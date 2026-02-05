Nhà văn J.K. Rowling bác bỏ mọi liên hệ với tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein

J.K. Rowling mới đây đã lên tiếng trước những đồn đoán cho rằng bà từng mời tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein tham dự một buổi công chiếu trên sân khấu kịch của Harry Potter. Trên mạng xã hội X, tác giả bộ truyện nổi tiếng gọi các cáo buộc này là "vô cùng ngớ ngẩn", theo tờ The Independent đưa tin hôm 5.2.

J.K. Rowling vướng hiểu lầm từ hồ sơ Epstein

"Nghĩ đến chuyện đó đã thấy nực cười. Tôi và không một ai trong ê kíp của mình từng gặp, liên lạc hay mời Jeffrey Epstein tham dự bất cứ sự kiện nào", J.K. Rowling viết, phản bác các thông tin cho rằng bà có liên hệ với nhân vật từng bị kết án về các tội danh xâm hại tình dục trẻ em.

Phản hồi của J.K. Rowling được đưa ra chỉ vài ngày sau khi hàng triệu tài liệu liên quan đến Jeffrey Epstein được công bố, trong đó đề cập đến nhiều nhân vật nổi tiếng trên thế giới như cựu Hoàng tử Andrew, tỉ phú Bill Gates và Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tác giả tiểu thuyết Harry Potter khẳng định chưa từng gặp gỡ hay liên lạc với Jeffrey Epstein Ảnh: hungamaexpress

Theo các tài liệu mới được Bộ Tư pháp Mỹ công bố, Jeffrey Epstein từng bị từ chối vào xem buổi ra mắt vở kịch Harry Potter and the Cursed Child trên sân khấu Broadway vào tháng 4.2018. Hồ sơ cho thấy người phụ trách quan hệ công chúng của Jeffrey Epstein - bà Peggy Siegal, đã liên hệ với phía nhà sản xuất vở diễn, thông báo rằng một người bạn vô cùng quan trọng của bà mong muốn được tới xem chương trình. Sau đó, phía nhà sản xuất đã gửi vé cho vị khách bí ẩn này.

Ông Colin Callender - người đứng đầu Công ty Playground Entertainment, cho biết đã đồng ý hỗ trợ đưa vị khách không nêu tên vào sự kiện. Tuy nhiên, trả lời tạp chí Deadline, ông khẳng định chưa bao giờ được thông báo rằng người này chính là Jeffrey Epstein.

Trên thực tế, Jeffrey Epstein không có tên trong danh sách khách mời chính thức và cuối cùng bị từ chối ngay tại cửa ra vào do vé mời không hợp lệ. Sáng hôm sau, Jeffrey Epstein gửi email cho bà Peggy Siegal với nội dung: "Tôi không vào được. Không có gì to tát, nhưng tôi nghĩ bà nên biết".

Sau đó, bà Peggy Siegal đã liên hệ với Playground Entertainment để phàn nàn về sự cố mà bà gọi là vô cùng đáng buồn, đồng thời yêu cầu một lời xin lỗi. Tuy nhiên, ông Colin Callender cho biết lời xin lỗi đó chưa từng được đưa ra.

Việc các email này xuất hiện trong hồ sơ đã dẫn đến suy đoán sai lệch rằng J.K. Rowling và ê kíp của bà là bên đứng ra mời Jeffrey Epstein tham dự sự kiện.