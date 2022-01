Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đau đớn khi ngồi viết 'Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng'

Sáng 14.1 tại TP.HCM, NXB Trẻ và nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã có buổi ra mắt cuốn sách Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng như một món quà mừng năm mới 2022 mà ông muốn dành bất ngờ gởi đến độc giả.

Như vậy Tôi là Bêtô, Có hai con mèo ngồi bên cửa sổ, Chúc một ngày tốt lành, Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng thì Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng là cuốn sách thứ 5 của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh mà nhân vật chính là những con vật ngộ nghĩnh, được mô tả sống động dưới ngòi bút tài hoa và giàu tình thương của một nhà văn gắn liền với tuổi thơ.

"Tôi đã sốc thời gian dài khi họa sĩ tài hoa Lê Thánh Thư đột ngột qua đời vì Covid-19"

Sở dĩ gần đây nhà văn Nguyễn Nhật Ánh dành rất nhiều trang viết cho thú cưng vì trong tác phẩm Con chó nhỏ mang giỏ hoa hồng, ông đã từng chia sẻ: “Ba chị Ni thường nói tâm hồn con người ta cũng cần vitamin, và sách - nhất là sách viết về động vật - là loại vitamin tuyệt vời nhất. Vì nếu con người ta biết yêu thương một con chó thì hiển nhiên người ta sẽ biết yêu thương con người; xã hội nhờ vậy sẽ bớt đi những chuyện đau lòng” .

Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh tiết lộ ông từng rất hoang mang trước sự khốc liệt của đại dịch Covid-19: “Trong mùa dịch, nhịp sáng tác của tôi không bị ảnh hưởng nhiều về mặt thời gian. Nhưng về tinh thần thì đúng là rất khó giữ sự điềm tĩnh. Khi nhà thơ - họa sĩ tài hoa Lê Thánh Thư, một người bạn thân thiết của tôi đột ngột qua đời vì Covid-19, tôi đã bị sốc một thời gian dài. Lúc đó, tôi không thể bình tĩnh để làm bất cứ chuyện gì. Nhưng rồi tôi không thể để nỗi buồn cầm chân mãi hay ngưng sống chờ dịch bệnh qua đi, bởi nếu tôi không nhúc nhích một ngón tay nào thì không ai có thể giúp tôi nhấc mình lên khỏi nỗi buồn được. Thế là tôi lại ngồi vào bàn viết văn. Tôi tin làm việc là cách tốt nhất để chữa lành vết thương trong tâm hồn mình”.

Và rồi tác phẩm mới Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng ra đời trong hoàn cảnh bi thương như thế trong tâm hồn nhà văn nhưng không vì thế mà bi lụy. Những trang viết của nhà văn mang lại tinh thần lạc quan, yêu đời, yêu người cho bạn đọc thân quý trong bối cảnh thời bình thường mới sau đại dịch Covid-19, như những câu thơ trong trẻo đậm chất Nguyễn Nhật Ánh:

Có gì tôi? Tôi có gì em?

Chỉ là sợi khói chớm bay lên

Em tôi cay mắt mà tôi khóc





Sỏi đá đôi khi cũng rất mềm.

Có gì em? Em có gì tôi?

Chỉ là bóng nắng chiếu nghiêng thôi

Đến khi nắng tắt thì sương xuống

Chắc tại thu về nên lá rơi.

Được biết, với tác phẩm mới Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng, NXB Trẻ đã in tất cả 80 ngàn bản bìa mềm và 20 ngàn bản đặc biệt (bìa cứng), cùng 2 quà tặng theo sách gồm bookmark in hai mặt trên giấy bồi cứng và 1 tấm thiệp trái tim in bài thơ trích từ tác phẩm. Bản đặc biệt bìa cứng (chỉ in một lần) được in màu toàn bộ với bộ tranh minh họa các con vật tuyệt đẹp (gồm 8 tranh lớn và 24 tranh vừa của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường). Quà tặng đặc biệt kèm theo sách: bookmark in hai mặt trên giấy bồi cứng định lượng 350 gsm; 1 thiệp trái tim in bài thơ trích từ tác phẩm và đặc biệt là một phiên bản sách mini tác phẩm Út Quyên và tôi của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh lần đầu tiên được in trên khổ nhỏ xinh xắn. Đồng thời trong ngày phát hành 16.1, 15 điểm bán sách chính có chữ ký của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh trên toàn quốc (mỗi điểm số lượng sách có chữ ký là 100 cuốn, ưu tiên phục vụ bạn đọc đến sớm nhất).

Bà Phan Thị Thu Hà – Chủ tịch Hội đồng Thành viên thông tin thêm: “Nhân dịp ra mắt cuốn sách Ra bờ suối ngắm hoa kèn hồng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, NXB Trẻ cũng sẽ phối hợp với Thảo Cầm Viên Sài Gòn triển khai một chương trình hoạt động nhiều ý nghĩa. Cụ thể trong ngày phát hành sách 16.1, 200 bạn đọc đầu tiên đến mua vé vào Thảo Cầm Viên sẽ được tặng một huy hiệu có in hình các con vật “tuyệt đỉnh dễ thương” vốn là minh họa của họa sĩ Đỗ Hoàng Tường trong tác phẩm. Huy hiệu được phát tại quầy bán sách của NXB Trẻ đặt tại Thảo Cầm Viên trong ngày hôm đó. NXB Trẻ cùng bạn đọc tặng thực phẩm, chung tay chăm sóc các chú voọc chà vá (là loài linh trưởng đặc hữu quý hiếm của Việt Nam) tại Thảo Cầm Viên từ nay cho đến tết Nguyên đán Nhâm Dần”.

Nhà tâm lý Áo Tím không biết Mắt Tròn là con gà đã ngấp nghé trưởng thành. Từ hôm nó nức nở khen chàng gà choai “Em chưa thấy ai có bộ lông đẹp như vậy”, Mắt Tròn đã thấy cuộc sống hiện ra trong một dáng vẻ khác. Cuộc sống từ lúc đó không chỉ được định nghĩa bằng thóc hay hạt ngô nữa. Nó nhận ra còn có những thứ kỳ diệu hơn và lấp lánh hơn trong thế giới này. Nó trở thành một con gà mơ mộng. Dĩ nhiên cho tới lúc đó Mắt Tròn vẫn chưa biết đánh vần chữ “yêu”, nhưng những lời du dương của cô bồ câu khiến nó áp cả hai chiếc cánh ngắn lên lồng ngực. Nó nghe ngực mình thật ấm áp. Nó cảm nhận được, ngay lúc này đây, trái tim nhỏ bé của nó đang được sưởi ấm bởi điều gì. Ngọn lửa đó, chắc sẽ không bao giờ tắt? Cô gà mới lớn ngước mắt nhìn lên trời, hồi hộp nghĩ. Có phải nó đang cầu nguyện không nhỉ?.