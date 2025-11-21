Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Nhà văn Phạm Việt Long ra mắt tập truyện ngắn 'Góc khuất Trường Sơn'

Phan Hậu
Phan Hậu
21/11/2025 12:11 GMT+7

Sáng 21.11, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Hội Nhà văn và Viện Nghiên cứu văn hóa và phát triển tổ chức lễ ra mắt tập truyện ngắn Góc khuất Trường Sơn của nhà văn Phạm Việt Long.

Lễ ra mắt Góc khuất Trường Sơn có nhiều khách mời trong giới văn nghệ sĩ và học thuật như PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội đồng Lý luận văn học nghệ thuật T.Ư; GS - Viện sĩ Đặng Vũ Minh, nguyên Chủ tịch Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam; NSND Vương Duy Biên, Phó chủ tịch Liên hiệp các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam; nhà thơ Đỗ Quý Doãn, nguyên Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL...

Nhà văn Phạm Việt Long ra mắt tập truyện ngắn 'Góc khuất Trường Sơn'- Ảnh 1.

Nhà văn Phạm Việt Long chia sẻ tại lễ ra mắt truyện ngắn "Góc khuất Trường Sơn"

ẢNH: TIẾN DŨNG

Góc khuất Trường Sơn là tập truyện ngắn thứ 5 của nhà văn Phạm Việt Long, bên cạnh 2 tiểu thuyết, 1 ký sự và 6 công trình nghiên cứu đã xuất bản. Có 6 giải thưởng cấp quốc gia cho 6 tác phẩm, nhà văn Phạm Việt Long được ghi nhận là một trong những gương mặt văn chương giàu tâm huyết, có nhiều đóng góp cho đời sống văn hóa đương đại.

Chia sẻ tại buổi lễ, nhà văn Phạm Việt Long cho biết, Góc khuất Trường Sơn là một tập truyện ngắn khai thác chiều sâu tâm linh, thân phận con người và những góc nhìn lắng đọng về Trường Sơn thời chiến và hậu chiến. 

Nhà văn Phạm Việt Long ra mắt tập truyện ngắn 'Góc khuất Trường Sơn'- Ảnh 2.

PGS-TS Nguyễn Thế Kỷ chia sẻ cảm xúc khi đọc "Góc khuất Trường Sơn"

ẢNH: TIẾN DŨNG

"Tôi viết ra những điều không thể nói, viết để giữ lại nỗi niềm của những con người đã bước qua chiến tranh, để Trường Sơn không chỉ còn lại trong ký ức, mà sống trong từng phận người của hôm nay", nhà văn Phạm Việt Long nói.

Cũng theo nhà văn Phạm Việt Long, tập truyện ngắn Góc khuất Trường Sơn là nỗ lực của bản thân nhằm đưa những ký ức, những góc khuất ít được nhắc đến để thế hệ hôm nay và mai sau hiểu rằng phía sau chiến thắng là biết bao hy sinh thầm lặng.

PGS-TS Nguyễn Hữu Thức, người viết lời bạt cho cuốn sách, đánh giá Góc khuất Trường Sơn là tập truyện ngắn "đậm chất nhân văn, kết tinh trải nghiệm và bút pháp chín muồi của nhà văn Phạm Việt Long". 

Ngay sau lễ ra mắt, tập truyện ngắn Góc khuất Trường Sơn đã được phát hành trên toàn quốc.

Tin liên quan

Phạm Tiến Duật, 'cánh đại bàng' của thi ca Trường Sơn

Phạm Tiến Duật, 'cánh đại bàng' của thi ca Trường Sơn

Phạm Tiến Duật (1941 - 2007) là một trong những nhà thơ tiêu biểu của nền thơ ca kháng chiến chống Mỹ.

Khám phá thêm chủ đề

Trường Sơn rừng Trường Sơn Truyện ngắn sách hay văn hóa
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận