Nhà văn Mường Mán qua đời

Nhà văn Mường Mán là nhà văn nhưng năm 17 tuổi ông lại là tác giả của nhiều bài thơ hay: “… Tay nhớ ai mà tay bối rối/Áo thương ai lồng lộng đôi tà/Đường về nhà qua mấy ngõ hoa/Chớ có liếc mắt nhìn ong bướm”. Một bài thơ khác, ông viết: “Rằng từ khoác bụi trên vai/Năm chưa đủ rộng tháng dài đã trôi/Người đi tìm lá ngậm ngùi/Ta về đốt lửa hong lời gió mưa”. Không chỉ viết văn, làm thơ ông còn mê vẽ từ hồi học cấp 3 ở Trường Quốc học Huế và về cuối cuộc đời, ông tập trung cho đam mê vẽ của thời tuổi trẻ.

Bức chân dung thiếu nữ của nhà văn Mường Mán trong vai trò họa sĩ Ảnh: TƯ LIỆU

Nhà văn của thơ, biên kịch và họa... Mường Mán

Nhận xét ở lĩnh vực... trái nghề này của nhà văn Mường Mán, nhà thơ Lê Minh Quốc từng chia sẻ trên báo Công an nhân dân: "Với những gì đã vẽ, tôi nghĩ nhà văn Mường Mán đã và đang tìm một hướng đi khác không ngoài mục đích diễn đạt cảm xúc, cảm hứng của một người sáng tạo. Không văn xuôi thì thơ. Không thơ thì vẽ. Anh Mường Mán đều trải qua. Điều này rất đáng trân trọng và ghi nhận. Nghĩ cho cùng viết hoặc vẽ là cũng cho chính mình. Mình thấy vui, thấy thích, thấy khoái là hạnh phúc rồi. Nét vẽ của anh giàu chất thơ và suy tưởng. Một cuộc chơi của sắc màu, nào ai có thể biết đâu là chân trời và đâu là điểm dừng".

Là một cây bút đa tài, Mường Mán còn làm biên kịch các phim Người trong cuộc (1987), Chuyện ngã Bảy (hay Tiếng đờn kìm), Gió qua miền tối sáng (viết chung, 30 tập), Trăng không mùa, Duyên phận (16 tập)... Từ một nhà văn khởi nghiệp từ Cần Thơ lên làm việc ở Công ty Văn hóa Phương Nam qua sự giới thiệu của nhà văn Nguyễn Hồ, ông cần mẫn sáng tác văn chương chỉ một năm sau đã mua được miếng đất 7 cây vàng ở Q.Gò Vấp cũ (TP.HCM), một "kỷ lục" đồng nghiệp ai cũng ngưỡng mộ.

Nhà văn Mường Mán lúc sinh thời Ảnh: LAM ĐIỀN

Một tuyển tập truyện ngắn của nhà văn Mường Mán Ảnh: TƯ LIỆU

Cũng theo nhà thơ Phùng Hiệu, nhà văn Mường Mán có một quán nhậu nổi tiếng ở Q.Phú Nhuận cũ (TP.HCM) được anh em yêu văn chương đến ủng hộ rất nhiều.

Vĩnh biệt nhà văn Mường Mán, độc giả không chỉ nhớ văn, thơ của ông mà nhiều người còn không thể quên những nét vẽ minh họa dễ thương của ông trên các truyện ngắn, trang thơ, góc nhạc ở tập san Áo Trắng đi suốt năm tháng học trò...

Theo thông tin từ gia đình, tang lễ của nhà văn Mường Mán (tên thật Trần Văn Quảng, pháp danh: Nguyên Tứ, sinh năm 1947) sẽ được tổ chức tại nhà riêng trên đường Nguyễn Văn Khối, P.Thông Tây Hội, TP.HCM. Lễ nhập quan lúc 6 giờ ngày 29.1 và lễ động quan lúc 6 giờ ngày 31.1, sau đó linh cữu được hỏa táng tại Bình Hưng Hòa, TP.HCM.