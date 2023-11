Nhà vô địch SEA Games 31 Hoàng Nguyên Thanh tiếp tục thắng ở cự ly 21 km

Cự ly 21 km có số lượng vận động viên tham gia đông đảo nhất, lên đến gần 3.500 người và Hoàng Nguyên Thanh sẽ cạnh tranh ở nội dung được xem là hấp dẫn nhất giải. Cung đường chạy bắt đầu từ khu vực Sala, dọc theo các tuyến đường Nguyễn Cơ Thạch, Hoàng Thế Thiện, Trần Bạch Đằng sau đó vượt qua cầu Ba Son, được xem là điểm nhấn nổi bật của kiến trúc TP.HCM.

Rất đông các vận động viên tham dự chạy Pocari Sweat Run Việt Nam 2023 lần 4 BTC

Sau khi vượt qua cầu Ba Son, các runner quay trở về Thủ Thiêm thông qua đại lộ Vòng Cung, hầm Thủ Thiêm, đường Mai Chí Thọ, khu đảo Kim Cương... Cung đường chạy qua nhiều khu vực thoáng đãng, ven sông với không khí trong lành và bao trọn khu trung tâm mới của TP.HCM.

Nhà vô địch SEA Games 31 Hoàng Nguyên Thanh về nhất cự ly 21 km nam BTC

Sau hơn 1 giờ tranh tài sôi nổi, nhà vô địch SEA Games 31 Hoàng Nguyên Thanh về nhất ở nội dung 21 km nam với thành tích 1 giờ 12 phút 40 giây. Ở nội dung nữ, vận động viên Hoàng Thị Ngọc Hoa cũng xuất sắc về nhất ở nội dung 21 km nữ với thành tích 1 giờ 22 phút 26 giây.

Trao thưởng cho 3 vận động viên về đầu cự ly 21 km BTC

Ngoài các cự ly chuyên nghiệp kể trên, giải chạy Pocari Sweat Run Việt Nam 2023 còn có các nội dung khác, gồm 5 km nữ, 5 km nam, 10 km nữ và 10 km nam. Giải năm nay mang thông điệp "Go Sweat, Go Far" (tiến xa với sự ngọt ngào), các vận động viên được truyền cảm hứng về tinh thần không bỏ cuộc, luôn hướng về phía trước.