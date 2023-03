Nhà vệ sinh công cộng 'thoải mái như ở nhà' tại Đà Nẵng tái khởi động

Phòng Tài nguyên và Môi trường Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng ngày 27.3 cho hay đã có 39 cơ sở kinh doanh cam kết cho du khách sử dụng nhà vệ sinh của cơ sở như nhà vệ sinh công cộng. Đây là mô hình "Comfort as home", đã nhân rộng tại TP.Đà Nẵng các năm trước.

Cơ sở kinh doanh dán decal "Comfort as home" ở khu vực nhà vệ sinh NGUYỄN TÚ

Mô hình này còn giúp giải quyết tình trạng phóng uế ở khu vực biển, sông Hàn, nơi công cộng do nhà vệ sinh công cộng ở các khu vực này còn hạn chế. Tuy nhiên, do dịch Covid-19, nhiều cơ sở kinh doanh đóng cửa, có nhiều biến động nên một thời gian dài mô hình tạm dừng.

UBND Q.Sơn Trà là địa phương đầu tiên của TP.Đà Nẵng phát động lại mô hình này, trước mắt áp dụng ở khu vực biển Đà Nẵng và sông Hàn, thuộc 5 phường An Hải Tây, An Hải Đông, An Hải Bắc, Mân Thái, Phước Mỹ.

Trong tháng 3, tính đến nay 5 phường đã vận động được 39 cơ sở tham gia mô hình "Comfort as home" theo mục tiêu vận động được 50 cơ sở tham gia.

Decal logo dán ở mặt tiền cơ sở kinh doanh để du khách nhận diện NGUYỄN TÚ

Các phường được cấp decal logo mô hình "Comfort as home", cung cấp cho các cơ sở kinh doanh và vận động các cơ sở này tham gia phong trào. Logo được dán ở mặt tiền nhà hàng, khách sạn, quán ăn, spa… ở vị trí dễ nhận diện hoặc dán ở trước khu vực nhà vệ sinh.

Chủ cơ sở, nhân viên cũng được thông báo, tập huấn, trang bị ngoại ngữ giao tiếp cơ bản để chỉ dẫn du khách sử dụng nhà vệ sinh công cộng.