giới trên thực địa theo quy định; ban hành quyết định thành lập Ban quản lý di tích; tổ chức quản lý mặt bằng, không gian di tích, toàn bộ hiện vật có trong di tích. Đồng thời, nghiêm cấm mọi hoạt động xây dựng, khai thác, sử dụng trái phép trong khu vực di tích đã được xếp hạng và khoanh vùng các khu vực bảo vệ. Trường hợp đặc biệt cần sử dụng đất, xây dựng tại di tích phải được sự đồng ý của UBND thành phố Huế.



