Nhà vô địch xuất quân

G IẢI MÃ ẨN SỐ TRƯỜNG ĐH L ÀO

Lúc 15 giờ 30 diễn ra trận đấu tại bảng A giữa đội Trường ĐH Life (Campuchia) với đội Trường ĐH Lào. Trường ĐH Life đã có trận ra mắt ấn tượng với màn lội ngược dòng giành chiến thắng 3-1 trước đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng, trong khi đây mới là trận đấu đầu tiên của đội Trường ĐH Lào.

Đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa (phải) quyết thắng trận ra quân ẢNH: NHẬT THỊNH

Với lối chơi kiểm soát bóng, phối hợp nhuần nhuyễn dựa trên sự đồng đều ở các tuyến, đội Trường ĐH Life dù bất ngờ bị đội Trường ĐH Tôn Đức Thắng dẫn bàn nhưng vẫn bình tĩnh triển khai lối chơi để có chiến thắng thuyết phục. HLV Kong Vechaka nắm trong tay những quân bài chủ chốt thi đấu nổi bật ở trận ra quân như tiền vệ đội trưởng Uk Devin, tiền vệ Kea Piseth, Le Songpov, tiền đạo Chan Meta, Yen Makarta, hậu vệ Rim Soheng… Trong đó Uk Devin, sinh viên khoa Quản lý thể thao Trường ĐH Life, được xem như linh hồn trong lối chơi của đội bóng này. Ngoài hỗ trợ đắc lực cho phòng ngự từ xa, Uk Devin còn có những tình huống phát động tấn công sắc bén, mang tính đột biến cao. "Điều tôi hài lòng ở các học trò là biết cách vượt qua áp lực để thành công. Chúng tôi chưa biết nhiều về đội Trường ĐH Lào nhưng tôi đánh giá đây là đối thủ mạnh và toàn đội Trường ĐH Life tôn trọng đối thủ, tập trung cao độ cho trận đấu quyết định tấm vé vào bán kết này. Tôi luôn nhắc toàn đội chúng ta hãy chơi với tinh thần đồng lòng quyết tâm, hướng đến mục tiêu tranh chấp danh hiệu cao nhất của giải", HLV Kong Vechaka chia sẻ.

Trong khi đó, đội Trường ĐH Lào tập hợp lực lượng tinh nhuệ từ 4 trường ĐH trên toàn quốc nên được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, đội hội quân khá trễ nên HLV Amphaivanh Chanthalavong gặp đôi chút trở ngại trong việc lắp ghép đội hình để có sự nhuần nhuyễn, gắn kết. Chính là thế, khi vừa đến TP.HCM, đội Trường ĐH Lào đã chủ động liên hệ ban tổ chức xin được tập luyện. Đánh giá rất cao đội Trường ĐH Life, HLV Amphaivanh Chanthalavong cho biết sẽ nỗ lực có điểm trước đối thủ này để nắm lợi thế trước khi bước vào trận quyết định với đội chủ nhà Trường ĐH Tôn Đức Thắng.

T ẬP TRUNG CAO ĐỘ

Lúc 17 giờ 45 diễn ra trận đấu tại bảng B giữa đội Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore) với đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa. Đội sinh viên đến từ Singapore đã lộ diện sau trận ra quân hòa 1-1 với đội Trường ĐH Malaysia. Còn ĐKVĐ TNSV VN vẫn còn là ẩn số với các đối thủ do không thi đấu lượt trận đầu. HLV Nguyễn Công Thành cho biết ban huấn luyện đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa đã xem rất kỹ trận đấu đầu tiên của bảng B giữa đội Trường ĐH Công nghệ Nanyang với đội Trường ĐH Malaysia. "Trận này đội Trường ĐH Malaysia thi đấu tốt hơn khi sở hữu dàn cầu thủ chất lượng, kỹ - chiến thuật và thể lực cũng tốt hơn đối thủ nhưng bị chia điểm vì thiếu may mắn. Đội Trường ĐH Công nghệ Nanyang có thể hình tốt, nhất là thủ môn cao to, chống bóng bổng hiệu quả. Các tiền vệ, tiền đạo của họ cũng chơi bóng nhanh nhẹn, nhưng thiếu ổn định. Cũng có thể trận đầu vì chạm trán với đại diện Malaysia mạnh hơn nên các cầu thủ đến từ Singapopre chưa thể hiện được hết phẩm chất của mình, do đó đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa phải tập trung cao độ, không khinh địch", HLV Nguyễn Công Thành chia sẻ.

Thầy trò HLV Nguyễn Công Thành xác định mục tiêu thắng đội Trường ĐH Công nghệ Nanyang để cầm chắc trong tay tấm vé vào bán kết, tránh những bất trắc khi chạm trán đội Trường ĐH Malaysia ở lượt trận cuối. Tính chất trận đấu quan trọng, lại nắm được phần nào điểm mạnh, yếu của đối thủ nên đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa bày tỏ quyết tâm nỗ lực hết sức về chuyên môn lẫn tinh thần. Với dàn cầu thủ được trui rèn qua giải TNSV VN 2025 và có thời gian chuẩn bị tốt, đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa sẵn sàng khẳng định vị thế của bóng đá sinh viên VN so với bạn bè khu vực.

Các trận đấu giữa đội Trường ĐH Life (Campuchia) với đội Trường ĐH Lào, đội Trường ĐH Công nghệ Nanyang (Singapore) với đội Trường ĐH VH-TT-DL Thanh Hóa được trực tiếp trên FPT Play và các nền tảng của Báo Thanh Niên.