Nhà vô địch AFF Cup 2008 Quang Hải khen ngợi nhà vô địch 2024 Quang Hải và đồng đội

Đừng hoài nghi đội tuyển Việt Nam

Cựu tiền đạo Nguyễn Quang Hải chia sẻ: "Người hâm mộ chưa hài lòng về lối chơi của đội tuyển Việt Nam lắm nhưng chúng ta đừng đòi hỏi quá nhiều khi ông Kim Sang-sik chỉ mới về. Bóng đá đẹp và kết quả tốt là những câu chuyện khác nhau. Ông Kim đã có những tính toán và xây dựng chiến thuật riêng, phù hợp cho đội tuyển Việt Nam. Cũng khó so sánh HLV Kim với những chiến lược gia khác bởi mỗi người có một triết lý riêng. Và ở từng thời điểm, mọi chuyện cũng hoàn toàn khác nhau".

Quang Hải xuống đường ăn mừng chiến thắng của các đàn em Ảnh: Bá Duy

Quang Hải của chức vô địch AFF Cup 2008

Đội tuyển Việt Nam đã đánh bại Thái Lan ở cả 2 lượt trận chung kết ẢNH: NGỌC LINH

Nhà vô địch AFF Cup 2008 một mực bảo vệ thành quả của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Anh khẳng định: "Khi tham dự một giải đấu, đội bóng nào cũng muốn chiến thắng và trở thành nhà vô địch. Có thể, họ thiếu một vài cầu thủ vì lí do nào đó nhưng những cầu thủ được chọn và khoác lên mình chiếc áo của quốc gia thì không có sự chênh lệch quá nhiều. Đương nhiên, bóng đá hay cuộc sống đều cần có may mắn. Nhưng không có đội bóng nào may mắn từ đầu giải cho đến trận chung kết và kể cả thắng Thái Lan ở trận lượt đi lẫn lượt về cả. May mắn là có trong bóng đá, nhưng nó sẽ đến với tập thể hoặc một người nào đó có sự cố gắng và nỗ lực chứ may mắn không tự nhiên mà đến".

Giữ lời hứa, HLV Kim Sang-sik nhảy hip-hop ăn mừng cúp vô địch AFF Cup 2024

HLV Kim Sang-sik đang xây dựng một tập thể đồng đều, gắn kết ẢNH: NGỌC LINH

Niềm tin vào chặng đường phía trước

"Gà son" một thời của đội tuyển Việt Nam cũng đánh giá chất lượng hàng công của đội tuyển Việt Nam. Anh nói: "Xuân Son là sự bổ sung chất lượng cho hàng công cũng như cho đội tuyển Việt Nam. Nhưng bóng đá là cuộc chơi của cả một tập thể, thường thì những đội bóng có tập thể đồng đều sẽ tốt hơn là phụ thuộc vào một vài cầu thủ nào đó. Chúng ta còn đó những Tiến Linh phong độ cũng đang tốt, hay Bùi Vĩ Hào ngày càng tốt hơn, hay Hoàng Đức và Quang Hải. Một tập thể đồng đều sẽ tạo ra được những ngôi sao. Chúng ta chắc chắn sẽ còn chơi tốt hơn ở những giải đấu tới".

Quang Hải trẻ của AFF Cup 2024

Anh cũng nói thêm về tác động tích cực của chức vô địch AFF Cup 2024 với cả nền bóng đá: "Ở một đất nước cực kì hâm mộ bóng đá thì chức vô địch này sẽ là một cú hích lớn và tạo thêm niềm tin cũng như đền đáp lại tình cảm của người hâm mộ Việt Nam.

Khi có chức vô địch thì phụ huynh sẽ mong muốn con mình sau này sẽ thành cầu thủ nhiều hơn, và các trận bóng sau này sẽ là các em học sinh đến sân cô vũ cho thần tượng của mình vì biết đâu đó sẽ là những cầu thủ kế thừa cho tương lai của bóng đá Việt Nam".

Truyền thông nước ngoài nói gì về chức vô địch AFF Cup của Việt Nam