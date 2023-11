Nhà văn AS Byatt đoạt giải Booker với cuốn 'Possession: A Romance’ qua đời ở tuổi 87

AS Byatt có sự nghiệp văn chương kéo dài gần 60 năm, nổi tiếng với cuốn tiểu thuyết Possession: A Romance (tạm dịch Chiếm hữu: Một mối tình lãng mạn), xuất bản năm 1990. Bà là chị gái của tiểu thuyết gia Margaret Drabble. Cả hai đều nổi tiếng với tư cách là nhà văn và học giả văn học. Báo giới thường xuyên ghi nhận sự cạnh tranh giữa hai chị em.

Bà Byatt từng nói với tờ Times vào năm 1991: "Về cơ bản thì chúng tôi vẫn thân thiết, nhưng tôi luôn cảm thấy bị cô ấy đe dọa rất nhiều". Hai thập kỷ sau, Drabble nói với tờ The Telegraph rằng mối quan hệ của họ "không thể hàn gắn được nữa".

Tiểu thuyết gia Anh AS Byatt THE WASHINGTON POST

Nhà xuất bản Chatto&Windus mô tả AS Byatt là "một trong những nhà văn và nhà phê bình quan trọng nhất của thời đại chúng ta. Bà qua đời thanh thản tại nhà trong vòng tay thân thiết của gia đình. Byatt có một bộ óc xuất chúng, tạo ra một tầm nhìn sáng tạo độc đáo".

Là mẹ của ba cô con gái, AS Byatt từng gặp bi kịch khi cậu con trai duy nhất là Charles thiệt mạng khi băng qua đường vào lần sinh nhật thứ 11 của cậu.

AS Byatt sinh ngày 24.8.1936 tại thành phố Sheffield phía bắc nước Anh, theo học tại trường Quaker ở York gần đó. Bà tiếp tục học tại Đại học Cambridge và Oxford trước khi dạy văn học Anh và Mỹ ở London từ năm 1972.

Cuốn tiểu thuyết đầu tiên của bà Shadow of a Sun được xuất bản năm 1964, kể về câu chuyện của một cô gái trẻ lớn lên dưới cái bóng của một người cha có đầu óc gia trưởng.

Bà có bước đột phá khi ra mắt tiểu thuyết Possession: A Romance, trở thành cuốn sách bán chạy nhất và giành được giải Booker năm 1990.

AS Byatt và cuốn The Children Book THE WASHINGTON POST

AS Byatt còn có nhiều quyển gây tiếng vang như: Still Life, The Children Book, Babel Tower, A Wristling Woman… trong đó cuốn The Children Book được Nhã Nam chuyển ngữ thành Truyện trẻ con, xuất bản tại Việt Nam.

Nhà phê bình sách Michael Dirda của tờ The Washington Post viết: "Khi xếp lại trang cuối cùng của Possession: A Romance, cảm giác choáng váng và phấn chấn, hạnh phúc xâm chiếm. Đây là cuốn tiểu thuyết dành cho mọi người kể câu chuyện tình yêu đau lòng thời Victoria, bắt đầu từ một cuốn sách cũ trong thư viện London và kết thúc vào một đêm giông bão trong sân nhà thờ trước một ngôi mộ".

AS Byatt còn nhận được giải Shakespeare 1995, giải thưởng Erasmus 2016 - một vinh dự văn hóa châu Âu do Vua Willem-Alexander của Hà Lan trao tặng, giải Văn học Hans Christian Andersen năm 2018 tại Đan Mạch...