Ông Nguyễn Hồng Phúc - Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM và ông Tôn Thất Nguyễn Thi - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DAYONE ASIA ký kết hợp tác

Lễ ký kết diễn ra tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM với sự tham dự của đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy; ông Nguyễn Hồng Phúc - Giám đốc Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM; ông Tôn Thất Nguyễn Thi - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần DAYONE ASIA; bà Tạ Minh Anh - Nhà sáng lập One Piano và ông Đoàn Hải Nam - Giám đốc Đầu tư ThinkZone Ventures.



Đại diện Công ty Cổ phần DAYONE ASIA trao tặng tranh gạo cho Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM

Đưa âm nhạc vào nhịp sống hằng ngày

Trong bối cảnh giáo dục nghệ thuật ngày càng được chú trọng, Nghị quyết 80-NQ/TW đặt mục tiêu đến năm 2030, toàn bộ học sinh, sinh viên trong hệ thống giáo dục quốc dân được tiếp cận, tham gia hiệu quả, thường xuyên các hoạt động nghệ thuật, giáo dục di sản văn hóa. Song hành cùng định hướng đó, Quyết định 192/QĐ-UBND của UBND TP.HCM cũng hướng tới mục tiêu đến năm 2030 mỗi học sinh phổ thông biết ít nhất một môn nghệ thuật hoặc chơi được một nhạc cụ.

Không chỉ giới hạn trong học đường, âm nhạc còn hiện diện trong đời sống tinh thần của người trẻ như một lựa chọn thư giãn, giải tỏa căng thẳng và nuôi dưỡng tâm hồn. Tuy nhiên, hành trình học piano vẫn gặp nhiều rào cản, từ việc tìm kiếm đơn vị đào tạo bài bản đến những vướng mắc về thời gian chờ khai giảng, lịch học cố định, chi phí cao hay điều kiện luyện tập.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế ấy, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM và One Piano đã hợp tác mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường học piano bài bản, linh động ngay tại điểm hẹn quen thuộc của giới trẻ.

Nhà Văn hóa Thanh niên - Cầu nối giữa người trẻ và âm nhạc

Để âm nhạc thực sự đi vào đời sống, cần phát huy vai trò của các thiết chế văn hóa cơ sở thông qua những hoạt động thường xuyên cùng sự đồng hành của doanh nghiệp. Hơn 50 năm qua, Nhà Văn hóa Thanh niên TP.HCM luôn là "ngôi nhà chung", điểm hẹn thân quen thu hút hàng triệu lượt thanh niên thành phố tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao và kỹ năng. Tiếp nối vai trò đó, đơn vị chủ động phối hợp cùng các đối tác chuyên môn để đưa âm nhạc vào đời sống thường ngày, thay vì chỉ hiện diện trong các dịp lễ hội.

Kết nối không gian văn hóa với mô hình học piano linh động

Theo thỏa thuận hợp tác, hai đơn vị cùng tổ chức hoạt động học và luyện đàn piano ngay trong khuôn viên Nhà Văn hóa Thanh niên theo mô hình học piano linh động do One Piano tiên phong triển khai.

Mô hình tập trung vào cá nhân hóa lộ trình học, với giáo trình do đội ngũ chuyên môn biên soạn theo chuẩn quốc tế ABRSM (Hiệp hội Âm nhạc Hoàng gia Anh). Trên cùng một ứng dụng, học viên có thể tự đặt lịch, theo dõi tiến độ và đánh giá chất lượng sau mỗi buổi học. Cách vận hành này cho phép người học chủ động sắp xếp thời gian theo nhịp sống riêng, trong khi chi phí vẫn ở mức phù hợp với số đông.

Các đại biểu tham quan không gian học tập và tìm hiểu mô hình học piano tại One Piano

Song song với đào tạo, hai đơn vị sẽ phối hợp tổ chức các buổi trải nghiệm, giao lưu và biểu diễn âm nhạc dành cho cộng đồng. Từ những lớp học piano đến các hoạt động kết nối nghệ thuật, sự hợp tác kỳ vọng mở ra thêm nhiều cơ hội để người trẻ chủ động đến với âm nhạc. Qua đó, Nhà Văn hóa Thanh niên tiếp tục phát huy vai trò kết nối các thế hệ thanh niên với nghệ thuật, từng bước đưa những định hướng phát triển văn hóa của Thành phố vào đời sống thường ngày.